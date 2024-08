Sí, aún queda nieve en distintos puntos del Pirineo aragonés

¿Nieve en el Pirineo en agosto? Pues sí. Así de claro. A estas alturas de mes hay lugares que todavía conservan un manto blanco. Y más allá de los glaciares y neveros. La alta montaña es lo que tiene. Y ni hay que llevarse las manos a la cabeza ni poner cara de sorpresa.

En el Pirineo, hay que insistir, hay lugares con nieve más allá de los glaciares y neveros. Por lo que, si de repente te han entrado ganas de mutar en montañero experimentado, sosiégate. Quien hace alta montaña de forma regular lo sabe. Hay puntos más exigentes que otros y que requieren de cierta pericia. Si no es tu caso, insistimos, como cantara Siniestro Total: «Ante todo mucha calma».

Calma y sosiego

Calma, por ejemplo, cuando te enteras que Nuria Picas, el pasado día 9 de agosto, empleó poco más de 7 horas y 15 minutos en subir y bajar a Monte Perdido desde Torla. Vale, no lo hizo desde el lugar oficioso de salida y llegada que es el puesto de la Guardia Civil, pero vamos no resta un ápice la proeza. O sosiego, también, cuando te enteras que Aritz Egea firmó esos 43 kilómetros y unos 2.400 metros de desnivel en 4h 24m 31s. No hace falta decir que cuando miras tu DNI no eres ni Nuria ni Aritz así que, insistimos, tranquilidad cuando vayas a la montaña y más cuando vas a sitios donde hay compromiso. El gran David Lama decía que el cronómetro no debería formar parte del equipamiento de un alpinista, pero bueno, quizá esto sea motivo de otro debate.

Sin duda un buen filtro en cualquier actividad es el sentido común. En estos tiempos no vale decir miedo, porque aquí, miedo, lo que se dice miedo… no lo reconoce nadie, porque a (casi) nadie le gusta reconocerlo de forma abierta. Somos lo que somos, qué se le va a hacer.

Y lugares como el Puente de Mahoma a la cima del Aneto, el ‘Paso de caballo’ en Vallibierna o las clavijas de Cotatuero en el parque Nacional De Ordesa-Monte Perdido o la brecha de Latour al Balaitus por poner cuatro ejemplos invitan, primero, a enterarse bien antes de llegar allí a saber cómo son, y con los datos y el conocimiento a hacer un examen de conciencia y dirimir si estás capacitado para pasarlos. Si aun así, una vez llegado al punto estás de que no, tranquilo, no pasa nada por quedarte en una antecima o por darte la vuelta.

En la montaña lo importante es el camino, por encima de la cumbre. / Gobierno de Aragón

Extremar la precaución

Esos tres puntos son lugares expuestos por su verticalidad y si eso ya de por sí es un problema añádele la sorpresa, mayúscula, cuando crees que en agosto hay nieve en tu ruta. Porque sí, porque hay quien piensa que eso es imposible y hay quien cree que el manto blanco del Aneto se funde y por eso hay que extremar la precaución. Por ejemplo en La Canal Fonda al Posets: a pesar de ser una canal de orientación bastante sur, la nieve aguanta hasta bien entrado agosto. A día de hoy los guardas del refugio Ángel Orús aun indican que queda nieve. En el GR 11.5 de Renclusa a Cap de Llauset descansa la misma problemática. El pasado día 14 aún quedaba nieve por allí.

Y claro todos sabemos lo que es llevar una mochila con peso y en agosto, lo primero que queremos evitar es el de los gramos de crampones y piolet por lo que consideramos que no es necesario. Bien informados, sí; mal informados nos meteremos en un error. Y es que eso de hacer malabares por las rocas para evitar la nieve que está demasiado dura es un juego que puedes perder.

Para conocer más sobre rutas exigentes es bueno preguntar o dirigirte a la web alberguesyrefugios.com con una información actualizada y clara sobre distintas excursiones, y cómo afrontarlas en cuestión de material.