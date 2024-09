“He cumplido mis expectativas, aunque no a la velocidad que quería”

Afronta otro inicio de curso en la Universidad de Zaragoza, pero no lo terminará como rector. ¿Qué sensación tiene?

De alivio. Es una tarea realmente dura que, además, me ha coincidido con la pandemia. También siento un poco de añoranza, porque tengo aquí compañeros y un equipo de gente muy buena. Pero estoy tranquilo porque los candidatos y la candidata que han manifestado su interés han trabajado conmigo y tengo plena confianza en ellos.

En estos últimos cuatro años de rectorado, ¿ha cumplido sus objetivos y expectativas?

En general, sí. Nunca a la velocidad que a uno le gustaría.

¿Le va a quedar algo en el tintero?

Siempre quedan cosas en el tintero. Se está trabajando en una titulación novedosa en Teruel, que es a medias con la UNED, que no me dará tiempo a implantar a mí. Como es entre dos universidades, va más despacio de lo que querríamos. Hay también algún grado internacional que va despacio, con Colombia o con México. Siempre quedan cosas, pero los candidatos conocen el camino. Al final, se trabaja para la universidad y cualquiera de ellos lo hará muy bien.

¿Cuál cree que será el gran reto para el siguiente rectorado?

El reto se lo marca uno mismo. Yo no puedo marcar retos a una persona que tiene que imprimir su sello diferencial con respecto a lo que he hecho yo. A ellos les he dicho qué cosas están en marcha, pero cada uno hará su programa y apostará por el. Yo, desde luego, estaré dispuesto a aconsejarles.

La presentación formal de su dimisión y las nuevas elecciones, ¿cuándo tendrán lugar?

El último claustro será en diciembre. Después habrá un Consejo de Gobierno donde convocaremos las elecciones y presentaré mi dimisión. Yo, antes de irnos de vacaciones de Navidad, habré dimitido y convocado elecciones.

¿Siente que se irá dejando una mejor universidad?

Responder esto puede ser pretencioso, pero tenemos obras en marcha, hemos reducido la deuda a cero y las nuevas titulaciones funcionan bien. También creo que hemos logrado, y digo hemos porque todo es en equipo, que crezca la visibilidad social de la universidad. Los empresarios, la sociedad y los profesionales hablan más con nosotros, y en CRUE somos un referente. Hemos dirigido sectoriales y eso nos ha mantenido muy al día de cómo iba la política universitaria en España.

Y los estatutos, ¿estarán antes de Navidad?

El lunes hay mesa de claustro, pero sí. Antes del último claustro (diciembre) deberían estar.

Ha mencionado que se trabaja en la nueva titulación de Teruel, la de Ingeniería Aeroespacial. ¿Estará lista para el próximo curso?

Está en marcha y se está haciendo el plan de estudios. Hasta ahora nadie en España se ha lanzado a hacer un grado de estas características. El ministerio está encantado, pero burocráticamente es más complicado hacer un grado con la UNED que con la Universidad de Pau en Francia. Yo me reuní con el Secretario de Estado y con el Director General y comenté que tienen que allanar el camino para que sea posible.

La demanda en la universidad para este curso ha vuelto a ser muy alta. ¿Han subido las solicitudes en la rama de Humanidades?

Hemos notado un repunte en todas las titulaciones, pero me gusta mencionar el de Historia, Geografía y Geología. Estas iban a la baja y este año han repuntado.

Y las obras de la Facultad de Medicina, ¿empezarán en 2025?

Estamos con el proyecto. No me gusta arriesgar con los plazos de lo público porque exigir a la vez transparencia, que somos 100% transparentes, y velocidad... Es un poco complicado. Pero seguimos los plazos previstos. Puede aparecer algo inesperado y retrasar las obras, pero esto significa que el dinero público en nuestra universidad se gasta con total transparencia.

La plantilla sigue envejecida. ¿Qué porcentaje de docentes se jubilarán en la próxima década?

No lo sé. Lo que sí sé es que hemos incrementado las convocatorias de plazas de Ayudante Doctor, que es la manera de entrar a la universidad. Estamos pendientes de la firma del convenio entre la DGA y el ministerio para financiarlas. Estas plazas tienen que ver con el desarrollo de la LOSU, con la que se reduce el número de horas que estos docentes pueden dar. Nosotros llevamos aplicando la LOSU desde el principio, y ahora el ministerio y la DGA van a hacer un refuerzo económico para que podamos recuperar parte del dinero que hemos gastado y para que en el futuro se pueda incrementar el número de plazas de entrada a la universidad.

¿Qué le parece que la DGA se haya llevado Universidad a una nueva consejería con Empleo?

Ligarla con Empleo me parece una idea estupenda porque la universidad genera empleos de alta calidad. De hecho, tenemos problemas para quedarnos con gente en la universidad porque hay mucha demanda de empleo universitario.

Ha pasado un año del nuevo Ejecutivo de Azcón. ¿Cómo son las relaciones?

Buenas. Con el Gobierno de Aragón, sea quien sea, hay que trabajar como se trabaja en Aragón, que es diciendo las cosas con claridad. Yo se lo diré a mis sucesores. La sensibilidad del presidente y de los consejeros con la universidad es muy alta porque entienden que el futuro de Aragón es impensable si no hay empleos de alta calidad, y estos salen de la universidad. Entienden y están convencidos de que, sin una universidad pública potente, todo esto no sería posible. Por eso las relaciones son buenas. No hay que convencerles de que necesitan una universidad pública fuerte, ya lo saben.

