'Abriendo tu futuro' conecta el mundo académico con el mercado laboral

Abriendo tu futuro es una de las áreas de actividad que conforman MetalíZate, un programa de la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ) para acercar el sector del metal a la sociedad. En este sentido, Abriendo tu futuro pretende mostrar a estudiantes y a trabajadores el abanico formativo y laboral al que pueden acceder a través de charlas, entrevistas individuales y encuentros de orientación académico-profesional. Todo ello de forma gratuita.

«A través de esta iniciativa intentamos conectar el mundo laboral con el mundo académico. Para ello, realizamos una orientación académico-profesional en los centros educativos dirigida fundamentalmente a alumnos de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional», señala Pilar Burgués, responsable del Área MetalíZate.

Abriendo tu futuro ayuda a los alumnos a que puedan elegir un itinerario. «Abrimos el abanico a las oportunidades que tienen y les hablamos de la existencia de la Formación Profesional, del itinerario que existe en carreras que no son las tradicionales para que conozcan otras áreas que también son importantes, del camino que deben elegir para llegar a lo que les puede gustar y qué profesiones tienen más salidas. Hay que tener en cuenta que no se opta a lo que no se conoce. En estos momentos, el mercado laboral está un poco saturado de licenciados o graduados y carecemos de personas especializadas en Formación Profesional. Por ello, es importante dar a conocer todas las salidas profesionales que existen».

La iniciativa de FEMZ cumple tres años y el balance «no puede ser más positivo», comenta Burgués. «Estamos llegando cada vez a más centros educativos, tanto públicos como privados. Además, la información universitaria y de Formación Profesional a nivel autonómico y nacional que ofrecemos es muy completa».

El equipo de empleo de FEMZ cuenta con una gran experiencia de 26 años de trayectoria profesional. Durante el curso 2023-2024, el número de personas que recibieron orientación académico-profesional fue de 2.111.

Charlas, entrevistas y jornadas

A lo largo del año se realizan charlas dirigidas a centros educativos sobre itinerarios formativos y sectores profesionales. En ellas, un equipo con amplia experiencia en el ámbito de la orientación académico-profesional acerca el mundo laboral a los estudiantes y, al mismo tiempo, asesora sobre el desarrollo de los itinerarios académico-profesionales.

Durante el curso 2023-2024 se realizaron 84 charlas de orientación en 25 centros educativos. Cincuenta y nueve de ellas tuvieron lugar en 4º de la ESO, pero también se llevaron a cabo en todos los niveles de Formación Profesional y en los dos cursos de Bachillerato.

Estas profesionales también realizan entrevistas one to one (cara a cara) de orientación académica.Van dirigidas a estudiantes y trabajadores para ofrecerles un asesoramiento individualizado. Además, el equipo de Abriendo tu futuro participa en jornadas y encuentros de orientación académico-profesional como ferias de empleo. En el curso 2023-2024 asistieron a cuatro.

«Es importante que los estudiantes conozcan todas las alternativas que tienen. Si queremos conjugar vocación y mercado laboral hay que tener en cuenta que lo que se desconoce no se elige. Los alumnos tienden a elegir profesiones que conocen y no tanto las alternativas de la FP. Por ello es importante exponer todo el abanico de posibilidades», concluye.

Los centros educativos de Zaragoza interesados en esta iniciativa y que deseen acoger charlas y encuentros de orientación académico-profesional pueden ponerse en contacto a través de la web abriendotufuturo.femz.es.