Mora de Rubielos (Teruel) acogerá a unos cien migrantes a partir de la próxima semana

Un centenar de inmigrantes llegarán a partir de la próxima semana a Mora de Rubielos. El municipio turolense será localidad de acogida de estas personas, que se alojarán en el hotel Mora. Lo harán bajo la tutela de la organización Accem, que prestará su apoyo en labores de integración. La llegada de estos migrantes forma parte de las medidas del Gobierno central para reducir la presión migratoria a la que están sometidas las islas Canarias.

Desde el Ayuntamiento de Mora de Rubielos aseguran que las 100 personas que llegarán próximamente a la localidad son «refugiados subsaharianos con documentación en regla que huyen de los conflictos de sus países de origen». Serán acogidos en el municipio por haber solicitado «asilo político» y ya se encuentran en territorio nacional en la península, «totalmente identificados». Según aclaran fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, la mayoría de las personas que llegarán a la localidad turolense vienen de Malí, de zonas rurales, para favorecer una rápida adaptación y poder introducirse en el sector primario.

Las mismas fuentes municipales critican la falta de comunicación por parte del Gobierno central, ya que todo lo que saben de la situación ha sido gracias a Accem.

Sobre la fecha exacta de llegada de los cien inmigrantes, poco se sabe. El Gobierno central y Accem han firmado el convenio para que se ponga en marcha este domingo, 1 de septiembre, pero eso no quiere decir que los acogidos lleguen ese mismo día. Desde la organización sin ánimo de lucro señalan que «hasta que no comience el dispositivo no se podrán conocer los plazos exactos».

Respecto a su labor, Accem cuenta que harán «acompañamiento» a los migrantes, con tareas que incluyen «coordinación de la manutención y del alojamiento». La asociación recuerda que ya han participado en procesos similares en anteriores ocasiones y en distintos lugares, por lo que cuentan con experiencia para afrontar este nuevo episodio en Mora de Rubielos.

La acogida tendrá lugar en el hotel Mora, que ya está preparado para la ocasión. Todavía cuenta con visitantes que están pasando las vacaciones en el lugar, pero todo estará listo a partir del 1 de septiembre. El establecimiento pertenece al grupo Gargallo, que ofreció sus instalaciones para llevar a cabo esta tarea. Desde el hotel turolense comparten critica con el ayuntamiento ante la falta de información desde el Gobierno central. «Son gente mayor de edad y con la documentación en regla», confirman fuentes del hotel.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón confirmaron que la llegada de este centenar de personas es una de las medidas tomadas por el Gobierno central para hacer frente a la crisis en Canarias debido a la llegada masiva de migrantes hasta sus costas desde hace meses. Desde la delegación del Gobierno confirman que en ningún momento se superarán los 120 migrantes, máximo cupo decretado desde Madrid.