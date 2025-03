Las plantillas de Policía Local se refuerzan con drones en Aragón: "Son nuestros ojos en el cielo"

A raíz de la consolidación de la tecnología en la sociedad, siempre ha surgido un profundo debate entre los nostálgicos de aquellos tiempos pasados sin rastro alguno de dispositivos electrónicos y entre los visionarios que alaban la prosperidad de cualquier implantación tecnológica sea cual sea el resultado final del proceso. Y es que existen cambios malos, incluso resultan difíciles de entender y de asimilar, pero también otros que facilitan el día a día de la sociedad y del trabajo de cada uno. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por ejemplo, han ganado una mayor agilidad para el intercambio de informaciones y también han reforzado sus medios de trabajo con la llegada de las pistolas táser e incluso de los drones. Y si no que se lo digan a la decena de plantillas de Policía Local que están sumando estas aeronaves a sus filas para vigilar también por aire las calles de los pueblos. «Es una herramienta que te da una versatilidad tremenda. Son nuestros ojos en el cielo», explica a este diario José Antonio Marcos, presidente de APPA-Drones y oficial de la Policía Local de Zuera (Zaragoza).

A día de hoy, de hecho, hasta ocho municipios de la comunidad cuentan con drones en sus plantillas de Policía Local. A Barbastro, Cuarte de Huerva, La Almunia de Doña Godina, Monzón, Utebo, Tauste, Zaragoza y Zuera puede que se sumen próximamente otros municipios como Alcañiz, Ejea de los Caballeros y Épila. Pero, para ello, los agentes deben completar un proceso de formación piramidal que comienza con la titulación básica requerida para cualquier piloto en el ámbito civil. A ella se suma la formación en escenarios estándar europeos (STS) y NE (No EASA), este último destinado a usos profesionales y de emergencias como el de la Policía.

La obtención del título requiere la superación de exámenes teóricos y la realización de unas prácticas obligatorias homologadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Y, entre otras entidades en Aragón, la asociación APPA-Drones se encarga de impartir los ejercicios prácticos al estar inscrita y aceptada como entidad colaboradora de AESA. Por allí, precisamente han pasado la práctica totalidad de los policías locales de Aragón que a día de hoy pueden manipular un dron, además de numerosos compañeros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

Funciones

Todos estos municipios han sumado a sus inventarios ocho drones de carácter profesional cuyo valor supera los 7.000 euros. También los hay más baratos al tratarse de dispositivos semiprofesionales, pero carecen, por tanto, de ciertas ventajas como las cámaras térmicas –«es la principal mejora», resalta José Marcos–, los sensores anticolisión, los focos o el altavoz. Son recursos que les permiten potenciar todavía más esa «versatilidad» que tanto repite este agente destinado en Zuera al aludir a un amplio abanico de funciones, entre ellas, «vigilancia», «prevención», «control de aforos», «regulación del tráfico» o «búsqueda de personas». En Monzón, por ejemplo, le sacan mucho rédito en materia de urbanismo; en Cuarte de Huerva, en materia de medioambiente y, en la Policía Judicial de Zaragoza, en materia de reconstrucción de accidentes.

Su uso, no obstante, está condicionado al cumplimiento de unas reglas: el vuelo de los artilugios no puede superar los 120 metros de altura ni tampoco el kilómetro a lo ancho. «Tiene que ser un espacio controlado. Se busca mucho la seguridad y una operación segura es una operación cercana», remacha el oficial, un agente que alaba los beneficios de los drones en el día a día de la plantilla. «No hay semana que no lo utilicemos. Nos sirve para ganar inmediatez y ofrecer esa primera respuesta que damos como policías locales. Es una tecnología que ha venido para quedarse», concluye José Marcos.