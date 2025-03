El Gobierno de Aragón autoriza que la lana se pueda utilizar como abono al mezclarse con estiércol

El Gobierno de Aragón sigue trabajando en buscar una salida a los millones de kilos de lana que se acumulan en las explotaciones de la comunidad. La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha anunciado la autorización de que la lana, al mezclarse con estiércol, pueda ser utilizada como abono. Se suma así a la carta enviada desde la dirección general al Ministerio de Agricultura para flexibilizar el uso de este material y su utilización en varios proyectos de innovación en diferentes sectores.

Lanza, que ha comparecido este lunes en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de las Cortes de Aragón, ha señalado que esta iniciativa es "una medida adoptada a través de resolución" para continuar con el compromiso del anterior consejero del ramo, Ángel Samper. De esta manera, el equipo del popular Javier Rincón "da solución a través del estudio y análisis" a una problemática que preocupa desde hace años a los ganaderos de ovino.

En la actualidad, en Aragón hay más de cuatro millones de kilos de lana a los que no se les puede dar salida, por ser considerado un residuo sandach (Subproductos de origen animal no destinados a consumo humano), muy controlado por la Unión Europea. Cada año, tras la esquila, el millón de ovejas "empadronadas" en la comunidad producen otros 1,5 millones de kilos de lana que no pueden ser utilizados. Tanto ganaderos como investigadores como el propio Ejecutivo autonómico trabajan en proyectos para darle una segunda vida a la lana.

La resolución que ha firmado lanza refleja que "tanto la lana como el estiércol empleados con este propósito procederán exclusivamente de los animales de la propia explotación ganadera. Se mezclarán en capas alternas de ambos subproductos favoreciendo el compostaje natural de la mezcla y esta mezcla solo podrá aplicarse en parcelas agrícolas ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón".

A petición de las comunidades autónomas que están buscando soluciones para la acumulación de lana en las explotaciones ganaderas, la Dirección General de Sanidad Agroalimentaria y Bienestar animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación emitió en el mes de septiembre de 2024 una nota interpretativa que ofrecía, entre otras opciones, la posibilidad de enterrar la lana en vertederos.

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria ha apuntado durante su comparecencia que, ante la “vaguedad de dicha nota”, en noviembre de 2024 se elevaron desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una serie de cuestiones relativas a la misma. “Tres meses y medio más tarde, no hemos recibido respuesta”, ha lamentado Aitziber Lanza.

Grupos parlamentarios

El diputado socialista Ángel Peralta preguntó «cuándo van a comenzar con la recogida de la lana en las explotaciones ganaderas como se comprometieron».

Desde las filas de Vox, Santiago Morón incidió en que «la lana se ha convertido en una carga para el ganadero más que en una fuente de recursos», y recordó que «Ángel Samper habilitó una partida de 150.000 euros para hacer la recogida de este material».

En representación de CHA, José Luis Soro argumentó que «estamos ante una situación irreversible y ante un problema irresoluble», por lo que «es muy importante la innovación y la investigación».

Desde Teruel Existe, Pilar Buj explicó que «la lana de oveja ha pasado de ser una fuente de ingresos a convertirse en un residuo incómodo», pero que «puede ser usada como biomaterial para diferentes usos y como fertilizante».

El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, afeó que «van dos años para darse cuenta de que no somos capaces de recoger la lana».

Por el PP, José María Giménez, recordó que la lana se acumula desde hace varios años y que «hay dos formas de solucionar el problema: comprometiéndose, como está haciendo Lanza, o mirando para otro lado».