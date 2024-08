Dimite un concejal de Mora de Rubielos por la llegada de 120 refugiados a la localidad

La llegada de 120 inmigrantes refugiados a la localidad turolense de Mora de Rubielos sigue dando que hablar. A los reiterados mensajes de Vox, que ha anunciado una manifestación para este sábado–que ha sido desautorizada por la Subdelegación del Gobierno en Teruel–, así como una rueda de prensa de Alejandro Nolasco, exvicepresidente autonómico y líder de la ultraderecha en la comunidad, se ha sumado ahora la noticia de la dimisión del segundo teniente de alcalde de la localidad, Rafael Vicente (PAR).

Según ha podido saber este diario, Vicente mostró desde el primer momento su disconformidad con la llegada de estos 120 refugiados a la localidad. Con todo, cabe recordar que el ayuntamiento del municipio, gobernado en coalición por el PAR y el PSOE, no ha tenido nada que ver en la decisión, pues el hotel que acogerá a los inmigrantes, Mora, pertenece a un grupo privado que fue quien llegó a un acuerdo con el ministerio para alojarlos y así aliviar la presión que sufren las islas Canarias.

En cualquier caso, pese a que Rafael Vicente ya ha presentado su dimisión por escrito, esta todavía no se ha hecho pública porque, al estar en período estival, todavía quedan trabajadores de la casa disfrutando de sus vacaciones. Aún así, hasta que la dimisión no pase por un pleno municipal, previsiblemente en el mes de septiembre, no será oficial al 100%, por lo que hasta entonces todo puede revocarse.

Sea como fuere, desde el Ayuntamiento de Mora de Rubielos aseguraron tras conocerse la noticia que las 120 personas que llegarán próximamente a la localidad son «refugiados subsaharianos con documentación en regla que huyen de los conflictos de sus países de origen». Estos serán acogidos en el municipio por haber solicitado «asilo político» y ya se encuentran en territorio nacional en la península, «totalmente identificados». La mayoría proceden de Malí.

