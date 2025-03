Alicia Asín, consejera delegada de Libelium: "Necesitamos más mujeres liderando la ética de la Inteligencia Artificial"

Alicia Asín (Zaragoza, 1982) es cofundadora y CEO de Libelium, una empresa especializada en tecnología IoT para mejorar la calidad de vida, aumentar la competitividad empresarial y fomentar una sociedad transparente y datocratizada. Su concepto acuñado de "datacracia" (uso de datos para empoderar a los ciudadanos y devolverles el control sobre sus gobiernos) fue clasificado por Forbes como la idea número 2 para 2024.

Ha enfocado su carrera en cómo el ‘Internet de las Cosas’ puede cambiar nuestro mundo, comenzando por las ciudades inteligentes, la agricultura de precisión, el control del medio ambiente e incluso la salud de las personas.

El pasado mes de noviembre de 2024, Asín presentó su nuevo libro ‘Toma el control de tus datos. Todas las preguntas que debes hacerte antes de aceptar’, en el que aporta las herramientas para ser más libres o conscientes del entorno en el que nos movemos, a través de ejemplos muy prácticos con definiciones sencillas que permitan a todo el mundo entender el papel que juegan las tecnologías en nuestra vida privada y en nuestro entorno social.

La ingeniera zaragozana fue la primera mujer en recibir el premio Joven Emprendedor Nacional en la reunión de 2014 de la Confederación Española de Jóvenes Emprendedores; y el premio Rey Jaime I al Emprendimiento, en 2017, uno de los premios más prestigiosos de España, concedidos por la Generalitat Valenciana y entre cuyos miembros del jurado figuran varios premios Nobel.

Nombre: Alicia Asín Pérez Formación: Ingeniería Informática. Graduada por University Cambridge Judge Business School y ESADE. Máster en Ingeniería de Sistemas Año y lugar de nacimiento: 1982, Zaragoza Cargo: Cofundadora y CEO de Libelium Lema: "Cambia el mundo, hazte ingeniera"

Alicia Asín es una firme defensora del empoderamiento de las mujeres en el entorno digital, y apoya iniciativas que promueven la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Disciplina STEAM

En materia de igualdad, Asín percibe los avances desde una doble perspectiva: la histórica y la tecnológica. “Uno de los logros más importantes en materia de igualdad ha sido el acceso de las mujeres a la educación superior y al ámbito profesional, especialmente en disciplinas STEM. Sin educación y participación activa en sectores estratégicos, la brecha de género en innovación y desarrollo seguiría siendo un obstáculo para el progreso equitativo”, afirma Asín.

“Uno de los logros más importantes en materia de igualdad ha sido el acceso de las mujeres a la educación superior y al ámbito profesional, especialmente en disciplinas STEM"

Sin embargo, recuerda Asín, “aún queda mucho por conquistar. En el ámbito de la inteligencia artificial y los gemelos digitales, uno de los desafíos más urgentes es eliminar los sesgos de género en los algoritmos y garantizar que las soluciones tecnológicas sean inclusivas. Hoy, muchas IA reflejan prejuicios históricos debido a los datos con los que han sido entrenadas, lo que puede perpetuar desigualdades en el acceso a empleo, seguridad o incluso en diagnósticos médicos”.

Un futuro digital equitativo

En opinión de la CEO de Libeliun, “la verdadera igualdad no solo implica que las mujeres ocupen más espacios en la tecnología, sino que sean protagonistas en la construcción de los sistemas que definirán el futuro. Necesitamos más mujeres liderando la ética de la IA, diseñando algoritmos responsables y tomando decisiones en empresas tecnológicas para asegurarnos de que el futuro digital sea equitativo para todos”.

“El futuro de la tecnología no está escrito, —continua Asín— y ella tiene el poder de diseñarlo. No hay límites para su talento en la inteligencia artificial, la robótica o los gemelos digitales. La innovación necesita su creatividad, su visión y su determinación para construir un mundo más justo y equitativo”.

Otra imagen de Alicia Asín / servicio especial

El mensaje que lanza a las niñas y jóvenes de hoy en día es “que no tengan miedo de hacer preguntas, de equivocarse y de seguir adelante. La tecnología no es solo código y algoritmos; es una herramienta para cambiar vidas, mejorar el planeta y resolver problemas que aún no imaginamos. Su capacidad para liderar, para inventar y para transformar es inmensa. El mundo necesita más mujeres creando el futuro. Que sea curiosa, valiente y que nunca dude de que su voz y su trabajo importan”, concluye Asín.

Trayectoria

Alicia Asín Pérez es Ingeniera Informática y graduada por Cambridge Judge Business School y ESADE.

Es ponente habitual en eventos mundiales relacionados con liderazgo, transformación digital o ideas disruptivas y aparece frecuentemente en rankings de personas influyentes como en Choiseul, Forbes, Merca2, Business Insider, o El País Retina.

Como mujer en la tecnología, apoya iniciativas que promueven la educación STEAM y el empoderamiento de las mujeres en el entorno digital.

Coopera con el Consejo para el Mundo Conectado del Foro Económico Mundial y la Fundación Instituto Hermes.

Ha recibido numerosos galardones como el premio mejor empresaria en Comercio Exterior (ADEA 2011) y la más alta distinción por su investigación en Arquitectura Informática (WCAE 2007, San Diego).

Ha recibido el Premio Nacional de Jóvenes Empresarios (2014) de CEAJE; la distinción ‘Española con Talento’ por Marca España (2015); el Premio ADEA al mejor directivo de Aragón (2016); el Premio Rey Jaime I al Emprendimiento (2017); el premio Mujeres Innovadoras de la UE otorgado por el Consejo de Europa (2017). En 2019, Forbes la incluyó en el "Top 100 Most Creative People in Business.

En 2022 recibió el Premio Talento y Mérito concedido por Directivas de Aragón.

En 2023 recibió la Medalla al Mérito Profesional del Gobierno de Aragón y, en 2024, el Premio Nacional de Ingeniería Informática como emprendedora por el CCII.

Publica el libro ‘Toma el control de tus datos’ (Espasa, 2024).