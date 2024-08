Ir al monte con niños es una experiencia gratificante, no la conviertas en una pesadilla

¿A qué edad es bueno llevar al hijo al monte? Difícil respuesta. Cada pequeñajo es un mundo, y una sorpresa. Seguro que en una de tus caminatas te has cruzado con una familia y la pequeña de la casa va a su paso, con una sonrisa de lado a lado y tú, mientras, con cara de póker. También te cruzas con otros enfurruñados, pero que siguen pasito a pasito devorando metros. Quizá sea por la promesa de un helado posterior.

El lema ‘Planifica, equípate y actúa’ se eleva a la máxima expresión cuando vas a la montaña con menores… muy por debajo de los 18 años. Si siempre hay que buscar el lado de la satisfacción, con los pequeños más. Las buenas experiencias las absorben enseguida, como las malas. Además, es una buena ocasión para enseñarles, para concienciarlos sobre la necesidad de conservar el medio ambiente, que empiecen a empaparse de lo que es y lo que significa la montaña.

Acostumbrados al asfalto y muchos de ellos, desde temprana edad, a internet, los espacios naturales son una explosión para sus sentidos. Y aquí no se entra en grandes diferencias, tan solo, igual, en grados de sorpresa. Comprobar su cara por primera vez cuando ven una cascada, las propias montañas, los ríos e incluso algún ibón de fácil acceso es una de esas cosas que se quedan grabadas.

Diversión pero sin caprichos

Y, claro, si en cualquier actividad de montaña hay que actuar con precaución, aquí, más. La excursión debe girar en torno a los pequeños, pero ¡ojo! De forma bien entendida y sin caprichos. De lo que se trata es de que la jornada sea divertida y lo mejor es que seamos capaces de ‘atraparlos’ en un inicio de cultura montañera. Hay cosas que nos pueden ayudar como, por ejemplo, que también lleve su mochilita con cosas básicas. Cualquier menor se siente importante si se le da una responsabilidad, si ve que lleva cosas como los mayores.

Impregnarlos de cierto esfuerzo, de saborear cada descanso, de explicarle cosas que ve son pautas que llevarán a los más pequeños a disfrutar, sí, pero a nosotros también. Ese vínculo, además, sirve para forjar a los montañeros desde la base. Y la progresión es más que evidente. De un verano a otro verano, la evolución del pequeño (y la pequeña, por supuesto) de la casa será más clara, cada vez se querrá ir a más sitios y ya se sabe que desde una base sólida todo se construye mejor.

Por cierto, ya sabes que en espacios naturales protegidos los perros hay que llevarlos atados y no solo porque pueden causar problemas al ganado y porque la normativa así lo dicta, es que nunca sabes si a las personas con las que te encuentras en tu camino tienen o no miedo a los canes. El “tranquilo, mi perro no hace nada” al acercarse corriendo a un menor puede tener un efecto contraproducente, que este salga del camino y pueda sufrir un accidente. Y recuerda, todo accidente en altitud es un problema.

Actúa con prudencia: jugando se educa en seguridad