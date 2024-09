Zaragoza vuela por primera vez al corazón de la ruta de la seda

Eran las 16.30 horas cuando los monitores del aeropuerto de Zaragoza marcaban un nuevo y singular destino: Tashkent, la capital de Uzbekistán. Cuatro largas filas esperaban para embarcar en un vuelo que saldría, por primera vez, desde la capital aragonesa en dirección a Asia Central. Concretamente, a una exrepública soviética ubicada en pleno corazón de la ruta de la seda. Un destino tan éxotico como atractivo, como así demostraba el lleno que había logrado el Airbus A330, con capacidad para 388 pasajeros.

Turistas, en su mayoría aragoneses, que no habían querido perderse la oportunidad de realizar un viaje de estas características desde su casa. «Es un viaje cultural muy interesante, ya que no concemos Asia Central», decía antes de embarcar Diana, quien ha planeado estas vacaciones junto a su marido, Ángel, y una de sus hijas, Mar. «El hecho de que salga desde Zaragoza es muy atractivo por la comodidad, por no tener que hacer trasbordos», argumentaba por su parte Ángel, quien contaba que se habían enterado de la oferta del programa Aragón Viaja a través de unos amigos.

Y es que la comodidad que da desplazarse a destinos tan exóticos desde la propia comunidad aragonesa ha sido el mayor atractivo para los cientos de interesados. Así lo denotaban las palabras de dos de ellas, María Ángeles y Chusa, quien conocieron de este viaje, que incluye visitas guiadas durante los siete días que dura, a través de la prensa. «Nos atrae la historia, la arquitectura... La zona nos evoca a Gengis Khan, Tamerlán, la ruta de la seda, etc.», decía Chusa, momento en el que intervenía María Ángeles, su amiga y habitual compañera de viajes: «Deberían aprovechar septiembre y octubre para ofertar aviones a sitios diferentes, como este».

También había pasajeros que, directamente, se habían enterado a través de los correos electrónicos de promoción de sus antiguos empleos, como Pedro, Javier y Marisa, antiguos trabajadores de una sucursal bancaria. «Esperamos algo de calor, pero vamos a disfrutar y es una sorpresa todo lo que nos vamos a encontrar», narraba uno de ellos antes de cruzar la pasarela.

El viaje, que tiene programada su vuelta el día 9 desde Urgench, recorrerá algunos de los puntos más icónicos del país, como la propia Tashkent; Samarcanda, la «joya de las mil y una noches; Bujará, «tan comercial como sagrada»; o Jiva, un pequeño núcleo medieval rodeado por una muralla de adobe. Esta oferta entra dentro del programa Aragón_Viaja, que según el responsable de B travel, Félix Simón, ya ha ocupado 3.000 plazas, en operaciones puntuales que sirven para «reforzar el aeropuerto». Y anticipa: «Para 2025 hay otra sorpresa preparada».