«Ser el Cipotegato es el mayor honor al que aspira un turiasonense»

PREGUNTA: En la presentación se dijo que usted se ha presentado al sorteo del Cipotegato durante 25 años. ¿Qué le impulsó a presentarse por primera vez y cómo ha conseguido no rendirse?

RESPUESTA: Es un orgullo ser el Cipotegato y poder representar a tu ciudad vestido con este traje. Para un turiasonense es el máximo orgullo al que puedes aspirar. Cuando pasan los años y ves que no te toca dices «este es el último, no me va a tocar». Pero bueno, al final la constancia y el empeño siempre ganan, y poder disfrutar de este día con tu familia, tus amigos y toda la gente de Tarazona, eso es lo que más te impulsa a seguir intentándolo.

P: ¿Qué sintió cuando le comunicaron que había sido el afortunado?

R: Una emoción increíble, no se puede ni describir. Además, como no puedes decirlo, te tienes que aguantar e intentar que no se te note. Ese rato lo pasas mal porque lo que quieres es gritar, saltar, decir «soy yo». Pero bueno, tienes que aguantarte y salir del ayuntamiento sin que nadie te lo note.

P: Es el encargado de dar inicio a las fiestas. ¿Siente cierta responsabilidad?

R: Tengo una responsabilidad impresionante. De que todo salga bien y el comienzo sea perfecto, de que la gente salga contenta, etc. Es un gran papel y un gran reto como en muchos otros chupinazos importantes.

P: ¿Cómo han sido estos días previos al comienzo de las fiestas?

R: Unos días bastante intensos. Entre entrevistas, entrenamientos, preparativos... Es una locura, una auténtica locura. Cuando te presentas a esto no piensas en toda la preparación previa. Piensas en ese día, en disfrutarlo. Pero no en todo lo que va antes, unos días muy frenéticos.

El Cipotegato de este año junto a Tono Jaray, alcalde de Tarazona, y José Antonio Docando, concejal de Festejos. / AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

P: ¿Y cómo ha sido la preparación para el recorrido?

R: Ha sido casi un año de preparación, aunque ya venía entrenando de antes por temas físicos y de salud porque quería encontrarme bien y empecé a ir al gimnasio, a hacer cardio y demás. Pero a raíz de esto, la preparación ha sido mucho más intensa, muchos más días de entrenamiento, de salir a correr, a andar, etc.

P: ¿Cómo ha conseguido compaginar toda esa planificación con los nervios del gran día?

R: Es muy difícil, sobre todo con el trabajo. Compaginarlo es complicado, pero hay que sacar todas las horas que sean posibles. Luego también, con el amigo que me está ayudando, es difícil coincidir en horarios por temas de trabajo, pero hay que buscar las horas en las que se puede y sacarles el máximo partido. Un día a una hora, otro día a otra... pero sin parar. Buscar el momento y los días en los que se puede.

P: En la presentación se destacó que es un recorrido con gran significado personal. ¿Puede contar cómo va a ser y por qué sitios va a pasar?

R: Saldremos de plaza de España y seguiremos por la calle Mayor. Luego iremos por la calle Conde y nos dirigiremos hasta el Arco de la Traición. Después iremos a plaza de Palacio y pasaremos por la calle San Juan, que es donde yo nací y viví muchos años hasta que me casé, por eso esta localización es la más emotiva para mí. Luego ya bajaremos por la cuesta de San Juan, seguiremos por el paseo Fueros de Aragón, pasaremos por Virgen del Río, luego calle Prado, calle Laureles, pasaremos por la Catedral y el puente del casino, pararemos en la esquina del bar Amadeo y ya caminaremos por calle Marrodán hacia plaza de España.

P: ¿Qué significa para usted ser el Cipotegato?

R: Es un objetivo cumplido porque llevo 25 años intentándolo. No pensaba nunca que pudiera llegar este momento, ya que se presentan más de 100 personas todos los años, pero al final conseguirlo es una sensación impresionante, para mí es el máximo honor al que puede aspirar un turiasonense.