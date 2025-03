Eva Armisén, pintora e ilustradora: "Ojalá tuviéramos a muchas más artistas como referentes para que nuestra confianza fuera mayor"

La obra de la aragonesa Eva Armisén (Zaragoza, 1969), se centra en plasmar la vida diaria y lo cotidiano como algo extraordinario, y propone una mirada vital y optimista, que traslada al espectador a un mundo habitable y lleno de emoción.

La artista de la ‘felicidad’, como la conocen en Corea del Sur, además de pintura y grabado, que son sus disciplinas más habituales, colabora en otros proyectos, como instalaciones de arte público, campañas de publicidad, cine y televisión, o proyectos editoriales. Todo ello, gracias a su originalidad y a la gran capacidad que tiene con su trabajo de comunicar sensaciones y sentimientos.

Armisé es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y expone sus obras, cercanas y vitalistas, en galerías, museos y ferias de arte de Europa, Asia, Oceanía y Estados Unidos. En 2024 ha triunfado con su exposición ‘Andando’ en Corea del Sur, una muestra itinerante de más de 400 piezas que comenzó hace tres años en el Museo Memorial de Guerra de Seúl y que continuó por otras seis ciudades coreanas.

Eva Armisén posa en una imagen de archivo / SERVICIO ESPECIAL

A lo largo de su carrera, Armisén ha defendido el arte de mujer y la visión feminista. En sus inicios como artista, echó de menos tener a más mujeres como referentes. “En el mundo del arte, hay pocas mujeres referentes. Es difícil enumerar a unas cuantas. Yo estuve inspirada por mi profesora de plástica del colegio, gran pintora, Izaskún Arrieta, y gracias a ella se despertó mi vocación. Ojalá tuviéramos a muchas más como referentes para que nuestra confianza fuera más grande. Durante siglos no hemos estado visibles”.

"Mi madre es esencial en mi vida"

En su desarrollo personal y profesional, las mujeres más cercanas en su vida han sido fundamentales. “Mi madre es esencial en mi vida. Siempre me ha acompañado y animado, me ha guiado con amor cuando andaba perdida. Me ha dado seguridad y me ha hecho sentir independiente a la vez. Me ha hecho no abandonar en muchas ocasiones y creer en que el esfuerzo valía la pena. Es un ejemplo de alegría y de tesón cada día”, explica Armisén.

Nombre: Eva Armisén Formación: Licenciada en Bellas Artes Lugar de nacimiento: Zaragoza, 1969 Profesión: Pintora e ilustradora Lema: “Procuro rodearme de las personas adecuadas”

La artista aragonesa también tiene palabras para su hermana y su hija. “Mi hermana es otra gran mujer en mi vida. Trabajamos juntas y me enseña cómo todo se puede hacer sin enfrentamientos y desde la alegría. Y mi hija, que me hace sentir orgullosa y feliz de tenerla cerca; su opinión me abre siempre nuevas perspectivas”, matiza la pintora.

En cuanto a la conquista en materia de derechos e igualdad de las mujeres, Armisén lo resume con contundencia en apenas dos palabras: “Mil cosas…” Y cree, que, “el sentimiento de culpa y responsabilidad de lo ajeno es terrible”.

El mensaje que lanza a las niñas y jóvenes de hoy en día pone de manifiesto la importancia de la autonomía y la independencia como algo fundamental. Y les dice: “Crea tu propio mundo, tu espacio y después invita o comparte con quien quieras”, concluye Armisén.

Trayectoria

Eva Armisén es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y completó su formación en la Rietveld Akademie de Amsterdam.

Obtuvo una beca por la Fundación Joan Miró para formarse en Palma de Mallorca y en el taller Museo de grabado de Fuendetodos.

En 2016 colaboró con las “Haenyeo” en su candidatura para ser declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y en 2017 ilustró el libro Mom is a Haenyeo. Actualmente es su 25 edición en coreano, y se ha traducido al japonés, inglés, español y catalán. Colaboró con la Obra Social San Juan de Dios en la Barcelona Magic Line 2016.

En 2018 publicó el audiolibro infantil Tengo un papel, donde figura como coautora junto a Marc Parrot, y el libro Evasions, en el que es autora de las ilustraciones. En 2019 realizó la imagen de la 15.ª edición de Món Llibre, y publicó los libros Todos a comer y ¿Qué me está pasando?, ambos en coautoría con Marc Parrot.

En 2020 presentó su obra en la galería Espacio Sin Título, en Madrid y diseñó la campaña de Nomgshim en Estados Unidos, diseñando los autobuses turísticos de Nueva York, Las Vegas, San Francisco y Washington. Fue la creadora del cartel "Caminar transforma", para la séptima edición de la Magic Line SJD 2020.

En 2021 ilustró el libro Como antes de todo, de la autora Eva Piquer y, ese mismo año, junto al artesano y ceramista Toño Naharro, colaboró en la exposición Vida, dentro del ciclo Mujeres en el Aret de la Rioja del que ella es autora.

Su obra se ha expuesto en ciudades como Seúl, Los Ángeles, Hong Kong, Singapur, Lisboa, Taipei, Shanghai o Melbourne. Entre otros, en el Museo Hangaram Arts Center de Seúl (Corea del Sur), en la Cmay Gallery de los Los Ángeles (EE.UU.), en La Lonja de Zaragoza, en el Sejong Museum de Seúl (Corea del Sur), la Biblioteca Nacional de Madrid, el Museo de la Ciudad de Lisboa, o en la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca.

Ha participado en campañas de publicidad en Las Vegas, Washington, San Francisco o Nueva York y ha colaborado con marcas como Nike o Coca-Cola, y ha realizado instalaciones públicas en diferentes países.

Entre los premios recibidos, destaca el Premio de Artes Plásticas concedido por Heraldo de Aragón (2020), y el Premio MIA en la categoría de Cultura, moda y arte, concedida por Hoy Aragón (2022).