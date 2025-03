Concha Lomba, catedrática de Historia del Arte: "Es inconcebible el olvido constante de las mujeres artistas a lo largo de la historia"

Concha Lomba (Blesa, Teruel. 1957) estudió Geografía e Historia en Zaragoza, pero su pasión por la Historia del Arte le llevó a impulsar, junto a un grupo de profesores y estudiantes, la licenciatura en Historia del Arte. Y lo lograron. Desde entonces, la catedrática ha desarrollado una dilatada trayectoria profesional en la que ha conjugado la docencia con la investigación del arte contemporáneo, con una clara vocación por las construcciones sociales, los estudios de género y el papel desempeñado por las mujeres en la escena artística y el patrimonio cultural.

A lo largo de su carrera, la catedrática de Historia del Arte asegura que no ha padecido ninguna discriminación. “No me he sentido discriminada nunca, y ha transcurrido ya un largo tiempo desde que comencé a trabajar en Historia del Arte, al concluir la Universidad. Pero sí se observa que se produce un descenso considerable en el porcentaje de investigadoras en torno a los 30 años; o que el número de catedráticas es sustancialmente menor que el de catedráticos. Y, aunque el porcentaje ha aumentado en los últimos tiempos, todavía es muy bajo", explica Lomba.

Concha Lomba es Investigadora Principal de diferentes proyectos, como el de ‘Las artistas en la escena cultural española y su relación con Europa, 1803-1945’ (2021-2024). Esta investigación está dedicada al análisis de ese largo y complejo proceso a través del cual las artistas fueron superando la escasa consideración y valoración social que recibieron como profesionales desde el inicio del siglo XIX, hasta la primera mitad del siglo XX.

El papel de las artistas

Según explica, "aunque las cuestiones de género están de moda, lo cierto es que no conocíamos ni valorábamos a la mitad de las artistas que han trabajado a lo largo de la historia en pintura, escultura, grabado, fotografía o dibujo. Con esta investigación, y otras paralelas que hemos llevado a cabo, puedo asegurar que conozco ya un 80% de las artistas y creadoras de esa época, pero el público en general no conoce ni el 20%. Este conocimiento hay que difundirlo, darlo a conocer entre la sociedad, porque si no al poco tiempo se pierde y volvemos al punto de partida. Hay un olvido constante y pertinaz sobre estas artistas que, en líneas generales, tenían la misma calidad que sus compañeros”.

Un problema añadido que constata la catedrática a la hora de poner en valor a estas creadoras es que “estos estudios que estamos llevando a cabo no se plasman en la museografía contemporánea europea; en España es difícil encontrar museos en los que la presencia de las artistas sea habitual. No pretendo que en cada sala haya mujeres o artistas mujeres, pero sí que aquellas que ya conocemos, y que presentan una buena calidad, se incorporen a los discursos museísticos para que la sociedad pueda conocerlas. Tampoco se incorporan como deberían a los planes de estudios universitarios, ni en enseñanzas medias, al menos no en la proporción en que deberían; si bien es cierto que también hay avances en este campo y que algunas niñas conocen a Yayoy Kusama. Pero, lo cierto es que el desconocimiento de mujeres artistas es muy llamativo y hay que ponerlas en valor porque si no, nos estamos olvidando de un porcentaje de creadores que supera el 50%”, afirma Lomba.

Heroínas

También hay que valorar las dificultades a las que se enfrentaron estas mujeres para desarrollar su trabajo. Tal y como comenta Lomba, “los problemas con los que se encontraron estas artistas fueron muchos; comenzando por las familias que, difícilmente, aceptaban su vocación artística. Tampoco disponían de lugares para formarse ni se les permitía tratar todos los temas en sus obras. Estaban fuera del circuito de exposiciones, apenas se les concedían premios y sus obras cotizaban mucho menos. Además, su representación en los museos era nula. En definitiva, no se les consideraba artistas sino aficionadas. Y, aun así, continuaron con su vocación. A todas ellas hay que considerarlas auténticas heroínas”.

Nombre: Concha Lomba Serrano Formación: Catedrática de Historia del Arte Lugar de nacimiento: Blesa, Teruel. 1957. Cargo: directora del Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades (IPH) de la Universidad de Zaragoza. Investigadora principal (IP) del Grupo de investigación de referencia Vestigium, del Gobierno de Aragón. Lema: "Hay que contribuir a hacer un mundo más solidario"

Concha Lomba considera que ha habido avances en materia de derechos e igualdad, pero que aún queda mucho camino por recorrer. “Todavía hay que conseguir que una parte importante de la sociedad se convenza de que las mujeres tan solo pretendemos la misma consideración legal y real que los varones, que no seamos discriminadas por el mero hecho de ser mujeres. Y que solo lo lograremos si somos las mujeres y los hombres quienes trabajemos juntos para ello. Hay mucho que trabajar todavía en materia de violencia de género y en derechos laborales”, explica Lomba.

Por todo ello, Lomba lanza un mensaje a las niñas y jóvenes de hoy en día: “Que se formen y que disfruten de su educación en libertad e igualdad”, concluye la historiadora.

Trayectoria

Concha Lomba es catedrática de Historia del Arte. Estudió Geografía e Historia en la Universidad de Zaragoza e impulsó, junto a un grupo de profesores y estudiantes, la creación de una Licenciatura en Historia del Arte.

Es conservadora del Cuerpo Facultativo de Museos (en excedencia voluntaria), cargo que desempeñó en el Museo Español de Arte Contemporáneo y en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid entre 1987 y 1992. Redactó el proyecto para el Museo Aragonés de Arte Contemporáneo y lo dirigió de 1992 a 1994.

En 2005 fue elegida Académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.

En la Universidad de Zaragoza ha ocupado los cargos de vicedecana de Política académica, directora de Actividades Culturales (2004-2008), vicerrectora de Proyección Cultural y Social (2008-2012) y vicerrectora de Cultura y Política Social (2008-2012). Desde junio de 2016 forma parte del Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Aragón.

Otra imagen de Concha Lomba, esta semana / Iván Anadón

En materia de investigación, cuenta en su haber con 6 sexenios de investigación (el último 2014-2019), y es la Investigadora Principal de diferentes proyectos de investigación obtenidos en convocatorias competitivas, el más reciente 'Las artistas en la escena cultural española y su relación con Europa, 1803-1945' (2021-2024). También ha participado en distintos proyectos de investigación de especial relevancia con empresas y/o administraciones públicas (Seacex, MNCARS, MNAC, Ibercaja…).

Ha dirigido siete Tesis Doctorales y, en la actualidad, tutela otras cinco; ha organizado cursos y congresos en diferentes instituciones y entidades privadas. Como conferenciante, ha recorrido diferentes ciudades europeas y americanas, y forma parte de distintos comités científicos de revistas especializadas e indexadas. Ha sido miembro de una treintena de tribunales de Tesis Doctorales, y dirige la colección 'De Arte' de Prensas de la Universidad de Zaragoza.

En materia de transferencia, ha comisariado medio centenar de exposiciones temporales en diferentes museos públicos y entidades privadas, y dirige una base de datos sobra las artistas españolas entre 1804 y 1945.