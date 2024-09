Alumnas de la Universidad de Zaragoza que se van de Erasmus: «Espero conocer a mucha gente y hacer muchos viajes»

El destino más demandado entre los estudiantes de la Universidad de Zaragoza que este año se irán de erasmus es Italia, país que acogerá a 460 jóvenes. También llegarán muchos a Portugal y Polonia, que llenarán sus aulas con alumnos de Aragón. La mayoría de los que se van a cursar un año al extranjero fuera son mujeres.

Entre ellas está Blanca, que a mitad de septiembre se irá a estudiar a Génova (Italia). En Zaragoza hace Ingeniería Industrial, pero en su destino no existe este grado. «He tenido que cogerme asignaturas de otras ingenierías», explicó. Recibirá las clases en italiano, aunque cree que podrá examinarse en inglés o español. Por todo ello, solo va a estar un cuatrimestre allí. «Podría alargarlo y quedarme todo el año, pero lo prefiero así», comentó.

Aunque Génova no era su primera opción de destino, le parece un buen lugar. «Está en la costa, y yo vivo en Zaragoza y no estoy acostumbrada a estar cerca del mar, así que creo que será un sitio diferente y me apetece», sostuvo. Según indicó Blanca, ella espera «conocer culturas y crecer mucho personalmente», y piensa que va a ser una experiencia muy «enriquecedora». Además, compartió que cree que va a tener retos como «aprender a ser organizada, compaginar las cosas o estar pendiente de las tareas de la casa».

A pocos de días de comenzar su erasmus, Blanca está nerviosa y emocionada. «Espero conocer a mucha gente y hacer muchos planes y viajes», detalló la universitaria.

Un año en París

También Beatriz tiene ganas de comenzar su estancia de un año en París. Ella cursa Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Zaragoza, pero en Francia solo hará ADE. Estudiará un año entero en la Universidad II (la Panthéon-Assas), que está vinculada con la Sorbona, una de las más prestigiosas del mundo. «Creo que puede ser un punto a favor en mi expediente», sostuvo. Según expresó, «va a ser una forma de salir de los métodos de estudio tradicionales y conocer otras formas de aprendizaje distintas a la del sistema español». Y es que ella tenía claro que quería irse a allí. «Me encanta París», afirmó.

Bea relató que en su destino espera «cambiar de aires, aprender una forma distinta de enseñanza y vivir nuevas experiencias que una ciudad así puede brindar». «Va a ser la primera experiencia viviendo sola, saliendo de mi zona de confort, teniendo experiencias distintas a las de mi rutina habitual», confesó. Y tiene muchas ganas de hacerlo. Además, comentó que quiere «conocer a gente de distintos lugares».

Y mientras algunos universitarios preparan las maletas, otros ya se han marchado a sus destinos de erasmus. Es el caso de Gabriela, que se instaló en Estocolmo a finales de agosto. Uno de los motivos por los que escogió Suecia fue por su cultura, muy diferente a la de España. «Es un sitio al que dudo que pueda viajar dentro de unos años, y ahora que tengo la suerte de poder hacer el erasmus y visitar países cercanos como Finlandia quiero aprovecharlo», explicó.

Gabriela pasará allí todo el año y cursará Economía en inglés. «Estar aquí tiene ventajas como aprender la cultura o mejorar mi idioma. Además, voy a terminar la carrera en Suecia, así que igual encuentro oportunidades de trabajo diferentes a las que me ofrecen en España», comentó.

La universitaria relató que durante su estancia allí quiere «conocer a gente internacional y viajar a todos los sitios posibles».