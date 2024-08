Los arquitectos han validado casi 4.500 rehabilitaciones de vivienda en el último lustro en Aragón

El problema de la vivienda no es nuevo y, por supuesto, no afecta únicamente a las grandes urbes. Una coyuntura que Aragón, nutrida de municipios despoblados, conoce bien. Y es que las dificultades de acceso a un hogar digno en los pueblos más pequeños no atañen únicamente a la excesiva concentración del trabajo en la capital aragonesa –que también–, sino que en ellas también influyen factores tan evidentes como la falta de pisos disponibles en las localidades. Algo que el Gobierno de Aragón se ha propuesto atajar con el Plan Más Vivienda, que en una de sus acepciones –Plan 700, cuya convocatoria se abre este miércoles–, reza sobre las ayudas a la rehabilitación de viviendas en los municipios de menos de 3.000 habitantes, con cantidades que oscilan entre los 50.000 y los 60.000 euros.

Es por ello que conviene detenerse y, desde un punto de vista estadístico, analizar la magnitud del problema. Una de las formas es comprobar cuántos proyectos ha validado el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA) en los últimos tiempos. Concretamente, en el último lustro. Así, según ha podido saber este diario, el órgano ha validado cerca de 4.500 proyectos de rehabilitación de viviendas en distintas localidades de la comunidad. Este paso, que consiste en obtener el visado para la ejecución del proyecto, es necesario para que las instituciones correspondientes, en este caso los ayuntamientos, den el visto bueno definitivo y concedan la licencia de obra a los propietarios de los inmuebles.

Por provincias, destaca especialmente la de Zaragoza, que entre 2019 y lo que llevamos de año (con datos actualizados a 31 de julio), ha visto como eran aceptadas 2.593 de las peticiones realizadas desde distintos municipios de su territorio. Huesca es la segunda provincia con más proyectos visados, 1.472, mientras que Teruel ha recibido el visto bueno para tan solo 382 peticiones.

La tendencia para rehabilitar vivienda, en cualquier caso, está al alza en la comunidad aragonesa. Algo fácilmente comprobable atendiendo al crecimiento en los visados de ejecución en el último lustro. De hecho, la cifra no ha dejado de incrementarse desde las 581 solicitudes que el Colegio de Arquitectos validó en 2019 a las 927 que registró el pasado 2023. Un curso que, por cierto, marca el récord en esta serie temporal. Entremedio, el número total de visados ha ido in crescendo: 655 en 2020, 824 en 2021 y 897 en 2022. Por su parte, en lo que llevamos de 2024, ya se han alcanzado las 563 validaciones, por lo que la proyección sugiere que este año se volverá a superar la cifra anterior por sexto curso consecutivo.

Viviendas visadas en Aragón, por provincias, desde 2019. / Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

Resulta curioso, eso sí, que pese a que el tope de visados lo marca el pasado 2023, tanto la provincia de Zaragoza como la de Teruel registraron menos validaciones desde el órgano colegial. En el primer caso, dismunyeron de 534 en 2022 a 503 el último año, mientras que en Teruel disminuyeron de 79 a 69. Huesca fue, por tanto, la que provocó ese crecimiento más pronunciado, pasando de 284 visados para ejecutar los proyectos a 355.

Tendencia "lógica"

Desde la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) subrayan que esta tendencia al alza es «lógica y normal». Su presidente, el también alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, recuerda que «Aragón es una comunidad con muchos pueblos pequeños, y algunas de sus casas son ya viejas, no tienen calefacción, por lo que no es nada raro este incremento».

Una coyuntura que, además, responde a varias cuestiones. En primer lugar, al alza de los precios del alquiler para los trabajadores que llegan a trabajar a los distintos municipios. «Desde que llegué a la FAMCP, he visto que esto es muy habitual, por ejemplo, en las zonas donde hay varios proyectos de renovables», señala, y concluye: «Luego, también es necesario que haya viviendas para la gente joven. En todas las reuniones que hemos mantenido con la DGA he puesto de manifiesto que la despoblación no tiene una única causa, y que apostar por la vivienda y el trabajo es fundamental. Por lo que es muy difícil que la gente se quede si las casas no están en condiciones».

Suscríbete para seguir leyendo