Aragón avanza con firmeza en el camino de la transición energética

Aragón se posiciona como una de las comunidades autónomas más destacadas en términos de transición energética y descarbonización. No solo es un referente en la generación de energía renovable, sino también en la integración de tecnologías, el impulso de nuevas soluciones como el biometano, y el compromiso con la sostenibilidad. Con una producción de energía renovable que alcanzó casi el 89% el año pasado, la región ha dado pasos firmes en el camino hacia un futuro más sostenible.

Por todo ello, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN organizó en su sede un foro informativo, en el que representantes de diferentes empresas de referencia del sector energético y de la Administración aragonesa compartieron sus perspectivas sobre la situación del sector energético en Aragón, el futuro de la energía renovable y las hojas de ruta a seguir por cada uno.

En el coloquio, moderado por la periodista Alicia Revuelta, participaron Yolanda Vallés, directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón; Sergio Escolano, CEO de Full Energía; Fernando Salvador, director de Zona Norte de Redexis; José Ignacio Lallana, delegado regional de Redeia en Aragón y La Rioja; y Francisco Otal, director de Energías Renovables de Hitachi Energy en Europa.

La primera en intervenir fue Yolanda Vallés. La directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón destacó la posición estratégica de Aragón en el panorama de la descarbonización. «Aragón está muy bien posicionada en cuanto a descarbonización energética. Se ha producido una gran penetración de energías renovables, de fotovoltaica y, especialmente, eólica», señaló.

La directora general remarcó que Aragón es la segunda comunidad autónoma en potencia instalada eólica e incluso algunos meses lidera la producción. También subrayó que Aragón cuenta con casi 9.000 megavatios de energía renovable en producción, entre hidráulica, fotovoltaica y eólica.

No obstante, es necesario transportar esa energía por la red para conseguir que llegue a los destinatarios finales. En esta labor, Red Eléctrica, la filial de Redeia, juega un papel clave. José Ignacio Lallana, delegado regional de Redeia en Aragón y La Rioja, aseguró que «estamos en un proceso de transición energética globalmente».

José Ignacio Lallana, delegado regional de Redeia en Aragón y La Rioja. / Miguel Ángel Gracia

Triple función de la red

Como gestor de infraestructuras esenciales de electricidad, Redeia es uno de los principales dinamizadores de ese desarrollo renovable. «En Aragón hay pendientes de instalar más de 16.000 megavatios con acceso a red ya concedidos por Red Eléctrica. Estas cifras suponen que la comunidad va a doblar su capacidad eólica actual y a multiplicar por cuatro sus cifras de solar fotovoltaica», añadió José Ignacio Lallana.

Sin embargo, todo ello está en constante evolución. Actualmente se está elaborando la nueva Planificación 2025-2030; una planificación que elabora el Gobierno estatal consultando con las comunidades y que es la hoja de ruta que Red Eléctrica sigue para realizar sus inversiones. «Esta nueva planificación se va a solapar con la actual Planificación 2021-2026, que ya llevamos ejecutada al 50% y ha estado muy enfocada a permitir la integración de generación renovable», señaló José Ignacio Lallana.

Redeia tiene actualmente 43 subestaciones en Aragón y gestiona más de 2.200 km de trazados de líneas eléctricas de transporte. José Ignacio Lallana explicó la triple función de estas subestaciones. «Son elementos donde se recoge energía de la generación, se da energía para consumo, a veces de forma directa y otras por redistribución, y se transporta la energía hasta donde esté el consumo».

Además, la labor de Redeia de construcción de instalaciones y ampliación de las actuales es constante. «Hemos ampliado recientemente ocho subestaciones en Aragón que son clave para el desarrollo renovable», comentó el delegado regional. Un ejemplo es la ampliación de la subestación de Espartal, que alimenta a Saica, para dar servicio también a Amazon.

Fernando Salvador, director zona Norte Redexis. / Miguel Ángel Gracia

Demanda y suministros

Otro actor con un papel fundamental en este escenario energético es la empresa de suministros industriales Hitachi Energy. Francisco Otal, director de Energías Renovables de Hitachi Energy en Europa, subrayó que la compañía se define como «un líder tecnológico que impulsa la transición ecológica de una manera sostenible», por lo que trabajan en esa dirección desde los tres centros de producción de Hitachi Energy en España, uno de ellos ubicado en la capital aragonesa. Francisco Otal destacó el «boom» que están experimentando las energías renovables. «Ahora mismo el 80% de los proyectos industriales están relacionados con renovables», puntualizó.

El responsable de Hitachi Energy expresó que todo eso, sumado a diversos factores geopolíticos, ha contribuido a que la fabricación actual de componentes no pueda cubrir totalmente la demanda. «La demanda es muy alta y los componentes son escasos, por lo que hay que hacer un balance de la cadena de suministro para ver si se puede entregar a tiempo lo que se está planificando», explicó Francisco Otal. Aunque reconoció que las renovables se encuentran en un buen momento, también señaló la complejidad de encajar todas las piezas «para que todo salga adelante». «Cuantos más tipos de energía metemos en la red, se vuelve mucho más compleja y necesita un mayor apoyo de otros componentes», manifestó.

El resto de ponentes también manifestaron su inquietud por el desajuste entre suministros y demanda. «Al haber tanta demanda, la cadena de valor es complicada. Nosotros estamos haciendo pedidos a muy largo plazo, porque hay tanta demanda a nivel mundial que los plazos se alargan mucho para conseguir un transformador de potencia», expuso José Ignacio Lallana. «Hay proyectos de instalación de generación que están pendientes de suministros y han tenido que pedir aplazamiento para su puesta en servicio por falta de suministros», agregó Yolanda Vallés. «La transición energética también tiene sus quehaceres», apuntó José Ignacio Lallana.

No obstante, para tratar de hacer frente al desajuste entre oferta y demanda, Hitachi Energy anunció el año pasado una inversión de 6.000 millones de dólares para aumentar la producción de distintos componentes, como los transformadores. Además, Francisco Otal puntualizó que esa inversión requiere de un plazo de implementación muy largo. «Hay que ampliar instalaciones y lo más importante es que hay que formar gente», dijo. La problemática de la falta de profesionales del sector fue otro punto en el que coincidieron los ponentes.

Además, el mes pasado Hitachi anunció su traslado a Plaza, lo que se traduce en una modernización y ampliación de la fábrica de Zaragoza. «Se va a seguir fabricando el transformador seco, pero nos va a dar más flexibilidad para introducir elementos más modernos y ampliar las capacidades, por la demanda brutal del mercado», explicó Franscico Otal.

Yolanda Vallés, directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón. / Miguel Ángel Gracia

Autosostenibilidad

Por su parte, la empresa aragonesa Full Energía se encarga de la gestión de compra de energía de una gran cantidad de suministros a nivel nacional. Sergio Escolano, CEO de Full Energía, expresó que la compañía quería diferenciarse de las comercializadoras actuales. «Nosotros queremos ser una empresa autosostenible al 100% de nuestra generación y hacer llegar esa energía renovable a todos nuestros consumidores», afirmó Escolano.

«Lo que intentamos hacer es poner en contacto a gente que quiera comprar esos parques, tanto en RTB como en COD, para generar y tener un compromiso con la comunidad, y que esa energía se quede aquí comprando y adquiriendo paquetes de carga base», expuso el CEO de Full Energía. Esta empresa, con un fuerte compromiso sostenible, ha logrado posicionarse como uno de los principales proveedores de energía solar en la comunidad aragonesa. Además de su apuesta por la energía fotovoltaica, Sergio Escolano subrayó la importancia de los proyectos de hibridación para poder ofrecer un suministro constante.

Gases renovables

Y en esta hibridación, el gas es otro elemento clave en el presente y futuro del sector energético, pues el biometano está cobrando cada vez más protagonismo. En esta línea se enmarca la actividad de Redexis. «Redexis está muy comprometida con la transición energética y desempeña un papel clave en el desarrollo de infraestructuras para la producción y distribución de biometano, un gas renovable esencial para la descarbonización», expresó Fernando Salvador, director de Zona Norte de Redexis. Tal y como aseguró, este compromiso se basa en tres pilares fundamentales: «impulsar la producción de biometano, mejorar la eficiencia de la propia red y reducir la huella de carbono».

De esta forma, Redexis está impulsando la inyección de biometano en la red de gas, facilitando su uso en sectores difíciles de electrificar, como la industria y el transporte pesado; sin olvidar el sector residencial, el principal mercado de Redexis. «Desde Redexis, queremos trasladar un mensaje claro: descarbonizar tu hogar ya es posible sin cambiar nada», afirmó Fernando Salvador. «El biometano es un gas renovable que se inyecta directamente en la red de distribución de gas, permitiendo que cualquier consumidor, sin modificar su caldera ni su instalación, empiece a usar energía limpia con una huella de carbono mucho menor, por lo que tendrá un hogar más verde sin inversión adicional», explicó.

Actualmente, Redexis cuenta con tres plantas de biogás operativas, dos en Murcia y una en Almazán, y otras veinte plantas en tramitación a nivel nacional, seis de ellas en Aragón. «Aragón es la cuarta comunidad con mayor potencial de biometano en España, gracias a sus recursos agroganaderos», indicó Fernando Salvador. «Nuestras infraestructuras permitirán aprovechar ese potencial y convertir residuos en energía sostenible», recalcó.

Yolanda Vallés también quiso hacer referencia a la «fuerte penetración» que se está produciendo con los gases de carácter renovable en Aragón. «Estamos tramitando 32 proyectos de biometano y biogás en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que nos pueden permitir que en 2030 el 50% del consumo de gas en las ciudades, es decir, del uso doméstico, sea compensado con la producción de biogás», destacó la directora general.

Además, insistió en la importancia que tiene el tratamiento de este tipo de excedentes para el Gobierno de Aragón, recordando que en agosto se creó una nueva plaza de ingeniero de combustibles en el departamento de la dirección general. «También tenemos importantes proyectos de producción de hidrógeno, mantenemos muchas hibridaciones de la cogeneración, y tenemos una gran perspectiva de producción energética. Por tanto, ahora nuestro objetivo es que esa energía se consuma y se convierta en proyectos de inversión en Aragón», añadió.

Francisco otal, director de Energías Renovables de Hitachi Energy en Europa. / Miguel Ángel Gracia

Un red segura y fiable

Una de las cuestiones en las que se hizo hincapié durante el coloquio fue la robustez de la red eléctrica aragonesa. «En Aragón tenemos una red eléctrica fuerte, segura y fiable», opinó José Ignacio Lallana. En la misma línea se posicionó Francisco Otal, afirmando que esto se confirma al comparar a la red española con las del resto de Europa. «La red española es una referencia como una de las más fuertes y flexibles», reforzó.

En este contexto, José Ignacio Lallana quiso subrayar la capacidad de la red para albergar nuevos proyectos e inversiones. «La red tiene capacidad y se están dando accesos. La nueva planificación dará más capacidad porque habrá más desarrollos en la red», explicó. Sin embargo, también recordó que la red tiene límites físicos. «El desarrollo de la red debe ir acompasado con la seguridad del suministro. No todo cabe y los territorios tienen que priorizar cuáles son sus proyectos más estratégicos», recalcó. El delegado regional de Redeia en Aragón y La Rioja detalló que, cuando hay más de un solicitante y no hay capacidad, se plantean unos concursos para definir cuál es el proyecto idóneo. No obstante, dichos concursos son competencia del Ministerio.

Por su parte, Yolanda Vallés también quiso destacar la capacidad y robustez de las líneas eléctricas de Aragón. «En los últimos años estamos exportando el 50-56%, y hemos llegado a exportar hasta el 60% de la producción energética fuera de nuestra comunidad». También aportó como dato los 3 GW de energía que se han concedido en Aragón en estos momentos entre distribuidora y red eléctrica. Según Yolanda Vallés, esto refleja la capacidad energética de la red aragonesa y solicitó a los ciudadanos que confíen en dicha capacidad.

La directora general de Energía y Minas recalcó que esto «ha hecho que España sea competitiva desde el punto de vista energético». Explicó que aquellas empresas electrointensivas, cuyo principal coste es la electricidad, han decidido venir a España porque «tiene una red que les garantiza el suministro, hay capacidad de producción energética y la energía es sostenible y más barata», destacó. Lo que hace que sea «un foco de atracción» y que se estén produciendo «importantes inversiones en redes en Aragón». Pero también recordó que, para que Aragón sea competitivo, tiene que conseguir que sus empresas puedan beneficiarse del sol y viento que tiene la comunidad, desarrollando esa hibridación.

Además, Yolanda Vallés explicó que, en la primera modificación de aspectos puntuales, el Gobierno de Aragón hizo «una buen labor», ya que los proyectos que presentaron fueron «premiados con una inversión de casi 70 millones de los 139 millones que había», lo que ha sido clave para atraer importantes inversiones. En este sentido, la directora general prometió que «el Gobierno de Aragón apoyará todas aquellas inversiones que puedan establecerse y supongan riqueza para la comunidad», y «luchará por que todos aquellos proyectos maduros planteados puedan establecerse».

La directora general también quiso referirse a los concursos en marcha. «Actualmente tenemos nueve concursos, tres de ellos han aparecido por demanda de almacenamiento», afirmó Yolanda Vallés, relacionándolo con la gran cantidad de empresas que llegan a Aragón. «Muchos de estes concursos vienen del mes de julio y es una cuestión que el Ministerio tiene que desatascar con la mayor celeridad posible, para que el problema no se haga más grande y no genere incertidumbre en las empresas en el sector», solicitó.

Sergio Escolano, CEO de Full Energía. / Miguel Ángel Gracia

Mix energético

Este puzzle energético, Francisco Otal recordó que está compuesto por diferentes piezas. «En el famoso mix energético tiene que haber de todo: eólica, solar, hidrógeno y biogás. Pero cada parte tiene sus porcentajes», expresó. El director de Energías Renovables de Hitachi Energy Europa afirmó que, sin embargo, la realidad es que ahora mismo todas las directrices que llegan desde la Unión Europea están enfocadas en la electrificación de la industria y en España tenemos el objetivo de que el 81% de la electricidad venga de fuentes renovables en 2030.

A su vez, desde Redexis, Fernando Salvador se mostró de acuerdo en que la electrificación es un elemento clave, pero aseguró que no es la única vía. El biometano, según él, ofrece «mayor seguridad y estabilidad energética» y permite aprovechar infraestructuras existentes sin grandes inversiones.

Por ello, la apuesta de Redexis por impulsar el biometano en Aragón es firme. La compañía ha invertido 155 millones de euros en la comunidad en la última década en el despliegue de infraestructuras gasistas y prevé invertir 205 millones hasta 2026, desarrollando proyectos de gases renovables e impulsando la eficiencia energética. Redexis opera en Aragón más de 2.500 kilómetros de gasoductos de transporte y redes de distribución, estando presente en más de 250 poblaciones aragonesas donde cuenta con más de 360.000 usuarios.

A través de sus plantas, Redexis contribuye de manera directa a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y al Plan Estratégico de Energía de Aragón. Este último busca reforzar la independencia energética y maximizar el uso de renovables, lo que Redexis apoya facilitando la producción y distribución de biometano. «Con cada nueva planta de biometano, evitamos la emisión de miles de toneladas de CO2₂ al año, contribuyendo a la meta de reducción del 32% de gases de efecto invernadero establecida en el PNIEC para 2030», aportó Fernando Salvador.

El director de Zona Norte de Redexis insistió en que el biometano es una tecnología «muy probada en muchos países de Europa, pero desconocida en España». Sin embargo, afirmó que se está yendo «por el buen camino». Además, la tramitación y construcción de plantas de biometano supone una inversión significativa en Aragón, alineándose con la previsión del Gobierno de recibir 14.000 millones de euros en inversiones energéticas entre 2024 y 2030. Estos proyectos no solo fomentan la economía circular y refuerzan la competitividad del sector agroindustrial en la región, sino que también generan empleo local.

Por este motivo, para Fernando Salvador, las plantas de biogás suponen «una ventaja competitiva» para las zonas rurales donde se establecen, ya que pueden contribuir a fijar empleo y asentar población; además de ayudar en el tratamiento a los purines y otros residuos. También Yolanda Vallés destacó la contribución positiva del biometano al empleo rural. «Es inversión en territorio, ya que garantiza un empleo de unas 15 personas por planta, pero también empleos indirectos como el transporte de residuos en las zonas rurales», explicó.

En este sentido, la directora general insistió en la importancia de todos los tipos de energía pero quiso destacar el papel del biometano en una comunidad de interior como Aragón, donde el gas es fundamental para contrarrestar el frío en invierno. «Desde el Gobierno de Aragón, estamos potenciando la declaración de inversiones de interés autonómico de plantas de biometano, porque es la tecnología que nos va a llevar a la descarbonización del gas de ciudad», aseveró. Además, la directora general indicó que el biometano es un gas renovable que en un futuro será más barato que el importado de otros estados; algo fundamental para «tener independencia económica y utilizar lo que tenemos propio».

Autoconsumo

En este marco, el concepto de autoconsumo surge como una solución complementaria en la transición energética. José Ignacio Lallana manifestó que, en este proceso de transición, la seguridad energética de tener energías propias es «un aspecto importante», dada la situación geoestratégica global. Resaltó que, igual que se ha apostado por el sol y el viento, «el gas autóctono debe jugar un papel clave» en este proceso, ya que no depende de fuentes externas.

Por su parte, Sergio Escolano hizo hincapié en que el autoconsumo debe estar «bien estudiado». Desde Full Energía, estudian cada caso gracias a la distribuidora y a todos los datos reales de consumo, para hacer que sus clientes inviertan donde creen que es interesante. «Es cierto que para ofrecer un producto full equip, necesitamos también esos ciclos combinados para poder ofrecer un 100% de energía. No solamente el tema de autoconsumo, sino que esa parte que no autogeneramos esté bien cubierta», explicó Sergio Escolano.

Aquí, el gas también es importante para Full Energía. «La entrada del gas dentro de los ciclos combinados para comprar coberturas a largo plazo, a nosotros nos resulta muy interesante». Por ello, Sergio Escolano insistió en que no debe ser una moda, sino que se debe poner autoconsumo solo donde sea rentable. «Un 60% o 65% del consumo de nuestros clientes es rentable», confirmó. Además, la normativa está permitiendo a Full Energía plantear autoconsumos compartidos y a distancia para que, por ejemplo, un restaurante situado en un bajo de una comunidad de vecinos también pueda tener acceso a la energía que se produce en la cubierta del edificio.

En este punto, se habló también de las subvenciones para la instalación de energías renovables para autoconsumo. «Para nosotros son muy interesantes, ya que es un esfuerzo que hace el gobierno y la Unión Europea para que todo el mundo pueda dar el cambio», afirmó Sergio Escolano. Sin embargo, recalcó que, en su opinión, una operación de autoconsumo tiene que ser «viable y eficiente sin necesidad de estas subvenciones».

Tanto Sergio Escolano como José Ignacio Lallana coincidieron en la rentabilidad del autoconsumo per sé, lo que, para José Ignacio Lallana, está permitiendo integrar la energía y el autoconsumo como «un input más en el balance económico». Por su parte, Sergio Escolano subrayó la importancia de que las operaciones sean coherentes. «Todas las operaciones lógicas y coherentes de autoconsumo que hemos hecho, funcionan». Sergio Escolano garantizó que «nos encontramos en el momento de autoconsumir, para que las empresas que ya existían aquí también aporten un valor a todo este cambio energético que vamos a hacer en Aragón».

Los ponentes coincidieron en la competitividad del sector energético aragonés y en el poder de la comunidad para la atracción de inversiones. / Miguel Ángel Gracia

IA y digitalización

Como en muchos otros sectores, en el energético, la digitalización y la inteligencia artificial están a la orden del día. Francisco Otal destacó cómo la digitalización ha sido una constante en la industria, aunque con un desarrollo que ha evolucionado a lo largo del tiempo. En Hitachi Energy cuentan con una división de automatización de redes. «El Grupo Hitachi tiene más de 10.000 ingenieros dedicados a pensar en IA, desarrollos y digitalizaciones», aseveró. Para Francisco Otal, «la IA va a dar mucha más fiabilidad a los datos y va a ayudar en la digitalización de los procedimientos».

Mientras, Yolanda Vallés recordó también que el Gobierno de Aragón ya ha iniciado procesos de implementación de IA, estando uno de los proyectos piloto en la Dirección General de Energía y Minas, por ser una de las direcciones generales que más expedientes está tramitando. La intención, tal y como señaló, es «simplificar administrativamente» y «agilizar procedimientos» con el uso de la IA.

José Ignacio Lallana, por su parte, subrayó que las empresas llevan años implementando tecnologías que permiten hacer un seguimiento más preciso y eficiente de los sistemas eléctricos. «En nuestro centro de control eléctrico nos llegan 250.000 señales por segundo, y desde hace años hay detrás unos programas que constantemente supervisan y ayudan a tomar órdenes para que el sistema eléctrico sea seguro y para que tengamos luz», comentó, asegurado que es un proceso que las empresas tienen integrado desde hace tiempo.

En la línea de la inteligencia artificial, Sergio Escolano contó que a finales de abril, Full Energía anunciará «un desarrollo para que el cliente final pueda tener más conceptos en referencia a la energía», debido al desconocimiento que existe en ese tema. El CEO de Full Energía afirmó que hay que acordarse de las pymes que ya estaban aquí, y la IA consigue esa instantaneidad para darles un servicio postventa muy cercano. Escolano también quiso hacer referencia a la ciberseguridad, por ser un factor nuevo que «cada vez está teniendo más fuerza».

Impulsar el potencial

Con la intención de unir al sector público y privado, la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Energía en Aragón contempla la creación de un Foro Permanente de la Energía de carácter consultivo. «Queríamos un foro operativo en el que expertos de todos los sectores energéticos del mundo privado pudieran tener una participación y se pudiera trabajar en conjunto con la administración para ir avanzando de cara al futuro», aclaró Yolanda Vallés, quien señaló que tras las enmiendas, se está cerrando su composición para cumplir con la normativa de mayor participación de la Administración impuesta por las Cortes, pero «estará en breve su planteamiento».

Los ponentes quisieron concluir la jornada compartiendo qué es lo que pueden aportar para que Aragón siga avanzando como potencia en el sector energético. La aportación de Redeia, según José Ignacio Lallana, ahora mismo se centra la planificación nacional, lo que significa desarrollar nuevas infraestructuras y nuevas capacidades, para seguir teniendo «una red viable y segura».

Por su parte, desde los centros de producción de Hitachi seguirán diseñando sus productos de la manera más sostenible y eficiente posible. Según Francisco Otal, «desde la fábrica de Zaragoza seguiremos participando en todos los proyectos de la comunidad». «Nuestra apuesta es, sin lugar a dudas, desde la fábrica de Zaragoza seguir apoyando la industria aquí en Aragón».

Mientras, Fernando Salvador, de Redexis, volvió a poner el foco en el biometano. «Queremos que el biometano sea una realidad este año o el próximo». Las plantas de biometano en tramitación de Redexis permitirán inyectar más energía renovable en la red, reducir emisiones y contribuir al desarrollo de un modelo energético más sostenible y eficiente. «Queremos que Aragón lidere la transición energética para que esté preparada para un futuro más sostenible», afirmó Salvador.

Para aportar en esta transición, Full Energía va a poner a disposición de sus principales clientes una inversión de 30 millones de euros para instalar autoconsumo en todos aquellos que lo necesiten. «Nosotros tenemos una hoja de ruta establecida y, como aragoneses, hemos querido hacer una comercializadora 100% aragonesa, donde todo el mundo pueda acceder a tener esta energía. Y gracias a todas las inversiones que se están realizando aquí, podemos ofrecer prácticamente el 100% de nuestra generación en Aragón», destacó Escolano.

Yolanda Vallés fue la encargada de cerrar el coloquio. «El futuro de Aragón lo estamos diseñando en el Plan Energético de Aragón», dijo. La directora general indicó que le gustaría que en Aragón tuviéramos la capacidad de atender todos nuestros consumos, y que todo aquel que quiera invertir aquí pueda crear su propia actividad para que la comunidad crezca. «Queremos seguir apostando por ser líderes en este mix energético que tenemos, gracias al sol y el viento, con las hibridaciones, e introducir los gases renovables», manifestó, y recordó la necesidad de mejorar el almacenamiento para dar más sostenibilidad y seguridad a esa energía renovable.