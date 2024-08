La falta de desconexión digital en verano provoca "estrés, insomnio y ansiedad laboral"

La desconexión digital es el derecho que tienen los trabajadores a no conectarse a las herramientas digitales profesionales fuera de la jornada laboral. Está recogido en el artículo 88.1 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y no siempre se respeta. Y es que, aunque puede parecer que responder un correo o una llamada no lleva mucho tiempo, irrumpir en el tiempo de descanso de los empleados genera graves consecuencias en su salud mental. «No poder desconectar para ‘recargar pilas’ provoca estrés, insomnio, ansiedad laboral y bajo rendimiento en el trabajo», sostiene José de las Morenas, secretario de Salud Laboral de la UGT de Aragón. «Se pueden dar problemas en el nivel del sueño, casos de tecnoestrés o una disminución del rendimiento», agrega.

«La jornada laboral está limitada por el Convenio Colectivo y por la normativa laboral, y no se puede tolerar que se dilate hasta el infinito», expresa Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral de CCOO en la comunidad. A la prolongación del horario ha contribuido el trabajo a distancia, que ha generado que los trabajadores tengan la ‘obligación’ de estar conectados de forma permanente. «El teletrabajo tiene que ser un sitio de trabajo, no un hándicap que impida el descanso», afirma Clarimón. Desde UGT insisten en que «estas actitudes afectan a la vida personal y familiar, y son prolongaciones de jornadas encubiertas», añade Clarimón.

Prueba de ello da Clara Morgades, integrante del Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA). En su consulta recibe a muchas personas con ansiedad u otros problemas que tienen su origen en el trabajo. Según relata, ha detectado casos «de síndrome de Burnout (agotamiento laboral), insomnio y estrés crónico», que se suman a una ansiedad que, según explica, «se mantiene y permanece». Todo ello, cuenta la psicóloga, genera una «indefensión en el paciente que muchas veces deriva en síntomas depresivos». Morgades asegura que esto «está formando parte de las causas de la ansiedad».

Según relata la psicóloga, el perfil de pacientes que recibe responde en su mayoría a «trabajadores con sueldos muy altos que vienen de multinacionales y corporaciones». También se ven afectados «los autónomos y negocios familiares», comenta. Y son tanto veteranos como recién 'aterrizados' en el mundo laboral. Morgades confiesa haber atendido «a muchos jóvenes que están dándolo todo y que tratan de aguantar, pero no tienen tiempo para ellos, para sus parejas, para vivir ni para nada», añade.

Menos efectividad

La constante conexión digital resulta, además, contraproducente. Como explica José de las Morenas, «si no se desconecta en los periodos de descanso, no hay recuperación total». «El marco y el contexto de la productividad se mide en la capacidad de respuesta y reacción, no en el tiempo de trabajo», sostiene. Por eso, y a pesar de estar regulada en la ley de protección de datos, desde UGT Aragón reivindican que se incluya también en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Ignorar las notificaciones para descansar del trabajoMarcar los límites de horarios con los superiores e incluso con los compañeros de trabajo resulta muy complicado. Pero la desconexión digital es un derecho regulado que se debe cumplir. Para poder lograrlo, la psicóloga Clara Morgades propone ciertas recomendaciones. La primera de ellas es «dejarlo todo claro antes de que comiencen las vacaciones». Además, subraya que es muy importante «separarse físicamente de los dispositivos o inhabilitar las notificaciones del correo electrónico». Si ello resulta imposible, bien sea por dirigir la empresa, por recibir presiones o por otros motivos, Morgades recomienda marcar un horario cerrado para contestar. «Te pones por las mañanas a tal hora y ya luego estás todo el día de vacaciones», sostiene. El objetivo final de esta dinámica es, como expresa, «no tener que hacer tú todo el trabajo mental». La experta recalca que en vacaciones hay que «estar plenamente centrado en disfrutar y ser consciente de lo que estás viviendo en el momento». Pero cabe remarcar que no es el empleado el que tiene que evitar las llamadas y mensajes, sino que, como desarrolla Clarimón, «se debe regular que nadie de la empresa pueda realizar estas comunicaciones en determinados horarios». «Toda la tecnología empleada por quien no tiene la capacidad para comprenderla y utilizarla de forma apropiada acaba por resultar perjudicial...», agrega.

La sanción por vulnerar este derecho está recogida en el artículo 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Hay tres grados de multa: entre 751 y 1.500 euros; entre 1.501 y 3.750 euros; y entre 3.750 y 7.500 euros. Sin embargo, muy pocos trabajadores denuncian. «La gente, salvo que se dé una situación muy concreta, es reacia a ese escenario», revela de las Morenas.

El uso de las tecnologías es, como define Clarimón, «un reto y una oportunidad». «Existen algunos responsables y mandos intermedios, tóxicos y perniciosos, que solo saben hacer su trabajo a base de presiones y controles desmedidos en la magnitud y en el tiempo», relata. «Cambiar los horarios o llamar fuera del puesto de trabajo se lleva la vida entera de la gente», expresa la psicóloga. Tras haber visto numerosos casos, Morgades tiene claro que todo ello «no merece la pena».