Susana Alejandro, presidenta del Grupo Saica: "Los equipos de liderazgo con mayor diversidad toman mejores decisiones y consiguen mejores resultados"

Susana Alejandro (Zaragoza, 1970) tomó las riendas de Grupo Saica en julio de 2024, tras casi 30 años de trayectoria profesional liderando distintas Áreas en el grupo papelero aragonés. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Zaragoza y con una sólida formación en fiscalidad, ventas, planificación estratégica y consejos de Administración, Alejandro se ha convertido en la primera mujer al frente de la compañía en toda su historia.

Con más de 12.000 empleados y 108 plantas de producción, Grupo Saica está presente en 11 países y ofrece soluciones de papel sostenibles para la fabricación de cartón ondulado y embalajes, así como servicios de gestión y valorización de residuos.

En la actualidad, Grupo Saica cuenta con un 20% de mujeres en su plantilla. Según especifica Alejandro, “hay que tener en cuenta que estamos hablando de un entorno industrial. Probablemente en el sector servicios encontramos empresas con porcentajes de plantilla femenina muy superior. Entre 2017 y 2024, se ha producido un incremento de más del 10% de presencia de la mujer en nuestras plantillas. Ese aumento aún es mayor en el caso de los puestos de mandos intermedios del grupo, en los que más del 30% somos mujeres”.

Romper barreras

En materia de derechos e igualdad de las mujeres, Alejandro considera que uno de los mayores logros ha sido “el acceso de las mujeres a la educación y al mundo laboral en igualdad de condiciones. La visibilidad de mujeres líderes en distintos sectores ha inspirado a nuevas generaciones a romper barreras y a redefinir lo que significa el éxito profesional”.

Susana Alejandro en una imagen de archivo / SERVICIO ESPECIAL

Sin embargo, Alejandro considera que “aún queda mucho por hacer. La brecha salarial persiste aún en muchos ámbitos, la conciliación sigue siendo un reto y la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo continúa siendo minoritaria en muchos sectores. Es crucial seguir impulsando políticas de igualdad real, garantizando oportunidades de crecimiento y combatiendo los prejuicios que todavía existen en el mundo empresarial”.

En Saica, la estrategia en el proceso de reclutamientos obliga a presentar candidatos y candidatas para las posiciones abiertas. Según explica Alejandro, “en igualdad de condiciones, se prioriza el género menos representado, con el objetivo de alcanzar un equilibrio. Contamos con una Política de igualdad de oportunidades, diversidad e inclusión para todo el Grupo, acordada con nuestro Comité de Empresa Europeo, y con Planes de igualdad negociados en la mayoría de nuestras empresas con la parte social, de acuerdo a los marcos legislativos existentes. Actualmente, estamos impulsando la incorporación de la mujer en el ámbito de producción, especialmente en posiciones de base, donde está menos representada”.

La presencia de mujeres en puestos de alta dirección ha traído trae consigo una nueva visión a las empresas. Tal y como explica Alejandro, “las mujeres aportamos un 50% del talento que hay en el mercado. Y con lo difícil que es encontrar talento, me parece algo absurdo renunciar a ese 50%. Somos complementarias a los hombres, al igual que una persona de perfil técnico complemente a otra con formación financiera en un comité de dirección. Nosotras aportamos una visión estratégica diversa, una capacidad de liderazgo inclusivo y una fuerte orientación hacia la colaboración y la innovación. Estoy convencida de que los equipos de liderazgo con mayor diversidad toman mejores decisiones y consiguen mejores resultados”.

Nombre: Susana Alejandro Formación: Licenciada en Administración de Empresas Año y lugar de nacimiento: Zaragoza, 1970 Cargo: Presidenta y CEO del Grupo Saica Lema: "El talento y la corresponsabilidad no entienden de género"

El esfuerzo personal de Susana Alejandro a los mandos de Grupo Saica, pasa por “fomentar los principales motores de crecimiento, independientemente del género de los profesionales. En Saica queremos a los mejores profesionales, independientemente de cuál sea su género”, afirma la presidenta.

Reparto equitativo

Susana Alejandro considera que, en la actualidad, el gran freno para lograr la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial “es la falta de corresponsabilidad en casa. La mujer asume mayoritariamente el cuidado de los hijos y mayores, así como las tareas del hogar. Y llega un momento en el que, cansada de luchar y de tener jornadas interminables entre oficina y casa, abandona su carrera profesional”.

Susana Alejandro en una imagen de archivo / SERVICIO ESPECIAL

Por eso, el mensaje que la presidenta de Saica lanza a las niñas y jóvenes de hoy es de ánimo y perseverancia. “Les animo a que no tiren la toalla. Hay que lograr alcanzar un reparto equitativo del trabajo en casa. Hay años duros, sin duda, cuando los niños son pequeños. Pero esos años pasan. Y todo esto hay que hacerlo de la mano de nuestra pareja, sin confrontación”, comenta Alejandro.

Además, Alejandro considera fundamental “que la mujer mantenga su independencia económica. Si no tienes esta independencia, no tienes las riendas de tu vida. A mis hijas les digo que deben de decidir ellas hasta donde quieren llegar y a mi hijo, que espero que apoye a su pareja tanto como su padre me ha apoyado a mí”.

Trayectoria

Susana Alejandro inició su vinculación con el Grupo Saica en 1996, después de haberse licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Zaragoza, y de haber recibido formación complementaria en fiscalidad, ventas, planificación estratégica y consejos de administración.

Tras su paso por el Grupo Mars, adquirió experiencia en el área financiera de Saica, para pasar después al Área de Cartón Ondulado (Saica Pack), asumiendo la dirección general de Operaciones de Iberia y posteriormente la dirección general del área.

Desde 2013 ocupó el cargo de directora de Estrategia y Desarrollo Corporativo, hasta asumir en julio de 2024 la presidencia del Grupo Saica, en sustitución de Ramón Alejandro, que dejó el cargo tras 14 años al frente de la compañía.

En 2022 fue distinguida con el Premio ‘Impulsa Liderazgo Femenino’, convocado por CEOE Aragón y CaixaBank, y con la colaboración de Directivas de Aragón