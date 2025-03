Alberto Izquierdo presenta su candidatura para "sacar adelante" el futuro del PAR

El único diputado autonómico del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, presentará el próximo día 10 en Teruel su candidatura para liderar la formación. El exsecretario general del PAR lanzará en el Hotel Isabel de Segura su propuesta para «sacar adelante al partido», con una candidatura que «tiene claro el aragonesismo de centro e independiente».

«Representamos una opción mayoritaria para los de antes y para los de ahora», resume Izquierdo en declaraciones a este diario, sin aclarar quién formará parte de ese plural. El portavoz en las Cortes asegura «presencia de históricos del partido» en el acto en Teruel y certifica que este proceso «marcará un antes y un después». La campaña que planea Izquierdo se cerrará el 23 de abril, Día de Aragón, pese a que aún no se sabe cómo será el proceso orgánico que restituirá la normalidad en el PAR.

La opción que Izquierdo pretende instaurar dentro de la formación aragonesista es "una que tiene claro el aragonesismo de centro y que no es muletilla de ningún otro partido". Para el portavoz en las Cortes, que afirma que "no se esconde", el objetivo es rescatar al PAR de la complicada situación en la que se encuentra: "Presento una opción para tener un PAR independiente y que no se deba ningún otro partido que no sea el nuestro".

Izquierdo se pregunta «si habrá otra opción enfrente, con la que confrontar ideas», aludiendo, sin nombrarlos, a nombres como Elena Allué o Xavier de Pedro. «Si no la hay, habrá que saber para qué hemos llegado hasta aquí», concluye. El portavoz aragonesista defiende que él "ha cumplido con la parte que tenía que cumplir" y que exije, como miembro de la formación, "que se celebre un nuevo congreso para aclararlo todo".

El lanzamiento de la candidatura de Izquierdo tiene lugar cuando el proceso judicial que marcará el futuro del PAR todavía no ha llegado a su fin. Los líderes que organizaron el congreso investigado, Arturo Aliaga y Joaquín Serrano, ya recibieron la notificación, pero no han tomado la decisión de convocar el congreso de 2021 con esas bases. Hasta la fecha, solo han movido ficha Izquierdo y Elena Allué, que anunció la disolución de Aragoneses, facción escindida del PAR. Allué es hoy diputada por el PP en las Cortes autonómicas.