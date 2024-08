Comienza 'Volveremos': “Cada año me gasto 700 euros en material escolar”

Esta semana se ha respirado una gran expectación en las librerías zaragozanas, donde largas filas de gente han acompañado las pruebas piloto del programa ‘Volveremos’ y el inicio de la campaña de la ‘Vuelta al cole’. En un contexto marcado por la subida de los precios de los libros de texto, el arranque de este curso escolar se presenta con más dificultades que años anteriores. Bea Gimeno, una zaragozana, lo explica con claridad: “Este año, con el aumento de los precios, una iniciativa como esta es necesaria para muchos hogares”.

Isabel Arellano, otra mujer de Zaragoza con dos hijos, comparte la misma preocupación y la expresa con indignación: “Cada año tengo que pagar unos 700 euros por los libros y el material escolar, aun reutilizando algunos manuales”. Es por esta razón que muchas familias, como la de Arellano, agradecen enormemente iniciativas como ‘Volveremos’. Mientras hace fila para pagar en la Librería General, Arellano comenta: “Creo que ha sido un acierto por parte del ayuntamiento. A los padres, especialmente a los que tenemos varios niños, nos facilita mucho el comienzo de septiembre”.

Precisamente, muchos padres y madres han decidido esperar hasta el último momento para comprar el material escolar y así aprovechar los descuentos del 25% ofrecidos por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Gimeno, por ejemplo, admite: “La espera ha merecido la pena. Mi hija empieza secundaria y necesita bastante material nuevo, así que esta campaña nos ayuda un poco a afrontar la complicada ‘Vuelta al cole’”. Esta estrategia, sin embargo, no está exenta de riesgos. Esther Lorbés aprendió esta lección el año pasado cuando, tras aplazar demasiado la compra de los materiales escolares de su hijo, se encontró con que el presupuesto de ‘Volveremos’ ya se había agotado. “Este año no quería que me pasara lo mismo, así que encargué los libros en julio para pagarlos en cuanto activasen la aplicación”, comenta.

Los responsables de algunas librerías de Zaragoza han observado un aumento respecto al año pasado en el número de clientes que ha esperado a que se reactivara ‘Volveremos’ para comprar el material escolar. A medida que la iniciativa se vuelve más conocida, más personas buscan aprovechar sus beneficios. No obstante, todavía hay muchos zaragozanos que desconocen esta oportunidad de ahorro. Aquí es donde entran en juego los trabajadores de las librerías, quienes se encargan de informar a los clientes sobre la aplicación. “Mucha gente que ni siquiera lo sabe llega, se la instala en un momento y se lleva hasta 100 euros de descuento. ¡Imagínate!”, comenta Irene López, empleada de Troa Librerías.

Además, a partir de hoy, los miércoles y viernes también se podrán canjear los tickets correspondientes a la prueba piloto fallida del 24 de julio, un trámite que muchas familias ya han realizado esta misma mañana. Este es el caso de Ainara, quien explica: “Llevo un mes esperando para poder presentar el ticket del 24 de julio, y por eso estoy aquí. A pesar de los fallos técnicos de esos días, he de reconocer que la aplicación nos beneficia mucho”.