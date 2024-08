PSOE y PP chocan en las Cortes por las nóminas del personal y la ejecución presupuestaria

PSOE y PP han reactivado sus diferencias en las Cortes de Aragón en la antesala del inicio del curso político. En esta ocasión, el pago de las nóminas del Gobierno de Azcón y la ejecución presupuestaria hasta la fecha han enfrentado al principal partido de la oposición con la formación más representada en el Parlamento. Los socialistas ya han registrado interpelaciones para conocer a fondo la situación, mientras que en el PP calman el discurso y señalan "el alarmismo" de la bancada de la izquierda.

El portavoz de Hacienda por parte del PSOE, Óscar Galeano, ha acusado de "descontrol presupuestario" a la gestión de Azcón del gasto de personal, considerando que "ha faltado previsión" en el capítulo 1 para este ejercicio. Según el último informe de la Interventora de la Comunidad, fechado en julio, faltan cerca de 80 millones para afrontar ese pago, un hecho "muy grave" para el PSOE, que ya adelanta que tiene "miedo" sobre lo que puede pasar en otros apartados del presupuesto autonómico.

Para Galeano, "la falta de previsión y prudencia" en determinados anuncios del Gobierno es lo que ha llevado a esta situación, que el PSOE "denuncia y otra vez". Los socialistas también han reclamado "más transparencia", ya que han alegado que no se han facilitado los informes de la interventora hasta hace poco tiempo. "No pueden justificarse más en la herencia recibidia", ha aseverado Galeano, que ha considerado que "todo se podía prever" en este apartado. "El presupuesto que anunciaron a bombo y platillo que iba a resolver todos los problemas de esta comunidad, está desnudando todas las falsedades y las debilidades de las promesas de Azcón a los aragoneses", ha valorado Galeano.

El portavoz socialista en Hacienda tampoco se ha mostrado contento con el nivel de ejecución presupuestaria que el Gobierno de Aragón registra hasta la fecha. "Lógicamente va a aumentar hacia el final de año, pero las cifras hasta ahora son decepcionantes", ha valorado Galeano, que ha señalado que "el presupuesto no está en el problema pero tiene problemas serios". Para terminar, el PSOE se ha mostrado vigilante ante "los compromisos que ha tenido Azcón en otros proyectos e inversión en equipamientos".

Herrarte insiste en la herencia recibida

“El PSOE intenta generar alarma diciendo barbaridades como que no hay dinero para pagar las nóminas de los funcionarios. No tienen ningún tipo de credibilidad. Además están intentado construir una cortina de humo para desviar la atención sobre los destrozos que su jefe, Pedro Sánchez, está generando”, ha afirmado Herrarte.

La portavoz adjunta del PP en las Cortes ha acusado a los socialistas de tener la “lengua muy rápida y la memoria muy corta”. “El PSOE de Lambán cronificó y agravó la situación, una cosa son las modificaciones de crédito ordinarias y otras las barbaridades del PSOE, o se han olvidado de que llegaron a pagar las nóminas del Salud con fondos Covid porque no contaban con presupuesto para hacer frente a un gasto estructural”, ha puesto de manifiesto Herrarte.

Para la diputada popular lo único que vuelve a quedar en evidencia es que "la mala gestión del PSOE siempre la acaba solucionando el Partido Popular, prueba de ello es que este año se han abonado ya 22 millones de euros de la carrera profesional, que asciende a 72 millones de euros".

Además, Herrarte ha criticado que el PSOE pretenda hacer ruido “con un informe ordinario” pero no tenga voz propia para defender a los aragoneses. “No opinan sobre que su líder no haya presentado los Presupuestos Generales del Estado, no tener presupuestos afecta negativamente a los aragoneses. Tampoco hablan del cupo catalán ése al que el socialismo se refiere con el eufemismo de financiación singular y que supone un privilegio aristocrático para Cataluña para que Illa haya podido acceder a la Generalitat. De todo eso no dicen nada y, todo eso, sí que afecta a los servicios públicos y a la igualdad de los aragoneses y de los españoles”.