Carolina García, ingeniera industrial: "La mujer debe asumir la propia diferenciación como una fortaleza, no como una debilidad"

Carolina García Bailo (Zaragoza, 1978), creó la delegación de DENIOS en España hace 20 años, y tras una larga trayectoria en la compañía, asumió en 2023 la dirección de coordinación internacional del grupo, convirtiéndose en la primera persona no alemana en ocupar un cargo en el comité de dirección. Sin dejar su puesto de directora general de DENIOS España y Portugal, cargo que ostenta desde 2005, García Bailo representa en la actualidad a las 21 filiales internacionales del grupo y sirve como puente de comunicación entre todas ellas y la central en Alemania.

En materia de visibilidad e igualdad de las mujeres, García Bailo cree que "por fin la diversidad se ve como un valor añadido en la mayoría de contextos profesionales, en lugar de como una debilidad o con cierto 'miedo a lo distinto', como ocurría en el pasado. En los órganos de dirección de las empresas, concretamente, se valora cada vez más el contar con distintas visiones y voces que, complementándose, enriquecen enormemente el desempeño de la dirección y por tanto los resultados”.

Nombre: Carolina García Bailo Formación: Ingeniería Superior Industrial Año y lugar de nacimiento: 1978, Zaragoza Cargo: Director International Coordination - DENIOS Group. Directora General - DENIOS España y Portugal Lema: "Mi propósito es inspirar, liderar y transformar para demostrar que rentabilidad e impacto positivo pueden ir de la mano"

La directora de coordinación internacional del grupo DENIOS, considera que “las mujeres, y también muchos hombres, hemos entendido y aceptado nuestra propia forma de movernos y entender la empresa, sin necesidad de replicar los mismos liderazgos ya existentes. Tratar de imitar a otros o encajar en un modelo único no añade valor alguno, además de ser una fuente de absoluta insatisfacción y frustración. En mi opinión la conquista debe seguir dándose en esos dos terrenos: vencer los sesgos por parte de líderes y decisores en general y, por parte de las mujeres en particular, asumir la propia diferenciación como una fortaleza y no como una debilidad”.

Sobre qué aporta la visión de la mujer en los altos cargos de dirección, García Bailo afirma que no cree que haya visiones exclusivas de mujeres o de hombres. "Lo que sí existe son nuevas visiones empresariales y de liderazgo que, ciertamente, coinciden también con la incorporación de más mujeres a la alta dirección. Cada vez somos más los directivos que sabemos que cuidar el impacto de nuestras decisiones, el desarrollo de las personas y la influencia en nuestro entorno, son claves para que las empresas tengan un mayor retorno y beneficios, lo cual impacta de vuelta en la sociedad y en las personas que trabajan para la organización y, así, el círculo de rentabilidad y bienestar no para de crecer”, explica la directiva del grupo DENIOS.

Autoconocimiento

García Bailo considera que “además de esta visión ‘hacia afuera’, también hay una tendencia cada vez mayor a mirarse ‘hacia adentro’. Conceptos como el autoconocimiento o la inteligencia emocional están implantándose fuertemente entre directivos y aquí sí he de reconocer una clara influencia femenina, más abierta a tratar y dar importancia a estos temas”.

Otra imagen de Carolina García Bailo / SERVICIO ESPECIAL

El mensaje que lanza a las niñas y jóvenes de hoy en día es “que sean auténticas y fieles a sí mismas. Les invitaría a reconocer y potenciar sus características diferenciadoras como virtudes y nunca como algo que hay que esconder o adaptar a una visión estandarizada. Desgraciadamente, la inseguridad y ‘síndromes de la impostora’, que a veces nos tientan a no alzar la voz o no expresar nuestra opinión dependiendo de en qué contextos, son hoy en día más habituales en mujeres y me encantaría pensar que las nuevas generaciones se van a mover en otros parámetros”, concluye García Bailo.

Trayectoria

Tras estudiar Ingeniería Superior Industrial, Carolina García Bailo se especializó en Tecnología Medioambiental por la Universidad Técnica de Berlín. Trabajó posteriormente en consultoría sobre suelos contaminados y en el departamento de Medio Ambiente de Mercedes Benz, en su sede de Stuttgart.

Desde 2005, ha sido directora general para España y Portugal de la multinacional alemana DENIOS, dedicada a la fabricación de equipos industriales para almacenamiento y manipulación de productos químicos y peligrosos. En 2023 fue ascendida al Comité de Dirección del grupo DENIOS con el cargo de Director International Coordination.

En 2010, entró a formar parte de varias Comisiones Técnicas de Bequinor (Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial). En la actualidad y desde 2018, es también miembro de su junta directiva, participando además como ponente en charlas, conferencias y cursos de formación.

En 2015 recibió el premio 'Trayectoria profesional' otorgado por ARAME (Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales).