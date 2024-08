El PSOE exige a Azcón transferir fondos a los ayuntamientos para asegurar las políticas de despoblación

El portavoz socialista de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Darío Villagrasa, ha exigido al Gobierno de Azcón que transfiera directamente a los ayuntamientos los fondos que no se han ejecutado en materia de despoblación y que calcula que son entre 10 y 12 millones de euros. Una medida que el PSOE impulsará con una PNL en el próximo pleno y que busca garantizar la inversión en políticas de despoblación que, en estos momentos, los socialistas no ven capaz al Ejecutivo de llevar a cabo. Villagrasa ha criticado duramente la labor del exvicepresidente Alejandro Nolasco al frente de la consejería y ha expresado su temor a que el nuevo responsable, Octavio López, no tenga margen de actuación en el presente ejercicio.

Villagrasa se ha mostrado muy crítico con la labor que está desarrollando el Ejecutivo aragonés en materia de despoblación. “Pese a que se vanagloriaban de haber multiplicado el Fondo de Cohesión Territorial, la realidad es que no han cumplido las expectativas y que la inejecución de los fondos es palmaria”. El diputado socialista ha recordado que "Vox ya no está jugando en el estadio", pero ha criticado que la ultraderecha "no ha cumplido las expectativas", por falta de "políticas que necesitaban mucho trabajo".

Así, se ha referido a que a fecha de hoy, 23 de agosto, del programa de derribo de viviendas dotado con cuatro millones de euros no está publicada la orden de convocatoria; por lo que se refiere a la accesibilidad, con medio millón de euros, ni está ni se le espera; al igual que no se sabe nada de los 300.000 euros del Erasmus Rural o del Fondo Fihuzar con 4,5 millones o tampoco conocemos nada del Centro de Estudios para la Despoblación, dotado con más de un millón de euros. "No conocemos nada", ha lamentado Villagrasa, que ha expresado el sentir de su grupo parlamentario al respecto: "Siendo honestos, el Gobierno prometió unas expectativas que no van a poder cumplir, bien por falta de gestión, bien por falta de voluntad política".

Desde el Grupo Parlamentario Socialista “ya hace muchos meses que estamos registrando preguntas por escrito interesándonos por los plazos, los cronogramas y publicación de órdenes de convocatoria, pero todavía no hemos obtenido ninguna respuesta”, ha lamentado el diputado socialista.

Lo que está claro, ha señalado Darío Villagrasa, es que el Gobierno de Azcón, en políticas de despoblación, “realizaron unas promesas que, o bien por falta de capacidad de gestión o por falta de voluntad política no van a cumplir” por lo que le ha recomendado que “empiece a trabajar y se tome en serio este asunto que es vital para nuestra comunidad autónoma”.

El diputado socialista ha comparado al Gobierno de Azcón en materia de despoblación con “un trampantojo con un chef interino como el señor Nolasco” al tiempo que ha insistido en que “quien mucho abarca poco aprieta” recordando que “ya advertimos que tenían que estar en la gestión y no han estado”.

Y también advertimos, ha añadido Villagrasa, “que las políticas de despoblación requerían de mucho trabajo” que el Gobierno de Azcón no ha llevado a cabo. Por ello, ha concluido que “o actúa y cumple y esos fondos se destinan a la despoblación o se verá esa falta de compromiso con el medio rural aragonés”.

Villagrasa ha finalizado la presentación de la PNL exigiendo a Azcón "estar más pendiente de las cuestiones del día a día", y ha señalado algunos de los problemas que considera que deberá afrontar el Ejecutivo en septiembre: "No tiene médicos en el mundo rural y no hay políticas del Fondo de Cohesión Territorrial".