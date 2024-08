La plantilla de Bosal aprueba la oferta de la empresa sobre el ere

La plantilla de Bosal ha votado a favor de la oferta de la empresa para el expediente de regulación de empleo (ere). El acuerdo, aprobado con 70 votos a favor, 26 en contra y tres abstenciones, contempla indemnizaciones de 26 días por año con un máximo de 15 mensualidades. Aunque los sindicatos dan por hecho que los trabajadores tendrán que acudir al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) para cobrar las compensaciones. Una sensación "agridulce", aseguran fuentes sindicales, en un complicado conflicto laboral "con poco margen de actuación".

Los trabajadores de Bosal se han reunido este jueves en el Centro Cívico de La Almozara para conocer el contenido del preacuerdo alcanzado este miércoles en el Sama. Un acuerdo que, finalmente, ha sido apoyado por los empleados, que ven como en unas semanas se pondrá fin al trabajo de 135 personas. Bosal anunció su intención de cerrar la fábrica de Pedrola y justificó la decisión por la pérdida de un contrato con Volkswagen que suponía el 80% de la producción. La firma entrará en concurso de acreedores a comienzos de septiembre.

La representación de CCOO en el conflicto laboral insiste en que había "poco margen" de actuación en un caso que comenzó torcido porque "la empresa dejó sin la posibilidad de ir a la huelga al otorgar el permiso retribuido". En Comisiones Obreras tenían claro que "el caso va a terminar en el Fogasa sí o sí, aunque no se hubiera firmado este acuerdo". Los mencionados 26 días por un máximo de 15 mensualidades son "una posibilidad", ya que el organismo estatal solo obliga a la empresa a pagar 20 días por 12 mensualidades. "Si queda algo de liquidez después de la venta de la maquinaria o las herramientas, podría haber algo de dinero para repartir entre los trabajadores", sostienen en CCOO, donde recuerdan que la judicialización, por complicada, no está cerrada: "Existe la posibilidad de hacerlo a título individual, aunque la votación demuestra que la gente quería cobrar lo antes posible". Comisiones lamenta que la marcha de Bosal supone "una mayor pérdida de tejido industrial en la comunidad" y afirma que "se ha conseguido poco, pero al menos se pagará hasta el 31 de agosto y queda en el aire lo que pase después de la liquidación".

Un análisis similar es el que efectúan desde UGT. El segundo sindicato más representado en Bosal califica como "agridulce" el acuerdo aprobado por la plantilla y considera "una ventana abierta" la posibilidad de cobrar esos 26 días por 15 mensualidades, a la espera de ver qué ocurre con la liquidez: "Van a entrar pronto en concurso de acreedores y desde la comisión de seguimiento podremos ver lo que sucede y si finalmente queda algo para los trabajadores". "La empresa no ha querido hablar ni negociar nada", critican en UGT, donde afirman que casos como el de Bosal "son los más complicados para la negociación". Entre las pequeñas victorias para los trabajadores, el cobro íntegro de las nóminas de julio y agosto. UGT también cree que la plantilla quería "terminar lo antes posible con un proceso traumático para rehacer sus vidas" y brinda su apoyo a los trabajadores para las decisiones que puedan tomar en el futuro.

“El punto más importante por el cual no podemos apoyar este acuerdo es la no garantía del cobro de las indemnizaciones, porque entendemos que cualquier acuerdo de esta índole debe garantizar el cobro de las indemnizaciones y este preacuerdo no lo hace, siendo un pacto que a nuestro juicio y todas las partes implicadas en la negociación sabemos que es papel mojado", aseveran desde OSTA, donde critican que la firma del acuerdo hará más complicada la defensa individual de los trabajadores, en el caso de que alguno acuda por su parte a los tribunales.