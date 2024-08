Azcón logra eclipsar al Papa con su nuevo corte de pelo y desata una oleada de comentarios y teorías

Eclipsar al Papa no es fácil, pero el presidente de Aragón lo ha conseguido. Con su visita al Pontífice de este lunes, Jorge Azcón retomó su agenda pública tras el parón estival. Y lo hizo sorprendiendo a todo el mundo con un corte de pelo que ha causado un auténtico revuelo en las redes sociales. Rasurado por los laterales y la parte trasera y con volumen en la parte superior, es un estilo que muchos han considerado más apropiado para edades más jóvenes.

Entre los numerosos comentarios y teorías que desataron las fotos de Azcón y su nuevo look, hay quien no dejó de lado la maldad para criticar al presidente autonómico: "Mi crisis de los 30 era si hacerme un pendiente o piercing pero veo que Jorge Azcón está llevando peor su crisis de los 50 y eso me reconforta"; "le ha cortado el pelo el enemigo"; "fue al Vaticano para que excomulguen a su peluquero", fueron tan solo alguno de los mensajes que se pudieron leer en la red social X, antes Twitter.

Azcón, este lunes, con su nuevo corte de pelo saludando al papa Francisco. / Gobierno de Aragón

Pero el nuevo corte de pelo de Azcón no solo desató comentarios en redes. Ha habido medios de comunicación que incluso tildaron de "inapropiado" el look del presidente autonómico para visitar al Papa, puesto que para conversar con el Santo Padre deben cumplirse toda una serie de reglas de protocolo.

La nueva imagen de Azcón, con barba incluida, también está siendo la comidilla entre los periodistas que cubren la información autonómica, puesto que era la primera aparición del presidente de Aragón después de las vacaciones de verano y su aspecto poco se asemejaba al que lucía antes de irse.

Antes de Azcón, ha habido otros políticos que han utilizado las críticas hacia sus cortes de pelo para tratar de darles la vuelta y ganar popularidad. Ha sido el caso este verano del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien presentó en sus redes sociales a su peluquero con un vídeo para desacreditar a los que comentan que parece que tiene "un gato acostado" sobre la cabeza.