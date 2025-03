Carolina Llaquet, presidenta de Fademur Aragón: "En el mundo rural, las mujeres seguimos infrarrepresentadas en los órganos de gobierno y la toma de decisiones"

Carolina Llaquet (Zaragoza, 1975), es desde 2021 presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Aragón (FADEMUR Aragón). Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de la asesoría jurídica, la consultoría y la formación.

Como presidenta de FADEMUR Aragón, trabaja en defensa de los derechos de las mujeres rurales, su reconocimiento, la visibilidad de su trabajo y sus aportaciones al desarrollo del medio rural. “Siempre he sido una apasionada del medio rural y una firme defensora de los derechos de las mujeres. Mis padres me educaron para ser una mujer independiente y me inculcaron la importancia de la formación para garantizar mi futuro laboral. Para ellos era esencial que tuviera una preparación para elegir mi camino”, señala Llaquet. "Vengo de una familia de emprendedoras rurales, de las que aprendí desde pequeña el significado de la palabra 'empoderamiento'. Hoy me siento más conectada que nunca con mis raíces. En los pueblos sabemos muy bien lo que es el trabajo duro, conocemos el verdadero significado de la solidaridad y la resiliencia”, explica Llaquet

Estatuto de las Mujeres Rurales

FADEMUR Aragón, ha sido clave en el impulso del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, una iniciativa legislativa destinada a establecer un marco normativo autonómico que aborde las necesidades específicas de las mujeres en el medio rural. Según explica Llaquet, “la aprobación de esta Ley en los términos planteados situará a Aragón a la vanguardia de la igualdad de género en el medio rural. Se trata de un texto que pone en valor el papel de las mujeres como agente esencial y vertebradores del medio rural, abordando temas como la visibilización, el fomento del empleo y el emprendimiento de las mujeres rurales, su protección ante la violencia machista, así como la puesta en marcha de medidas que faciliten la conciliación y la corresponsabilidad en el medio rural”.

Uno de los puntos más relevantes, y que Carolina Llaquet confía que se mantenga en el texto legal que se apruebe definitivamente en las Cortes, es el de la representación paritaria de las mujeres en las asociaciones y organizaciones profesionales o empresariales que operan en el medio rural. “Es de justicia garantizar por Ley nuestra presencia allí donde se toman las decisiones que nos afectan. En el mundo rural las mujeres seguimos estando infrarrepresentadas en los órganos de gobierno y toma de decisiones. Muchas veces nos encontramos con que los techos no son de cristal sino de hormigón”.

Reconoce que asumir en 2021 la presidencia de FADEMUR Aragón supuso para ella una responsabilidad enorme, pero también ha sido una oportunidad única que le ha permitido aprender cosas nuevas cada día. “Estos cuatro años al frente de FADEMUR Aragón han supuesto para mí un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. La perspectiva de poder influir en políticas públicas y de abogar por los derechos de las mujeres rurales ha sido un motor poderoso en mi vida profesional”, explica Llaquet.

Emprendimiento y autoempleo

Según la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres rurales (FADEMUR Aragón), “el emprendimiento y el autoempleo son herramientas fundamentales para facilitar la incorporación de las mujeres rurales en actividades económicas más allá de la transformación agroalimentaria o los cuidados. Por eso, desde FADEMUR ofrecemos distintos programas para mejorar la inserción laboral y la empleabilidad de las mujeres de los pueblos”, afirma Llaquet.

En los últimos 5 años, se ha revertido el número de mujeres que han abandonado los pueblos de menos de 5.000 habitantes. Según explica Llaquet, “nos encontramos con una generación de mujeres que están mucho más formadas y preparadas que sus madres y abuelas y que tienen un deseo de permanencia en el territorio mayor. Pero para quedarse hay que cubrir todas sus necesidades para que sea en condiciones de igualdad respecto a las mujeres del medio urbano. Hay que favorecer el empleo, el emprendimiento, el acceso a la formación o la conciliación, todo lo que contribuya a mejorar la calidad de vida de las mujeres en el medio rural”.

El mensaje que la presidenta de Fademur Aragón lanza a las niñas y jóvenes de hoy en día es “que no bajen la guardia, que todos los avances y derechos que hemos conseguido las mujeres gracias a la lucha de nuestras madres y nuestras abuelas, no son inamovibles. No podemos dar un paso atrás, porque los negacionistas de la igualdad están a la vuelta de la esquina”, concluye Llaquet.

Trayectoria

Carolina Llaquet es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y tiene formación complementaria en Gestión Comercial, Marketing, Política Industrial y Economía Social.

Ha desarrollado gran parte de su trabajo en el ámbito de la asesoría jurídica, la consultoría y la formación en diferentes empresas aragonesas.

Fue nombrada presidenta de Fademur Aragón en 2021, tras tres años como responsable Técnica de FADEMUR.

Forma parte de la ejecutiva de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Aragón, como secretaria de Igualdad.

Pertenece al Consejo rector del Instituto Aragonés de la Mujer y es vocal en el Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer dependiente del Instituto Aragonés de la Mujer.

Forma parte de la Mesa de Trabajo de Mujeres Rurales de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación.