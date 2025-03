Un profesor de Educación Especial que trabaja fuera de Aragón: "Quiero volver a la comunidad para desempeñar mi vocación"

Un toque de atención. Luis (nombre ficticio) es un aragonés que, durante los últimos ocho años de su vida, ha ejercido como maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) y Música en otra comunidad autónoma, donde tiene su plaza asignada. De un tiempo a esta parte, tanto él como su mujer tienen la voluntad de volver a la comunidad aragonesa para desempeñar su oficio, pero las plazas vacantes de esta modalidad no salen en concurso de traslados y no pueden acceder a ellas. Y no lo entiende.

La situación de incomprensión ha llevado a Luis a remitir un escrito al Defensor del Pueblo y al Justicia de Aragón en el que solicita dos cuestiones: cubrir las plazas de centros de Educación Especial (CEE) de Zaragoza con funcionarios de carrera, y que las comisiones de servicio se puedan presentarse docentes de cualquier autonomía.

Cuenta Luis que, de un tiempo a esta parte, las plazas de los CEE de Zaragoza no salen a concurso de traslados aunque estos centros «cuentan con vacantes». Según indica, esto «puede comprobarse» en los listados de comisiones servicios, concursillo y listados de interinos.

Luis explica que lo que sucede es que estas vacantes solo se abren para comisiones de servicios, unas plazas que solo pueden solicitar los funcionarios que reúnan unos requisitos concretos y que tengan su plaza fija en Aragón.

Es en este punto donde reside la otra solicitud de Luis, que pasa por que los docentes de otras comunidades autónomas puedan acceder a las comisiones de servicios de Aragón. «Mi pareja y yo somos funcionarios de carrera desde hace tiempo. Nos tuvimos que ir fuera a opositar porque en esa época no sacaban plazas. Hubiéramos vuelto antes, pero ha sido imposible», recuerda.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón confirman que las plazas de Educación Especial están «bloqueadas», pero no sin motivo. Fuentes del Departamento señalan que el alumnado de estos centros es «sensible» y presenta unas características conductuales y de salud específicas, por lo que se requiere que su profesorado cumpla con unos requisitos concretos, que tenga motivación y sensibilidad. El objetivo es alcanzar una «estabilidad» en el centro.

Es este motivo- «garantizar una atención continuada de calidad»- el que lleva a Educación a solo sacar las plazas en comisión de servicios. Una decisión que, matizan, se tomó «de acuerdo a los centros que presentan ese servicio educativo».

El Departamento destaca que «lo que no se quiere es que prime el deseo de docentes con la plaza en otra comunidad de acercarse a Zaragoza por encima de la atención que estos alumnos merecen, que es especial».

Pero Luis afirma que no es este el interés que prima en los docentes. «No busco la manera fácil de llegar a Zaragoza -dice-. Somos un matrimonio de Aragón que quiere desempeñar la vocación de trabajar en un CEE en Zaragoza». Luis señala que ambos tienen «experiencia y muchos puntos. Nos podrían dar destino en cualquier sitio, pero queremos ir a Educación Especial», afirma Luis, que destaca que tanto él como su mujer trabajan ahora en un CEE.

En esta línea, desde Educación afirman que están «valorando» hacer «un concurso específico de traslados para estas plazas (Educación Especial), así como las de difícil cobertura».