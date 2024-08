Más de 140 personas fallecieron por una caída en Aragón el año pasado

«Hay que minimizar los riesgos porque las caídas nunca son listas, son siempre tontas, aunque tengan consecuencias graves». Así lo asegura la geriatra aragonesa Concha Ortiz, coordinadora de Geriatría del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Y así lo demuestra la estadística del INE sobre defunciones en 2023, publicada este verano, que revela que las caídas superaron a los suicidios como primera causa de muerte externa (no causada por una enfermedad). Se trata de una realidad que forma parte del día a día en los servicios sanitarios, pero que es bastante desconocida entre la población porque pocas veces se piensa que una caída, salvo que sea muy grave, pueda provocar la muerte de la persona.

De acuerdo a los datos, lo cierto es que el año pasado se produjeron en Aragón 143 caídas mortales frente a 98 suicidios o 63 decesos por un accidente de tráfico. A nivel nacional fueron 4.018, lo que supone una media de 11 al día tras precipitarse accidentalmente. No se trata de un hecho puntual, sino que es una tendencia al alza desde los años 90, que en España marcó en 2023 un máximo histórico debido al envejecimiento de la población. En 1980 se producían unas 700 caídas mortales, cinco veces menos.

En Aragón, desde 2020 y hasta 2023 han fallecido, según datos del INE, 569 personas por esta causa, aunque a diferencia de la tendencia nacional, en la comunidad bajan. En 2021 fueron 157 muertes; diez menos un año después, y en 2023, según datos provisionales, cuatro menos. El 94% de los fallecidos tenía más de 60 años y el 73%, más de 80.

Aunque la situación «no va ligada al envejecimiento», sí que es verdad que «uno se cae por causas o interacciones que ocurren al hacerte mayor», dice Ortiz. La posibilidad aumenta con la edad «y en verano», asegura la geriatra aragonesa, quizá «porque se sale más, hace más calor y se deshidratan antes; o porque no están en casa, se van al pueblo y de ahí al huerto y se lanzan a la aventura», explica. Y a eso hay que añadir un aumento por la presencia de bicicletas y patinetes «cuando campan a sus anchas» por las calles, señala. Las caídas en casa son las más numerosas, pero las de fuera «son más espectaculares», reconoce. Además, una vez que un mayor sufre un batacazo, según los estudios, «tiene más posibilidades de volver a caerse en los próximos seis meses». E insiste Ortiz: «No te caes por hacerte mayor, pero por hacerte mayor hay más posibilidades de que te caigas».

«Cada día vemos más caídas en los servicios de Urgencias y tiene una explicación: el envejecimiento de la población, unido a que muchas personas mayores viven solas y están polimedicadas», explica José Ramón Casal, secretario de formación de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). Una idea en la que coincide Rafael Marrón, presidente de SEMES en Aragón, que reconoce que en las Urgencias de los hospitales se ven «muchas caídas de mayores».

Por otro lado, Ortiz señala que el 20% tiene consecuencias «graves», fundamentalmente fracturas, sobre todo en las personas de edad avanzada por «osteoporosis o porque se pierde elasticidad». Las más frecuentes son las de fémur, que a veces se combinan con fractura de pelvis o de húmero. En el caso de que no haya rotura o no se necesite ingreso «muchos pacientes geriátricos no dicen a sus familiares que se han caído», así que la incidencia podría ser mayor, sobre todo si no tiene consecuencias demasiado molestas porque eso implica que «le quieran poner ayuda, que no le dejen estar solo y, por tanto, pierden independencia y los pacientes geriátricos no quieren perder libertad».

Patologías crónicas

De hecho, un estudio realizado por la Fundación Mapfre con más de 1.600 pacientes mayores de 65 años, atendidos en cinco servicios de urgencias a nivel nacional, indica que los factores ambientales son más frecuentes en menores de 75 años (el 67%), pero en los mayores de 85 años casi la mitad de las caídas son por factores relacionados con el propio paciente. Por ejemplo, suelen padecer hipertensión, demencias, osteoporosis o problemas visuales o auditivos. Además, las caídas suelen evolucionar peor a más edad del paciente, provocan ingresos hospitalarios más largos y más fallecimientos.

«La caída que se lleva la palma son los traumatismos craneoencefálicos. Si una persona mayor se golpea en la cabeza y toma anticoagulantes, se puede producir una hemorragia cerebral que acabe en fallecimiento», apunta Casal.

«Y también son complicadas las roturas de cadera, las personas se quedan encamadas, lo que puede provocar atrofia muscular y más infecciones. La actividad es vida. Y las intervenciones quirúrgicas son más complicadas en este sector de la población», añade el urgenciólogo.

Además del propio golpe, un batacazo puede tener otras consecuencias si «están un largo tiempo en el suelo», explica la geriatra del San Juan de Dios, porque se pueden deshidratar, sobre todo «si viven solos, no pueden moverse o no llegan al teléfono». Esta situación también provoca efectos psicológicos porque «surge el síndrome del miedo a caer», que lleva consigo deterioro funcional, pérdida de independencia y el «abandono de actividades que realizaban antes», apunta Ortiz. Por eso, una caída «a veces es un punto de inflexión hacia una mayor dependencia», reconoce.

El problema es, por tanto, de primera magnitud, pero la respuesta de las administraciones no está a la altura, según denuncia Javier Larrea, presidente del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes. «Sin querer denostar nada ni a nadie, se ha montado todo un despliegue de recursos para evitar los incendios o las muertes por violencia de género, pero hay cero euros del Estado y de las comunidades para evitar las 4.000 muertes por caídas».

