El colegio Ana María Navales de Zaragoza comienza el curso con desperfectos

El colegio Ana María Navales no cumple las condiciones adecuadas para el inicio de curso. Aunque se han construido las aulas prefabricadas, sigue habiendo carencias: el aulario de infantil tiene desperfectos, la zona del patio no está vallada y todavía no ha llegado todo el mobiliario.

Todo ello llevó a que ayer las familias y el colegio convocaran al Departamento de Educación para tomar medidas. Según explicó Daniel Anadón, vocal del Ampa, «el comienzo no va a ser como en otros centros».