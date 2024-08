Vivienda en Aragón: los pisos de estudiantes rozan los 400 euros por habitación

Los precios del alquiler ya rozan los 400 euros por habitación en Aragón, una cantidad poco asumible para muchos universitarios que la próxima semana ya inician las clases en la Universidad de Zaragoza y que, en el caso de ser de fuera, necesitan alojamiento. La cifra del alquiler se traduce en un total de entre 700 y 800 euros de renta por apartamento, que son aproximadamente 20 euros más que el curso anterior. El motivo de la subida –que es ligera, pero se nota– está en el aumento de los costes de la luz y del gas, que han sido notables en los últimos meses.

Esta tensión inmobiliaria se ha visto reflejada en los precios de pisos para estudiantes en la comunidad. En Zaragoza, la inmobiliaria Cunza alquila por habitación. Ofertan o cama simple, por la que solicitan 400 euros, o cama doble, que asciende a 425 euros. Según cuenta un trabajador a este diario, el curso pasado el coste era de 20 y 25 euros menos respectivamente, pero la subida de la luz y del gas les ha llevado a incrementar el precio. "Intentamos no subirlo, pero hay un momento en el que uno no puede hacer nada", señala. Ahora, aunque consiguen alquilar los pisos de estudiantes, su demanda no es excesivamente elevada.

En la provincia de Huesca, las habitaciones están entre 200 y 300 euros. Sin embargo, su situación inmobilaria es muy diferente a Zaragoza. "En Huesca los precios de alquiler no tienen sentido alguno para lo pequeño que es", subraya Javier Barlés, trabajador de Vive Inmuebles. Según definió, "un piso de cuatro habitaciones con calefacción central está en torno a los 750 euros". La cifra puede reducirse hasta 80 euros si el apartamento funciona con caldera, algo raro en los destinados a jóvenes. "La mayoría de pisos de estudiantes son antiguos, que son más grandes y son los que quieren. Esos van con calefacción central pero son más caros", relató.

A esta problemática se suma la escasez de la oferta en Huesca, donde la presencia de universitarios este año será mayor al implementarse el grado completo de Medicina. En este momento, Vive Inmuebles solo tienen una opción disponible. "Hay una carencia porque hay mucha demanda para muy poca oferta", sostuvo Barlés.

Más allá de los pisos, existe la alternativa de los colegios mayores. En el caso de los tres que gestiona la Universidad de Zaragoza, el coste varía según la ciudad. En el Pedro Cerbuna de Zaragoza es de 790 euros; en el caso del Ramón Acín (Huesca) el coste es de 744,60 euros para las habitaciones individuales y 652,30 euros para las dobles. Por último las cantidades son muy parecidas en Pablo Serrano de Teruel: 705,62 euros en las de una persona y 605,62 euros para los que comparten habitación.

También las residencias privadas se han hecho un hueco en la capital aragonesa. Por ejemplo, en Nodis, que llegó al barrio Delicias de Zaragoza en 2022, la mensualidad básica ronda los 525 euros. En la residencia Goya, el precio va de los 550 euros y hasta los 725 euros.

