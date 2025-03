¿Qué piensan los zaragozanos sobre un cambio en las urgencias de tarde?

«Beneficioso» para unos, «incómodo» para otros. El Salud ha lanzado una propuesta de reorganización de la Atención Continuada en Zaragoza que consiste en que las urgencias de tarde pasen de ser atendidas en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de los centros de salud, a los Centros de Especialidades Médicas (CEM). Este nuevo modelo ha suscitado distintas opiniones entre los zaragozanos, pues mientras a unos les resulta más cómodo -por distancia- acudir a su nueva ubicación, otros tendrán que hacer grandes desplazamientos si este planteamiento sale adelante.

Alicia, por ejemplo, forma parte de este segundo grupo. Ella pertenece al centro de salud de Valdespartera, integrado en el sector sanitario II. Con este nuevo modelo, y en caso de necesitar atención de urgencias de tarde, debería desplazarse hasta el CEM Ramón y Cajal, ubicado en el paseo María Agustín. La zaragozana se pone en situación: «Si tuviera que acudir en urgencias de tarde con mis hijas no me merecería la pena ir hasta ahí -afirma-. Me pillan más cerca las urgencias del Miguel Servet o del Infantil, así que iría directamente ahí». También ahora, si requiere atención urgente de tardes, tiene que hacer un gran desplazamiento hasta su PAC asignado, que es del centro de salud de Sagasta.

Eva es otra zaragozana que comparte cuál sería el escenario al que tendría que hacer frente si este nuevo modelo sale adelante. Su centro de salud de referencia es Las Fuentes Norte, que también pertenece al sector sanitario II y que es ahora Punto de Atención Continuada. Así que, para ella, el cambio también sería notable. «Pasaría de tener las urgencias de tarde al final de la calle a tenerlas a una media hora andando», apunta. Los centros de especialidades que se le asignan por sector son, como en el caso de Alicia, el Ramón y Cajal y el Pablo Remacha.

"Se saturarán las urgencias"

Una media hora a pie, algo menos en autobús, que en su caso particular podría asumir pero que, para la gente mayor, supone un esfuerzo. «Si eres mayor y tienes que depender del transporte, si tienes que cogerte el autobús o el coche, no te merece la pena. Para eso, te vas directamente al hospital», apunta. Y apela a una problemática que podría desarrollarse con esta reorganización: «Si la gente se va al hospital, se saturarán las urgencias».

Pero escenarios posibles hay casi tantos como zaragozanos. A Esther le corresponde el centro de Delicias Norte, en el sector II. Así, su PAC de referencia está en el centro de salud La Bombarda. Con la reorganización que plantea el Salud, Esther pasaría a ser atendida en urgencias de tarde en el CEM Inocencio Jiménez. «A mi me va bien el cambio porque el Inocencio Jiménez está más cerca, pero entiendo que en según qué casos puede resultar incómodo», comenta.

Sería el caso de, por ejemplo, María, otra vecina del barrio Delicias. Como en el caso de Esther, su centro de salud de referencia -La Bombarda- pertenece al sector II, que a día de hoy es también PAC. Con este nuevo modelo, tendría que desplazarse hasta el Inocencio Jiménez para recibir atención urgente de tardes. «Tengo el PAC al lado de casa. Si tengo que ir ahora hasta el Inocencio Jiménez, ya no me cae tan cerca. Tampoco tengo un bus que me acerque hasta la puerta, y la movilidad hasta ahí me resultaría difícil», añade.

María afirma que es «consciente» de que si tiene que ir a las urgencias de Atención Primaria es por algo «no grave», pero considera que esta reorganización puede acarrear otros problemas. «Con esta medida, si no hay facilidad en la accesibilidad, puede caerse en la picaresca de ir directamente a las urgencias del hospital. Si esto pasa, se pueden saturar y generar otro problema», apunta ella, que matiza que, en su caso, tiene «prácticamente a la misma distancia el Clínico que el Inocencio Jiménez».

"Es muy cómodo"

Los cambios tampoco serían tan pronunciados para Rocío, paciente del centro de salud de Sagasta. Este es también ahora su Punto de Atención Continuada. Con la reorganización, sus urgencias de tarde pasarían a ser atendidas en el Ramón y Cajal, no muy lejano al centro de Sagasta. «Para mi familia y para mí es muy cómodo, pero no sé cuántos centros están en la misma situación», comenta.

Rocío comprende que la situación no es la misma para todo el mundo. «Mi madre es mayor y se acaba de mudar cerca de aquí y ya solo este pequeño cambio le afectará, porque para ella supone un esfuerzo añadido. Al ser una persona mayor no es fácil desplazarse lejos, y menos en una situación de urgencia», apunta.

Igual que entre el Departamento de Sanidad, propulsor del nuevo modelo, y los profesionales sanitarios, molestos con la reorganización, también hay diversidad de opiniones entre los ciudadanos. Beneficios para unos, incomodidades para otros.