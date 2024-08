Zaragoza sí tiene playa, pero no está en España ni en Europa

El verano es quizás la estación más dura del año en Zaragoza. Los zaragozanos buscan la mínima oportunidad de escapar del fuerte calor del Valle del Ebro y encuentran en la Costa Dorada de Tarragona y el Pirineo el refugio perfecto para los que no soportan las altas temperaturas de esta época del año.

Como bien es sabido, no se puede tener todo en la vida. Dentro de las múltiples comodidades de la capital aragonesa, los propios habitantes aseguran que no tener playa hace un poco menos interesante y atractiva la ciudad. Durante las olas de calor, los zaragozanos que no huyen a las playas de Salou, Cambrils o La Pineda encuentran cobijo bajo el aire acondicionado de su casa, quien tiene la fortuna de tenerlo, o en las piscinas municipales.

Cabe recordar que hasta este verano, Zaragoza sí que tenía una especie de playa en la Expo, aunque este año no ha abierto sus puertas. En el siglo pasado, Zaragoza contaba con alguna que otra playa fluvial. Muy popular era la que se encontraba junto a Helios o incluso alguna más antigua en el Canal Imperial de Aragón en el barrio de Torrero.

En España sí que existe una playa que se llama Zaragoza. La playa Real de Zaragoza se encuentra en plena Costa del Sol a solamente 13 kilómetros del centro de Marbella y con 1.700 metros de longitud. Es una de las más tranquilas de la zona y está situada justo al lado de algunas de las urbanizaciones más exclusivas de toda Europa.

Para encontrar otra playa 'Zaragoza' hay que cruzar el Atlántico y hacer una parada en Venezuela. Playa Zaragoza se encuentra en la preciosa Isla de Margarita y se trata de una de las joyas más apreciadas de esta región turística conocida en todo el mundo. Se trata de un destino costero junto al encantador pueblo de Pedro González en una preciosa bahía. La playa es de arena blanca y las aguas son cristalinas de color azul turquesa.

Hasta Playa Zaragoza se desplazan muchos de los turistas que acuden hasta Isla Margarita y también la gente local ya que es un lugar tranquilo donde también se pueden practicar deportes acuáticos por la claridad de las aguas. Se trata de un lugar donde puedes vivir una experiencia auténtica de la vida costera venezolana, combinando belleza escénica con la calidez de su gente.