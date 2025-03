¿Cómo se distribuye la deuda de Aragón?

La deuda pública aragonesa alcanzó, al cierre de 2024, los 9.325 millones de euros. La cifra no ha dejado de aumentar desde el inicio del siglo XXI, cuando el pasivo aragonés se situaba en 940 millones. El debate de la condonación de la deuda planteado por el Ministerio de Hacienda, que ofrece a Aragón una quita de 2.124 millones de euros, mezclado con la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica que se aparca por ahora, deja de momento la negativa del Ejecutivo de Jorge Azcón a la medida. De aceptarla, Aragón reduciría su deuda hasta los 7.201 millones, una cifra que se corresponde con el pasivo autonómico de 2016. Es decir, la deuda aragonesa volvería a los niveles de hace casi una década, se reduciría un 23%. Pero más allá de las grandes cifras, la medida habrá de concretarse para conocer cuáles serían sus efectos, por ejemplo, en el ahorro de intereses. Y aquí, Aragón es de las comunidades que mejor ha jugado sus cartas, con una financiación al 1,32% de interés de media.

Los datos del pasivo aragonés los compartió el consejero de Hacienda y Función Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en una comisión de las Cortes, a preguntas del PSOE, el pasado mes de febrero. La deuda autonómica, de 9.325 millones, se sustenta en 6.811 millones de créditos ICO con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 701 millones en bonos del Estado y más de 1.800 millones de créditos con una quincena de entidades bancarias, entre las que destacan las deudas contraídas con el Santander (273 millones), Caixabank y Bankia (262), Abanca (244), Banco Sabadell (187) o Ibercaja (98 millones).

El consejero Bermúdez de Castro explicó en la Comisión de Hacienda que la peor parte de la deuda aragonesa es la contraída en bonos, 701 millones, con los que el Ejecutivo aragonés tuvo que financiarse entre 2011 y 2015, cuando como consecuencia de la crisis financiera de 2008 no abundaban los cauces de financiación. De esa partida de bonos, la comunidad autónoma arrastra una deuda de 400 millones al 8,25% de interés, lo que «cada año nos supone 40 millones de euros», recordó el consejero.

La deuda con el FLA

El titular de Hacienda destacó, respecto de las cuentas aragonesas, que la refinanciación de la deuda efectuada por su predecesor en la pasada legislatura, el socialista Carlos Pérez Anadón, le ha permitido a la comunidad tener unos intereses ajustados, de un 1,32% de media. En relación con la deuda contraída con el Fondo de Liquidez Autonómica, de los 6.811 millones, hay 1.471 millones, más del 21% del total, financiados a una bajísima tasa de interés de entre el 0% y el 0,68%.

Por eso, desde el Gobierno de Aragón se hace hincapié en que la condonación de la deuda que propone el ministerio no beneficiaría tanto a las cuentas aragonesas si se centra en esa parte de la deuda, como si se pudieran amortizar otras partidas. Ya lo dijo hace un mes Bermúdez de Castro: «Condonar es perdonar, pero no me la están perdonando, la estamos mutualizando. Y a partir de ahora vamos a deber más como españoles», razonó.

Su intención entonces era refinanciar parte de la deuda del FLA que Aragón tiene al 3% para intentar pasarla al 2% de interés en este 2025. «Así nos ahorramos 30 millones, que bien ahorrados estarán», defendía entonces. Pero después del plante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte de las comunidades del PP, la partida debe comenzar de nuevo.

Por último, Aragón se mantiene entre las comunidades más saneadas del país, con una deuda por debajo del 20% del PIB regional –es del 19,2%, en concreto–. El endeudamiento por habitante es de 7.060,91 euros. Si se aceptara la quita, y sin tener en cuenta la asunción del resto de pasivos de otras comunidades autónomas, la deuda por habitante se reduciría a 5.429 euros por aragonés. Pero el Gobierno de Aragón estima que la «mutualización» de todos los pasivos del resto de autonomías elevaría la deuda per cápita en 257 euros.