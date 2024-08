Preocupación entre las familias de Aragón por la falta de un medicamento para el TDAH

Las personas que padecen el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) están pasando un verano "bastante complicado" porque, desde el mes de junio, las farmacias españolas experimentan un desabastecimiento generalizado de Concerta, el principal medicamento para tratar el TDAH. Este problema de suministro no se limita a Concerta, sino que también afecta a otros fármacos para este trastorno, incluidos los genéricos.

El laboratorio encargado de su fabricación es Janssen Cilag S.A., que comenzó a tener problemas de suministro el 7 de junio. Según figura en el portal de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, se espera que su producción vuelva a la normalidad el 29 de agosto.

El laboratorio no ha especificado cuál es la causa de los problemas de producción, pero Manuel Arribas, responsable de compras de la farmacia Artal, en Zaragoza, apunta a este diario a que podría tratarse de un problema con alguno de sus principios activos, dado que se presenta la misma situación con medicamentos de composición similar, como son Rubicrono y Metilfenidato. En Artal, el último lote de Concerta llegó el 26 de junio, y, desde entonces, el verano ha sido "un desafío constante". Al principio, "los médicos intentaban ajustar las dosis a los pacientes para no tener que cambiarles el principio activo, pero finalmente fue imposible por el desabastecimiento general", explica.

La escasez de estos fármacos genera inquietud y preocupación entre las familias, sobre todo por la inminente vuelta al colegio y las posibles dificultades a las que se tendrían que enfrentar los estudiantes con TDAH. Según Arribas, "cuando todo estalló, muchísimas familias recorrieron todas las farmacias de Zaragoza buscando un sustituto con el mismo principio activo". La búsqueda no tuvo demasiado éxito, puesto que, tal y como explica Arribas, "no existe un sustituto estricto de Concerta y los medicamentos que comparten alguno de sus principios activos están también agotados".

Parece que, ante la falta de soluciones, la resignación ha comenzado a asentarse entre los afectados. Así, Arribas señala que, en los últimos 15 días, "parece que tanto las familias como los médicos están más informados sobre la situación y la demanda del fármaco ha disminuido".

Esta medicación ayuda a los niños a concentrarse en las tareas que les resultan más difíciles, como puede ser prestar atención en clase. La energía que sienten estos alumnos les impide mantenerse sentados durante largos periodos, lo que suele derivar en problemas de comportamiento en el ámbito escolar. De ahí la preocupación de las familias de cara al inicio del curso.

Marisa Ibáñez, madre de un niño aragonés con TDAH, cuenta cómo la medicación marcó una diferencia en el rendimiento escolar de su hijo: "Al principio pensé que fue casualidad, pero el primer día que tomó la medicación su tutor me llamó para felicitarme por la nota que había sacado en un examen. Me di cuenta de que no fue cuestión de azar cuando a la semana todos sus profesores me dijeron que habían notado un cambio increíble en mi hijo", explica a este diario.

Otra familia zaragozana comenta el temor que les causa la vuelta al colegio si su hijo no puede tomar el fármaco. "No sabemos cómo afrontaremos el curso. Cuando lo toma está mucho más tranquilo en clase. Necesita apoyo igualmente, pero atiende y puede hacer los deberes relajado mientras le dure el efecto de la medicación. Por el contrario, si no se toma nada es incapaz de estar toda la clase en su sitio y sin seguir sus impulsos. La verdad es que para él es muy frustrante no poder hacer lo que otros niños hacen sin apenas esfuerzo", argumentan.

Suscríbete para seguir leyendo