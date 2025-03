La interventora de Aragón: La merma de 87 millones queda "compensada" por la mayor recaudación en 2024

La interventora general de la comunidad autónoma, Ana Gómez Barrionuevo, ha trasladado un mensaje de tranquilidad por la prórroga presupuestaria en Aragón para este 2025 en su comparecencia en la comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón a petición del PSOE.

Gómez Barrionuevo ha defendido que la baja ejecución de las inversiones en el pasado ejercicio se explica por el impacto de los fondos europeos y, en relación con las subvenciones nominativas que se pueden ver afectadas por la prórroga, ha hecho un llamamiento a revisar todas ellas, con un pequeño tirón de orejas a este Gobierno y los anteriores. "En el listado de subvenciones nominativas hay algunas que no pueden considerarse ni siquiera subvenciones", ha reprochado.

El diputado socialista portavoz del área de Hacienda, Óscar Galeano, ha afeado el "desvío" respecto de lo presupuestado en 2024 de "más de 100 millones en el Salud y más de 68 millones en Educación" y ha denunciado que, en el capítulo de inversiones, "hay 2 puntos menos de ejecución que en 2023, cuando el PP criticaba lo mal que lo había hecho el Gobierno anterior".

"Con bastante más dinero que en el anterior presupuesto, nos faltan de ejecutar 200 millones de euros. ¿De dónde van a retener dinero para cumplir con los objetivos de inversión manifestados en gastos plurianuales? Si tenemos problemas de ejecución en 2024, ¿cómo costeamos los anuncios del cosnejero López a bombo y platillo?", se ha preguntado el diputado socialista

La interventora general ha recordado que el incremento del gasto de 90 millones en el Salud y 57 en Educación se trata de "insuficiencias" en el presupuesto que la Intervención ya detectó. Con todo, ha reconocido que la utilización de la sección 30 para cubrir ese tipo de gastos es "una técnica presupuestaria habitual del Gobierno de Aragón".

"Se han incrementado los gastos de personal no solo por el aumento de retribuciones del 3%, sino que se han repercutido acuerdos de 2023 de antes de las elecciones, cuya cuantificación es difícil, como la reducción de las horas lectivas de los profesores, los incrementos de guardias al personal estatutario…", ha manifestado Gómez Barrionuevo, que también ha señalado el pago de la carrera profesional, lo que supuso "entre 50 y 60 millones de euros" que no estaban previstos inicialmente en el presupuesto.

Respecto a la prórroga presupuestaria, la interventora general ha defendido que, como las cuentas de 2024 se presupuestario teniendo en cuenta una décima de déficit, que conincide con lo que establece para 2025 la senda presupuestaria, esto "facilitará el cumplimiento" en este ámbito.

Sobre la ejecución del ejercicio 2024 y las previsiones de la merma de ingresos de 87 millones por parte del Estado, la interventora general ha asegurado que esta queda "perfectamente compensada" por el buen comportamiento de la recaudación en los impuestos propios y cedidos.

"No hemos hecho aún una revisión en profundidad de las partidas prorrogadas, pero los 87 millones se ven superados por el exceso de recaudación que hemos tenido por el crecimiento y el alza de los tributos cedidos. Esa merma queda perfectamente compensada", ha defendido, ante las preguntas del socialista.

La interventora general, Ana Gómez Barrionuevo, con los diputados de Teruel Existe, Pilar Buj, y PSOE, Óscar Galeano. / CORTES DE ARAGÓN

Críticas por las subvenciones nominativas

Donde la interventora general ha sido más crítica ha sido respecto al futuro de las subvenciones nominativas, las que más pueden verse afectadas por la prórroga presupuestaria. Y

"En nuestro anexo 4 hay un número de asignaciones presupuestarias que no tienen la naturaleza jurídica ni siquiera de subvenciones", ha asegurado. "Hay una denominada subvención nominativa al FEGA (Fondo de Garantía Agraria) por el pago de aplicaciones informáticas y esto no es una subvención; con el FEGA tenemos un convenio de colaboración. Es un verdadero convenio de colaboración para un fin común", ha recalcado, a modo de ejemplo.

La interventora ha llamado a "empezar a analizar" la naturaleza de todas las consideradas subvenciones nominativas "que no lo son".

"Hay que hacer un análisis y diferenciar las subvenciones nominativas, las que no tienen ni siquiera la consideración jurídica como tal, las que son subvenciones pero deberían ir a concurrencia competitiva, que no entendemos bien por qué no se hace. Otras subvenciones se podrían conceder por su naturaleza extraordinaria que justifique que no haya concurrencia, y luego hay otro conjunto de subvenciones nominativas que no tienen mucha justificación, ya me perdonarán", ha expresado la interventora general.

La oposición alerta de la prórroga

Desde la oposición, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha criticado que "choca el mensaje hiper triunfalista sobre que ha sido un año récord en inversiones porque se han invertido 49 millones menos que en 2023", y ha alertado sobre los "200 millones de subvenciones de capital a empresas privadas", así como el incremento de las externalizaciones y la escasa reducción de la temporalidad "que sigue en el 48% cuando tendría que estar por ley en el 8%.

Desde Teruel Existe, Pilar Buj se ha preguntado "hasta qué punto es operativa la gobernabilidad con un presupuesto prorrogado" y ha cuestionado si afectará ello a cuestiones como las partidas del hospital de Alcañiz, algo que no ha respondido la interventora.

Desde Chunta Aragonesista, José Luis Soro se ha mostrado relativamente comprensivo con la baja ejecución presupuestaria puesto que le afectó también a él al contabilizarse los fondos europeos, pero ha alertado de la "prórroga de la prórroga". "Nos preocupa la prórroga del 25, pero nos preocupa mucho más la prórroga de la prórroga para 2026", ha manifestado.

El diputado de Vox Fermín Civiac ha alertado del uso de la sección 30 para gestionar las cuetnas. "En la gestión de este presupuesto hay un déficit democrático porque lo que se aprueba en las Cortes es papel mojado porque la sección 30 llega luego", ha criticado, en un argumento que después ha desmontado la interventora general, que ha recalcado que "las modificaciones presupuestarias que realiza el Gobierno de Aragón están amparadas por la ley".

Desde el PP, la diputada Blanca Puyuelo ha asegurado que "los aragoneses están más preocupados por los acuerdos de Sánchez con los independentistas y Bildu que por la prórroga presupuestaria".

Respecto al problema de subvenciones nominativas, ha dicho la popular, "no vamos a esconderlo, sí a solucionarlo en la medida en la que se pueda". Y ha avanzado, como demandaba la interventora general, que se hará con "algunas en forma de convenios, y las que se pueda, irán a concurrencia competitiva". Asimismo, ha reclamado el apoyo de los grupos de la oposición al decreto que presente el consejero con todos estos cambios.