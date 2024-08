Sara Fernández: «San José creció gracias al trabajo y a la entrega de sus vecinos»

Hoy 24 de agosto dan comienzo las fiestas de San José, unas de las más animadas y populares de nuestra ciudad. Todos los años, estos días festivos reúnen a vecinos, peñistas y visitantes con motivo de celebrar y disfrutar del extenso y variado programa de actividades y festejos. Para conocer las novedades del itinerario y el estado actual del barrio hablamos con Sara Fernández, consejera de Cultura y presidenta del distrito de San José.

PREGUNTA: Ya es su segundo año al frente del distrito de San José. ¿Qué balance hace de este tiempo al mando?

RESPUESTA: Ha sido un año muy especial para mí, porque ser presidenta de la Junta Municipal de distrito de mi barrio es todo un honor, y poder trabajar codo con codo con las asociaciones y entidades y escuchar las necesidades de tus propios vecinos es un privilegio. La inversión en los barrios de la ciudad es una de las señas de identidad del equipo de Gobierno que lidera nuestra alcaldesa Natalia Chueca, y en San José en este primer año hemos visto arreglos de zonas como la plaza Mayor, y proyectos que ya han superado las fases administrativas y enseguida veremos en marcha, como las reformas de las calles Matadero y Gil Morlanes, o el nuevo centro de servicios sociales detrás del centro cívico.

P: Organizar las fiestas supone un gran reto todos los años. ¿Cómo lo afronta esta vez?

R: Hay mucho trabajo detrás de estos días de celebración. La verdad es que la relación con la Comisión de Fiestas es muy buena, y eso hace que tengamos unas maravillosas fiestas de las que disfrutamos no solo los vecinos, sino muchos zaragozanos y visitantes. Quiero aprovechar para agradecer su trabajo a los miembros de la Comisión de Fiestas, la comparsa de cabezudos, las peñas y todas las asociaciones y entidades que participan en la organización . Sin su dedicación, esfuerzo y amor por el barrio, sería impensable tener las grandes fiestas que tenemos.

P: ¿Qué tienen las fiestas de San José que las hace ser unas de las más populares de Zaragoza?

R: Nuestras fiestas tienen una programación muy diversa, por eso todo el público puede encontrar alguna actividad en la que participar. Obviamente los más pequeños son los reyes de las fiestas, empezando por nuestra mayor seña de identidad, las salidas de los cabezudos. Pero también hay programación específica para nuestros mayores o jóvenes, y por supuesto mucha para todos los públicos. Ponemos en valor nuestra tradición y nuestro patrimonio como la jota, el dance o el tradicional torneo de guiñote anual, pero sin olvidarnos de otros aspectos como el deporte o la música de las orquestas, por poner algunos ejemplos.

P: ¿Qué novedades podremos encontrar en la programación?

R: Cada año siempre se innova con alguna nueva actividad, y en este caso el último sábado, el 31 de agosto, en el Parque de la Granja disfrutaremos de una Holy Party y fiesta del agua. También hay que destacar que este año tenemos dos salidas de cabezudas.

P: ¿Cómo es la participación de los vecinos y vecinas de San José?

Lo mejor que tiene San José, sin lugar a dudas son sus vecinos. Somos un barrio que creció gracias a la entrega y al trabajo y eso se refleja en las fiestas. Ellos se implican en la organización, pero también son los primeros en participar en los actos. Nuestras calles y plazas se llenan estos días de alegría, fiestas y celebración, pero también de gente que nos visita desde otros barrios y ciudades, y es uno de los momentos en los que demostramos que somos acogedores, y que nuestros bares y comercios ofrecen algunos de los mejores servicios de la ciudad.

P: ¿Cuáles cree que son las principales fortalezas de San José como barrio?

R: Aquí no respondo solo como presidenta, sino también como vecina, y digo de corazón que somos un barrio maravilloso en el que vivir. Más allá de las cosas en las que trabajamos para mejorar, somos un barrio bien situado, con muchos servicios, equipamientos deportivos, con zonas verdes como el Parque de la Granja en las que disfrutar de la naturaleza, con mucha actividad cultural en equipamientos como el centro cívico, con importantes zonas comerciales y de servicios como las calles Reina Fabiola o Doce de Octubre, con muchas plazas en las que disfrutar de la vida vecinal, etc. Y como he dicho antes, nuestro mayor atractivo son los vecinos, los que hacen que te sientas como en casa.

P: Más allá de las fiestas, ¿qué iniciativas se van a poner en marcha desde la Junta Municipal?

R: Tenemos mucha actividad a lo largo de todo el año, pero en lo que llevamos de año destacaría dos. Por un lado, la Semana Cultural en marzo, en la que desde la junta coordinamos programación cultural y artística de muchas entidades del barrio, y que este año ha tenido protagonistas de excepción como el escritor José Luis Corral o la cantante Corita Viamonte. Y por otro lado, hemos tenido la segunda edición del Concurso de Tapas de San José, un magnífico escaparate de la gastronomía de nuestros bares y que además tuvo un gran éxito de participación.

P: ¿Cómo animaría a los zaragozanos a acercarse al barrio y sumarse a las fiestas de San José?

R: Basta con echar un ojo al programa para tener claro que no hay que perderse nuestras fiestas. Hay programación para todos los públicos y para todos los gustos. Es una oportunidad de bailar, disfrutar, celebrar, compartir y sobre todo es un momento perfecto para vivir el buen ambiente que crean nuestros vecinos. Por eso, invitamos de corazón a todos a que se acerquen a comprobar cómo San José es el barrio de todos.