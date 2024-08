Planifica y evita el guion de una película de cine de terror

Evitar que una excursión senderista mute en el guion de una película de cine de terror está en tus manos. Una de las mejores fórmulas para ganar en seguridad es exponer en toda su crudeza los datos. No se trata de asustar, pero sí es bueno darse cuenta que cuando uno se viste de montañero, la capa de súper héroe (o de súper heroína, por supuesto) ni te la pones ni coge sitio en la mochila.

Así las cosas, vamos a los datos proporcionados por Montaña Segura. Por ejemplo, 4,5 de cada 10 rescates en las montañas de Aragón son a senderistas. Por lo tanto, si entendemos que esta es una de las actividades más sencillas y donde el riesgo es bajo, tendremos que hacer la pregunta del por qué es así.

Y es que esguinces o torceduras, deshidratación, quedarse enriscado, perdido o agotado forman una paleta de posibilidades para entender ese 45% de rescates en montaña en una actividad, en teoría, sencilla… y que se puede complicar tanto como uno quiera y no desee.

Conocimiento previo

Aunque parezca mentira, hay quien sale a la montaña sin destino. Tampoco es que uno vaya en plan Forrest Gump que te pones a caminar hasta donde el cuerpo aguante, pero hay quien sale a la montaña a pasear. Y se pasea por la ciudad, por entornos urbanos. En el monte es necesaria la planificación previa; saber a dónde se va y un punto más, incluso, es saber el terreno sobre el que se va a pisar.

Los datos de Montaña Segura revelan que la mitad de los rescates de los senderistas es por una sobreestimación de las posibilidades. Es decir, que te crees que tu estado de forma es mejor de lo que verdaderamente es. Un 22% de los rescatados fueron personas que no presentaban problemas físicos, pero sí que se encontraban bloqueados ante un tramo de dificultad y que se hubiera subsanado si previamente hubieran sabido qué es lo que se iban a encontrar. Y es que una ruta sencilla puede ir complicándose y llegar a tramos de considerable verticalidad, de pasos con cierta exposición que se traduzca en un bloqueo mental.

Una ruta sencilla puede ir complicándose y llegar a tramos de considerable verticalidad. / Gobierno de Aragón

Hidratación y nutrición

Planificar (la excursión), equipar (la mochila) y actuar (con prudencia) son los pilares de toda excursión. Insistimos en que el riesgo cero no existe, pero sí se pueden activar los mecanismos necesarios para, al menos, acercarse al mínimo riesgo. En este sentido cobra especial importancia la hidratación y la nutrición. Respecto al primer punto muchos son quienes esperan encontrar agua en cualquier rincón de la montaña, y claro, esto no es así. Las fuentes están, sí, pero no siempre manan agua o pueden estar contaminadas. Lo mejor es llevar agua de manera suficiente y beber incluso antes de que la sed aparezca.

En el caso de la nutrición es cierto que cada cuerpo es un mundo, pero hay dos cosas seguras: andar con hambre es el mismo calvario que hacerlo si te has pasado comiendo y toca regresar. El sentido común es lo que debe imperar. Y es precisamente en el camino de vuelta donde se suceden la mayor parte de los accidentes que obligan a los rescates. Las excursiones siempre acaban cuando uno regresa al punto de partida, nunca a donde se quería llegar para luego volver.

Relajarnos porque ya hemos ido a donde hemos querido sin pensar que todavía queda por recorrer todo el camino andado, ese dejarnos llevar es sumamente peligroso. Más aún cuando la ida nos ha cansado más de lo esperado. Por eso es necesario planificar bien cada salida y lo ideal es incluso planificar los horarios parciales para así trazar mejor cada excursión.