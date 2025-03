Concepción Gimeno, Justicia de Aragón: "Me crie entre mujeres fuertes, inteligentes e intuitivas, pero sobre todo entregadas"

Concepción Gimeno (Zaragoza, 1967), fue nombrada Justicia de Aragón el pasado mes de febrero de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar este cargo en los ocho siglos de historia de la institución.

Este nombramiento, supuso para Gimeno “el mayor honor de mi vida. También supone un gran reto, al me entrego sin fisuras” afirma Gimeno. Describe este primer año de mandato como apasionante, muy intenso y positivo.

El Justicia de Aragón es la tercera institución de autogobierno aragonesa y sus funciones son la defensa de los derechos y libertades individuales y colectivos de los ciudadanos, la tutela de su ordenamiento jurídico y la defensa del Estatuto.

Según explica Concepción Gimeno, cada una de estas funciones y dentro de ellas, cada situación, “exige un análisis concreto, específico, pormenorizado, de cada matiz; una labor casi artesanal, sin protocolos establecidos, que necesita una actitud sumamente atenta y alerta a la marcha de la sociedad y a su evolución, y un profundo estudio en Derecho (un derecho amplio, un derecho vivo, no cosificado) de sus posibles soluciones o mejoras, lo que realizamos manteniendo un diálogo continuo con los ciudadanos y con las entidades e instituciones aragonesas. En consecuencia, la riqueza personal y profesional que me ofrece el Justicia de Aragón, es enorme”.

Nombre: Concepción Gimeno Gracia Formación: Licenciada en Derecho. Oposición (turno libre) a la Carrera Judicial Año y lugar de nacimiento: 1967, Zaragoza Cargo: Justicia de Aragón Lema: "No tengo un lema. Pero tendría que ver con tres palabras: vocación, esfuerzo e ilusión"

Gimeno considera que la llegada de la primera mujer a la institución, “trae consigo su personalidad, su modo de ver las cosas, su modo de actuar, las vivencias, la historia, la historia como mujer, lo que influye claramente en la impronta que se pone en lo que se hace. Todo ello, unido a mi trayectoria judicial en diferentes ramas del Derecho (más de 30 años en el momento de mi nombramiento) y mi largo ejercicio profesional en la Jurisdicción Contencioso-administrativa donde enjuiciaba la actuación de las administraciones que, ahora, desde el Justicia, son objeto de supervisión, sin duda ayuda en mi labor”.

La Justicia, en una intervanción en las Cortes, el pasado octubre / |

En cuanto a si ha tenido algún referente femenino que le haya ayudado en su desarrollo profesional y personal, Gimeno afirma que “sí, lo he tenido y ha sido esencial, aunque también masculino, mi padre. Mis primeros referentes femeninos están en mi familia. Me crie entre mujeres fuertes que siempre estaban dispuestas a apoyar: mi madre y sus hermanas, mis tías. Eran mujeres muy fuertes, que ya no están. Inteligentes, intuitivas, pero, sobre todo, entregadas. Siempre entregadas. Después, en mi vida profesional, encontré, nada más ingresar en la carrera judicial, a una mujer, mi tutora, que ha sido mi maestra, que me ha acompañado durante toda mi vida profesional y que, hoy, es una hermana de vida. Y hay más. No he podido ser más afortunada”.

El mensaje que lanza a las niñas y jóvenes de hoy en día es “que se escuchen a sí mismas y que tengan su propia opinión sobre las cosas, aunque discrepen. Que decidan desde el corazón primero y, seguidamente, desde su cabeza y que, antes, en cuestiones esenciales y momentos de duda de incertidumbre, acudan a sus referentes, a sus personas de confianza; que los escuchen y que los conserven. Son fundamentales en la vida”, concluye Gimeno.

Trayectoria

Concepción Gimeno estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza (promoción 1985-1990). Estudió oposiciones a la Carrera Judicial, e ingresó en 1993, promoción 45ª. Tomó posesión de su primer destino en un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Martorell (Barcelona), en abril de 1994. Tras ello en el año 1997, obtuvo el traslado a un Juzgado de la misma clase y categoría Sant Feliú de Llobregat (Barcelona). En 1999, ascendió a Magistrada, con destino en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 11 de Barcelona.

En el año 2005, se traslada al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4, de los de Zaragoza, en el que desarrolló sus funciones hasta su nombramiento como Justicia de Aragón en el mes de febrero del año 2024.

Premio Talento y Mérito 2024 en 'Categoría Profesional', concedido por Directivas de Aragón, tras su nombramiento como Justicia de Aragón.