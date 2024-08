Las reacciones al portazo de Becton Dickinson: "Le recomendaría a Azcón que fuera más prudente"

El mazazo inesperado que ha supuesto el portazo de Becton Dickinson a culminar las obras de su fábrica de jeringuillas en Zaragoza, que ya estaba construida al 80% en el polígono Empresarium, no ha tardado en provocar las reacciones de la clase política. Una planta cuya primera piedra fue colocada en noviembre de 2021 por el hoy presidente de la DGA, Jorge Azcón, cuando aún era alcalde de Zaragoza, en una inauguración a la que también acudió su predecesor en el Pignatelli, el socialista Javier Lambán. Fue entonces un anuncio "de primer orden", cuya caída ha supuesto un mazazo del mismo calado.

Antes de celebrar la ejecutiva regional socialista, el secretario de organización del PSOE aragonés, Darío Villagrasa, ha recordado ante los medios las palabras de Azcón en 2022, cuando todavía no era presidente de la comunidad, sobre la fábrica de baterías que nunca llegó a la comunidad. "A mí nunca se me habría escapado", dijo el entonces alcalde de Zaragoza, que ya se postulaba a suceder a Lambán. Ahora, Villagrasa ha querido hacer leña del árbol caído y ha afirmado que Azcón "quizás no bebe de las aguas de la prudencia". "Me imagino que dará las explicaciones oportunas, pero yo le aconsejaría que fuera más prudente", ha añadido Villagrasa, que ha ido más allá, asegurando que "todas las inversiones económicas que ha anunciado y que en los próximos meses va a inaugurar tienen sello socialista".

Por su parte, la portavoz socialista en las Cortes, Mayte Pérez, ha incidido en sus redes sociales (en un mensaje replicado por el secretario general Javier Lambán) en que "tres son las empresas que se le han escapado (a Azcón)", que además, recuerda, "no solo estaban comprometidas, sino iniciadas". "Esto es muy grave", ha señalado Pérez, en un 'post' que también acompañaba de las famosas palabras de Azcón sobre la fábrica de baterías.

También Lola Ranera, líder socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha atacado a los populares tras saltar la noticia. "Amazon, Maersk y ahora Becton Dickinson… otro nuevo mazazo a la gestión de Jorge Azcón, más preocupado en embarrar la política nacional que en defender los intereses de Zaragoza y Aragón", ha expresado Ranera en la red social 'X' (antes Twitter), para después mandar un mensaje a la alcaldesa Natalia Chueca: "Debería pedir explicaciones a su presidente y al de todos los zaragozanos".

Desde el consistorio, también Zaragoza en Común ha querido recordar que Becton Dickinson "fue una de las empresas de especial interés del Gobierno de Jorge Azcón". Su portavoz, Elena Tomás, ha aseverado que se hizo una bonificación fiscal "del 95% en la mayoría de los impuestos" y ha concluido que "ese urbanismo a la carta no es lo que atrae a estas empresas". "A partir de ahora, veremos un esqueleto que nos recordará otro fracaso más del PP en nuestra ciudad", ha sentenciado. Y de vuelta a las Cortes de Aragón, el grupo de Chunta Aragonesista ha lamentado que "no es la primera vez que ocurre en esta legislatura", respecto a la pérdida de una inversión, por lo que consideran que esto "debería servir para que este Gobierno comenzará a hacer más autocritica y menos políticas partidistas".