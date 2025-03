Carmen Marta, catedrática de Periodismo: "La desinformación es una de las grandes plagas que ponen en peligro la democracia"

Carmen Marta Lazo (Teruel, 1971) es catedrática de Periodismo en la Universidad de Zaragoza e investigadora principal del Grupo en Comunicación e Información Digital (GICID), perteneciente al Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza. Es la primera catedrática de Periodismo de la Universidad de Zaragoza y directora de la Unidad Predepartamental de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad. Está especializada en educación y competencias mediáticas, audiencias e interacciones, periodismo, medios audiovisuales y comunicación digital. En la actualidad, es la primera mujer en 'Dialnet Métricas' en número de citas en el área de Periodismo.

Marta Lazo fue la primera mujer catedrática de Periodismo de la Universidad de Zaragoza. Según ella misma reconoce, “en el área de Periodismo, si bien en las aulas de grados y másteres son muchas más las mujeres, a medida que se avanza en la carrera docente e investigadora a categorías de funcionariado, se reducen considerablemente los porcentajes de investigadoras catedráticas respecto al número de hombres. Lo cierto es que ser mujer requiere un esfuerzo en cuanto a tener que compatibilizar la vida familiar con estancias en universidades extranjeras o con estar la mayor parte del tiempo investigando. En mi caso, mi familia me ha ayudado siempre a ir consiguiendo cada una de las metas y les estoy enormemente agradecida por su paciencia y apoyo”.

Alfabetización mediática

Como investigadora, una de las líneas angulares que Marta Lazo desarrolla en comunicación e información digital es el análisis de la alfabetización mediática, “que consiste en preparar a la ciudadanía para que disponga de las claves para saber manejar la información desde parámetros de calidad. En la actualidad, el despliegue de redes sociales multiplica de manera viral los mensajes que son falsos. La desinformación es una de las grandes plagas que ahora mismo inunda el planeta y pone en peligro la democracia. Para tratar de poner freno a la desinformación, investigamos en cómo facilitar a la población, principalmente a los colectivos más vulnerables, como son la infancia, la adolescencia y la tercera edad, los métodos para saber filtrar, analizar y contrastar los mensajes que circulan por las redes, así como para que sean conscientes de que la información es una materia sensible y que hay que manejarla con respeto y con criterio”, explica Marta.

Romper los techos de cristal

Uno de los logros más trascendentales en la lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres, según comenta Marta Lazo, “ha sido el avance en el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo en áreas históricamente dominadas por hombres, como la ciencia, la política o los medios de comunicación. Cada vez son más las mujeres que rompen los techos de cristal y ocupan espacios de decisión, lo que sin duda es una victoria para toda la sociedad”.

Sin embargo, la catedrática de Periodismo reconoce que aún queda mucho por hacer. “Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los niveles más altos de liderazgo, especialmente en campos clave como la tecnología y la ciencia, también en puestos de máximo nivel en la gobernanza universitaria. Para alcanzar una igualdad plena, debemos seguir trabajando para derribar las estructuras que aún nos limitan, promoviendo una verdadera equidad en todos los aspectos de la vida, intentando que la igualdad no sea solo una meta, sino una realidad diaria”, explica.

Oportunidad para crecer

El mensaje que Marta Lazo lanza a las niñas y jóvenes de hoy en día es “que no se pongan límites y que confíen en sus capacidades y en su derecho a ocupar cualquier espacio que deseen. Mi consejo es que no permitan que los estereotipos o las expectativas sociales les impongan un camino predefinido. Cada persona tiene un potencial y no hay nada que te detenga más que la duda o el miedo al fracaso. A veces, el camino puede parecer difícil, pero la perseverancia es la clave para conseguir los propósitos”, afirma Marta.

También les diría “que no tengan miedo a equivocarse, porque de los errores se aprende, cada obstáculo es una oportunidad para crecer y superarse. Que se rodeen de personas que las apoyen, que las inspiren y que las impulsen a superarse. Y que recuerden que la igualdad no es solo una lucha colectiva, sino también un compromiso personal. El futuro está en sus manos, tienen el poder de transformarlo, cambiarlo para mejor y convertirse en las líderes del mañana”, concluye Marta.

Trayectoria

Carmen Marta Lazo es Investigadora Principal del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital (GICID), catedrática de Periodismo, directora de Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza y directora de la UP de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad. Es Doctora en Periodismo y posee un master en Televisión Educativa por la UCM, un máster en Radio (servicio público) por RNE y UCM, y es especialista en Nuevas Tecnologías y Educación por la UNED.

Ha combinado la trayectoria docente con la profesional en varios medios de comunicación: Vía Digital, Radio Nacional de España, Levante-EMV, Radio Complutense o como directora de Radio Unizar. Es directora de la plataforma digital Entremedios, fundadora de TRICLAB, co-Editora y Secretaria de Redacción de la Revista Mediterránea de Comunicación y miembro del Comité Científico de numerosas revistas científicas de alto impacto.

Miembro de la Red Alfamed, Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación en Competencias Mediáticas para la Ciudadanía; de la SEP, Sociedad Española de Periodística; de la AE-IC, Asociación Española de Investigación en Comunicación; entre otras asociaciones científicas.

Ha sido Profesora visitante en Universidades de Porto y do Minho (Portugal), U. de Burdeos y CCI de Nîmes (Francia), Universidad de Macerata (Italia), U. de Córdoba (Argentina) y ha realizado estancias postdoctorales en UNAD (Colombia), Universidad de la Sorbona (Francia), en Harvard Extension School (USA), en la University of Lakehead (Canadá) y en las Universidades de Sydney y Canberra (Australia).

Ha escrito más de doscientas publicaciones entre libros, capítulos y artículos en revistas indexadas. En la actualidad, es la primera mujer en 'Dialnet Métricas' en número de citas en el área de Periodismo.

Ha participado en numerosos foros científicos relacionados con sus líneas de investigación a nivel internacional.

Ha dirigido diecisiete tesis doctorales y está en proceso de dirección de otras siete. Los resultados de algunas de ellas han sido transferidos en diferentes formatos, como la serie ConoceRte destinada a cuidar la salud mental de los jóvenes, patrocinada por Johnson and Johnson, en la última tesis dirigida a Marta Blasco.

Premios: Cátedra Banco Santander (2012); Drago de la Sociedad Latina de Comunicación Social (2015); Cine y Salud del Gobierno de Aragón (2016); Mención Socia de Honor del Grupo Comunicar (2016); 2º Premio del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza (2018); TRICLAB (2019); Cátedra Banco Santander (2021); Visitante Distinguida de Arequipa (2022); Premio de Igualdad de la UNED (2022); Premio Búho (2023); Premio Ramón y Cajal - Aragón Investiga (2023) y Premio Aspirando a Ciudades MIL de la UNESCO (2024).