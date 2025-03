Octavio López defiende su gestión en Carreteras con la renovación de 80 kilómetros más de los previstos

El consejero de Fomento, Octavio López, ha afeado al PSOE en las Cortes que plantee dudas sobre las inversiones a realizar en carreteras en 2025 con unos presupuestos prorrogados, después de dos legislatura con el socialista Javier Lambán al frente del Ejecutivo en las que la red viaria se convirtió en "la peor" del país por los recortes aplicados.

López ha hecho esta afirmación durante el transcurso de una comparecencia este martes ante la Comisión parlamentaria de Fomento a petición del PSOE para informar sobre cómo se van a afrontar las necesidades de inversión en la red de carreteras para 2025 sin un proyecto presupuestario con las partidas necesarias para acometer las obras.

En su intervención inicial, la portavoz socialista en la comisión, María Rodrigo, ha reprochado al consejero que haya anunciado obras a lo largo de los últimos cuatro meses sin precisar con qué recursos se iban a acometer, y tras presentar un bajo nivel de ejecución presupuestaria en 2024, así como de los fondos europeos de recuperación.

"Con más dinero que nunca está haciendo menos que nunca", ha añadido la diputada, que le ha recordado al consejero que el anterior gobierno socialista dejó en tramitación el Plan Extraordinario de Carreteras (PEC) que está llevando a cabo el actual Ejecutivo regional.

Respuesta del consejero

En respuesta a esta intervención, el consejero ha destacado que la necesidad de acometer numerosas obras para sacar a la red aragonesa del "farolillo rojo" de entre las redes viarias regionales del país se debe al hecho de que los dos gobiernos sucesivos de Javier Lambán redujeron una media del 30 % las inversiones en esta área en ocho años, hasta un total de 100 millones de euros menos.

"Ha tenido que llegar un gobierno del PP para recuperar la ratio de inversión de 80 millones al año", ha destacado el responsable político, que ha añadido que aunque la planificación del PEC diseñado por el anterior ejecutivo era "manifiestamente mejorable", la necesidad de acometer obras para mejorar la red obligó a continuar con su tramitación para "no perder años y años de tramitación administrativa".

Aunque ha admitido que este plan será "muy positivo" para cohesionar Aragón y mejorar la seguridad vial en el territorio gracias a una inversión de 630 millones con la que se van a renovar 1.760 kilómetros en más de 50 vías, el consejero ha señalado que el documento actúa sobre estrechas carreteras de la red básica y no tanto sobre las redes locales y comarcales, excluyendo itinerarios que, a su juicio, deberían estar incluidos.

Un documento, ha añadido, que favorece "actuar en recorridos de escaso tráfico, renovar carreteras cuyo estado es mucho mejor que el de otras muchas que se quedan fuera y tener que optar por actuaciones que tendrían alternativas más fundadas, como es el caso de la A-131 que reclaman los alcaldes, pues no entienden que se optase en su día por incluir un eje paralelo olvidándose de mejorar el tramo entre Huerto y Novales".

El responsable político ha asegurado que la ejecución de obras llevada a cabo por su departamento en el último año y medio está siendo "alta, positiva y eficiente", y ha instado a la portavoz socialista a no fijarse sólo en los porcentajes de ejecución sino en los volúmenes de inversión acometidos.

En estos momentos, ha añadido López, no sólo están en proceso de ejecución los once itinerarios incluidos en el PEC, que se prevé que entren en funcionamiento entre enero y julio de 2027, sino que se ha acometido la renovación y mejora de otros 80 kilómetros de carreteras no incluidas en el plan que requerían de una actuación inmediata.

Según ha explicado, con todas las actuaciones puestas en marcha, para garantizar el ritmo de ejecución y su continuidad la cantidad a consignar en los presupuestos de 2026 debería ascender a 40 millones y hasta 130 millones en los del año siguiente, por lo que ha insistido en la necesidad de continuar con la colaboración público-privada.

Para acometer todas estas obras, López ha incidido en la necesidad de lograr posiciones de "voluntad y consenso" en la Comunidad, tras lo que ha instado al grupo del PSOE a "actuar con prudencia a la hora de exigir a otros lo que por propia ineficacia no se ha realizado hasta ahora".

"Ustedes deben de asumir lo que hicieron y lo que dejaron de hacer, pero lo que no es de recibo es que, después de lo que hicieron, venga ahora a reivindicar porcentajes de ejecución", ha espetado el consejero al grupo socialista, al que ha retado a comparar al final de la legislatura actual lo ejecutado por el Gobierno de Jorge Azcón con lo hecho en cualquiera de las dos legislaturas anteriores por el Ejecutivo de Javier Lambán.