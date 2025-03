Arantxa Ezquerro, Goya al mejor vestuario: "Cuando se consiguió el voto, las mujeres empezamos a hablar de tú a tú"

Arantxa Ezquerro (Zaragoza, 1978) es diseñadora de vestuario en cine, teatro, ópera, televisión y publicidad. En la última edición de los Premios Goya, la figurinista aragonesa recibió el Premio Goya al Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en ‘La virgen roja’ de la directora Paula Ortiz.

Tan solo unos meses atrás, en octubre de 2024, Ezquerro se alzó con el premio al Mejor Vestuario en la primera edición de los Premios Yvonne Blake, por su trabajo en el largometraje ‘Teresa’, también de Paula Ortiz.

En materia de conquistas de derechos e igualdad de las mujeres, Ezquerro considera que el mayor logro “sin duda fue el derecho al voto; creo que ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar, sobre todo a nivel social. Porque trabajar, la mujer ha trabajado siempre, de forma remunerada o no. Cuando se consiguió el voto, empezamos a hablar de tú a tú”.

Las mujeres de su casa

Ezquerro presume de haber tenido grandes referentes femeninos en su vida personal. "Las mujeres de mi casa han sido mi motor. Mi madre, mi abuela y todas mis tías, han sido autónomas y empresarias muy aguerridas, han sido mi inspiración y ejemplo a seguir. Mi abuela fue una mujer campesina, con seis hijos, e hizo de todo. Trabajó en el campo y ayudó a todas sus hijas para que pudieran estudiar fuera; ella era la que les mandaba dinero", explica Ezquerro.

Nombre: Arantxa Ezquerro Formación: Grado Superior de Realización. Estudios de Moda en la Escuela Ángeles Quero Año y lugar de nacimiento: 1978, Zaragoza Profesión: Diseñadora de vestuario Lema: "Cada proyecto es un renacer"

En cuanto a referentes profesionales, la figurinista lo tiene claro. “Han sido dos: Yvonne Blake, crecí con todas sus películas (Supermán, Fantasmas de Goya…), y la italiana Gabriela Pescucci”, comenta Ezquerro.

En su ámbito profesional, Ezquerro confiesa que, aunque no ha tenido dificultades para trabajar por ser mujer, sí ha habido cierta discriminación. “Se nos ha infravalorado. Los productores, a la hora de negociar, no lo hacían de la misma manera con un hombre que con una mujer. Para empezar, los sueldos eran menores, siguen siendo más bajos, y en cuanto a las condiciones… creen que nosotras tenemos ‘caprichos’. Hasta hace diez años, las personas con las que teníamos que negociar eran casi todos hombres y se nos consideraba como departamentos menores, algo que aprovechaban para que trabajáramos más y por menos dinero. Esa es la realidad”.

Ezquerro quiere poner en valor la profesión porque, explica, “hay personas que piensan que este trabajo consiste en ir de tiendas, o que es más difícil hacer una película de época que una actual. Y no es así. Es igual de difícil hacer una película actual, porque a la hora de elegir un vaquero, no todos los vaqueros son iguales, ni hay dos camisetas blancas iguales. Cada prenda cuenta una historia, y elegir eso y ser sutil en la elección es muy difícil, tanto en películas de época como en actuales”.

El mensaje que Ezquerro lanza a las niñas de hoy en día es que “cuando alguien te diga un ‘no’, hay que pensar que esa es una visión particular, pero hay muchas maneras de hacer las cosas, y se puede llegar al mismo punto de diferentes maneras. Que no les pare un ‘no’. A lo largo de mi vida me han dicho muchos ‘nos’, pero no los escuché y continué haciendo lo que mi corazón me decía”, concluye Ezquerro.

La aragonesa Arantxa Ezquerro, a la derecha, en el rodaje de 'La virgen roja', de Paula Ortiz / SERVICIO ESPECIAL

Trayectoria

Arantxa Ezquerro estudió Grado Superior de Realización en el CPA Salduie de Zaragoza y moda en la escuela de Ángeles Quero. Empezó con cortometrajes trabajando en los departamentos artísticos, en maquillaje, vestuario y dirección de arte. Como diseñadora de vestuario debutó en el cine en 2003 con la película 'Una de zombis', de Miguel Ángel Lamata, con el que colaboró también en las películas 'Nuestros Amantes' y 'Tensión sexual no resuelta'.

Ezquerro ha destacado como responsable de vestuario en las películas 'Cerdita', de Carlota Pereda; 'Dantza', de Telmo Esnal; 'Las niñas', 'La maternal' y 'Los destellos', de Pilar Palomero; 'De tu ventana a la mía', 'La novia', 'Al otro lado del río y entre los árboles', 'Teresa' y 'La virgen roja', de Paula Ortiz; y 'La estrella azul', de Javier Macipe.

Retrato de Ezquerro en blanco y negro / SERVICIO ESPECIAL

En televisión, ha estado al frente del vestuario en series como 'Justo antes de Cristo', de Movistar, y en el episodio 'El asfalto', dirigido por Paula Ortiz, perteneciente a la serie 'Historias para no dormir'.

Como diseñadora de vestuario para el teatro, comenzó en el Centro Dramático de Aragón en el montaje 'Morir cuerdo, vivir loco' de Fernando Fernán Gómez. Destaca entre sus trabajos el vestuario que realizó para Silvia de Pé 'El cabllero incierto', o el montaje 'La estupidez', del dramaturgo argentino Rafael Spregelburd. Además, ha trabajado en los montajes de 'Si la cosa funciona', 'Perdona si te mato, amor', 'La comedia de los enredos' y 'El sobre verde', bajo la dirección de Alberto Castrillo-Ferrer. También diseñó el vestuario de la obra de teatro 'La maldad (o los raticos oscuros de Shakespeare)', de LagartoLagarto&Zazurca Artes Escénicas.

En danza contemporánea ha realizado creaciones para la obra de teatro musical 'Cuatro estaciones', del Teatro Che y Moche.

En ópera clásica, ha trabajado con las cantantes Ainhoa Arteta y Montserrat Marti, en obras como 'La flauta mágica', 'El Trovador', 'La traviata' o 'La bohème'.

Ezquerro intercala estos trabajos con campañas publicitarias realizadas por directores como Flavio Martínez Labiano, Luis Guridi, Álex de la Iglesia o Paula Ortiz, para clientes como Women’secret, Joyería Suárez, Caser, Fagor Electrodomésticos, McDonald’s, ETB, Pikolín, Vilas del Turbón, Aramón o la Diputación General de Aragón.

Reconocimientos

Ha ganado el premio Simón en la categoría Mejor Vestuario los años 2012, 2015, 2020, y 2022. En 2021, en la categoría de Mejor Dirección de Vestuario, fue nominada por 'Las niñas', de Pilar Palomero, en los premios Goya y en los premios Gaudí. En 2024, en la primera edición de los premios Yvonne Blake de vestuario escénico y audiovisual, obtuvo el premio de vestuario en la categoría de cine por 'Teresa', de Paula Ortiz. En 2025 recibió el premio Goya a Mejor Diseño de Vestuario por 'La virgen roja', de Paula Ortiz.