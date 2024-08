Nolasco (Vox) amenaza al PP con no apoyar los presupuestos si siguen llegando migrantes a Aragón

Vox no apoyará los presupuestos si el Gobierno de Aragón no rechaza la llegada de inmigrantes a la comunidad. Así lo ha anunciado este miércoles Alejandro Nolasco, portavoz de la ultraderecha en las Cortes, horas después de conocerse la llegada de un centenar de refugiados al municipio turolense de Mora de Rubielos. El líder de Vox en la comunidad ha elevado su discurso y ha aseverado que la relación con el PP será de exigencia a partir de ahora, con su propio programa electoral como única referencia.

"Estamos sufriendo una invasión promocionada por el PP, el PSOE y Mohamed VI, que es el jefe de ambos", ha dicho Nolasco, que ha criticado las recientes declaraciones del presidente andaluz Juanma Moreno, la diputada aragonesa Ana Alós y el propio Alberto Núñez Feijóo: "El PP tiene que dejar de estafar a sus votantes y debe dejar de jugar a una política migratoria que es suicida".

Nolasco ha anunciado que la ultraderecha "no va a apoyar los presupuestos de este año si no se corta de raíz este alojamiento", en referencia a la llegada de 20 menores no acompañados, pero con críticas al caso de Mora de Rubielos. "Si no se rompe la línea y la DGA mantiene la postura, no habrá presupuestos", ha insistido el portavoz ultraderechista, que ha criticado que PP y PSOE "no abandonan el sillón ni con agua caliente y Vox no está con este politiqueo de estos malditos partidos".

Ante el órdago por las cuentas autonómicas, Nolasco ha afirmado que su voto favorable solo será "si se respeta al votante de Vox", que hoy tiene como referencia "el programa electoral del partido": "Se ha acabado el ninguneo y el ser el tonto útil que ellos quieren".

Más puntos de fricción

El portavoz de Vox en las Cortes ha regresado a la actividad política espoleado por la situación migratoria de Aragón, pero ha dejado claro que los problemas de la ultraderecha con el PP no se limitan a la llegada de inmigrantes. Nolasco ha criticado duramente los distintos discursos que los populares mantienen en cada comunidad, "que en un lugar apoya el trasvase, en otro no, por ejemplo, y cada día dicen una cosa, todo una locura". "Feijóo copió nuestro discurso y Alós nos llamó xenófobos", ha señalado el portavoz ultraderechista.

"El PP tiene complejos sistémicos y estructurales, por lo que si quieren avanzar tendrán que adaptar la voluntad aragonesa que ha dado la tercera fuerza a Vox", ha analizado Nolasco, que ha advertido que su partido no va a jugar "con cartas escondidas ni al politiqueo". Sobre la inestabilidad derivada, el portavoz de Vox ha dicho que no la habrá "si Azcón acepta lo que le proponemos".

Si bien es cierto que el curso político anterior se cerró con la ruptura, también por desencuentros en la política migratoria, el nuevo se inicia con la misma situación, pero Nolasco ha advertido que hay más puntos que diferencian a Vox del PP. "El plan de concordia puede ser otro punto de fricción, o lo que están haciendo con el Clúster del Maestrazgo, que están prostituyendo la provincia", ha aseverado el ultraderechista, que ha criticado que en política ambiental "PP y PSOE solo benefician a los ricos, como han hecho también Podemos y el PAR". "Va a haber muchos temas de fricción con el PP", ha concluido Nolasco.