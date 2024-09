Chueca activará este mes el calendario para negociar las ordenanzas fiscales

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se reunirá con los tres portavoces de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza el próximo viernes, una cita que servirá para dar inicio al nuevo curso político. No obstante, los encuentros van a ser más bien una formalidad previa a próximas reuniones que seguro serán más relevantes: las negociaciones para aprobar las ordenanzas fiscales de 2025, que son las normas que regulan los tributos que dependen del consistorio.

Sobre su postura al respecto de las nuevas ordenanzas, eso sí, Chueca no avanzó ninguna medida, puesto que todo será explicado «a su debido tiempo».

Si bien, ese proceso activará el calendario para aprobar los presupuestos de 2025, que según avanzó Chueca no espera tener listos antes de que acabe el año. Sí que confía la regidora, insistió también en poder comenzar a ejecutarlos antes que este año, cuando entraron en vigor el 14 de febrero.

En las negociaciones, Vox será de nuevo el socio preferente de los populares, aunque dado que la ultraderecha está tratando de alejarse del PP puede que en esta ocasión Chueca no lo tenga tan fácil tras la salida de los de Abascal del Gobierno de Aragón. Con Alejandro Nolasco como vicepresidente, el PP se garantizaba a cambio la estabilidad en los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca. Pero hay dos cosas que han cambiado: Vox ya no es parte de la DGA, por lo que los populares ya no pueden dar nada por seguro; y que en la capital oscense, a pesar del pacto autonómico, la ultraderecha lleva meses poniéndole las cosas muy difíciles a la regidora, Lorena Orduna.

La alcaldesa dijo que espera «una oposición constructiva» y recordó que sus proyectos solo son suyos, de su Gobierno, sino que son los que avalaron los ciudadanos en las urnas hace un año y medio cuando el PP consiguió 15 de los 31 concejales. El objetivo, aclaró la regidora, es conseguir «un mayor consenso» que el año pasado, cuando solo se llegó a un acuerdo con Vox.

A partir de ahí, insistió Chueca, el Gobierno municipal intentará llegar a acuerdos con el resto de grupos políticos, pero «siempre teniendo clara que hay una vía, una estrategia y que ya tenemos un programa validado por las urnas, yo creo que eso es fundamental».

«Nos vamos a sentar con todos y espero que el resto de grupos políticos sean capaces de entender que los acuerdos a los que lleguemos para poder sacar adelante el presupuesto no pueden ir en contra de lo que han dicho los zaragozanos en las urnas», insistió.

Ante estas palabras, la portavoz de los socialistas en Zaragoza, Lola Ranera, auguró que no confía en llegar a pactos con la alcaldesa y avanzó que, en su encuentro del viernes, le volverá a presentar el documento que ya defendió durante el debate del estado de la ciudad del pasado mes de julio. Aquel texto incluía una serie de pactos en materia de movilidad, inversiones en barrios y otros asuntos que jamás obtuvieron respuesta por parte del Gobierno municipal del PP. Así, en las próximas semanas tendrán que asentarse las bases de los próximos presupuestos una vez que ya se ha dado por iniciado, de forma oficiosa, el curso político. Para ello, Chueca ha reunido esta mañana a todos sus concejales y su equipo al completo para «mejorar la coordinación» entre las diferentes áreas y «dar un último impulso» en lo que queda del año para tratar de ejecutar al máximo el presupuesto en vigor.

Esta reunión tuvo lugar, como ya ocurriese el año pasado a principios de septiembre, en el edificio del Seminario, donde la alcaldesa se enclaustró durante toda la jornada junto con el resto de miembros del Gobierno, así como los asesores