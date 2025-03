Jemma Markham, propietaria de La Torre del Visco: "La paridad de sueldos ha sido un logro importante para la mujer"

Jemma Markham (Somerset, Reino Unido, 1950), es la propietaria del hotel La Torre del Visco, galardonado con la Estrella Verde Michelín por su compromiso a favor de la gastronomía sostenible. Posee un Sol Guía Repsol y es, desde 2000, único miembro en Aragón de Relais & Chateaux, una asociación internacional de hoteles y restaurantes de lujo que premia una gastronomía y una hospitalidad excepcional y sostenible, que refleja la autenticidad y los valores de la tierra donde cada uno se ubica.

A la británica Jemma Markham se le considera una innovadora del turismo rural en España, una pionera que apostó por un modelo de negocio en el que la gastronomía juega un papel fundamental. Fue en 1993 cuando Jemma Markham, junto a su marido Piers Dutton (fallecido en 2013), decidieron dar el salto del mundo editorial en el que trabajaban al del turismo rural, fundando La Torre Visco, situado en la localidad de Fuentespalda en la comarca del Matarraña (Teruel), en una finca de 90 hectáreas en la que se cultivan almendros, olivos, y un gran huerto ecológico que abastece al restaurante.

Recientemente, el restaurante Visco recibió el galardón a la Empresa más Sostenible en el Ámbito de la Gastronomía en la IX edición de los Premios Con Mucho Gusto.

Nombre: Jemma Markham Formación: licenciada en Historia en el King's College, Universidad de Londres, Reino Unido Año y lugar de nacimiento: 1950, Somerset, Reino Unido Cargo: propietaria de La Torre del Visco Lema: "La felicidad de compartir una naturaleza privilegiada y todo lo que nos ofrece"

Del mundo editorial al rural

El espíritu emprendedor de Markham se materializó en los años 70 cuando se trasladó a Madrid y montó para un grupo editorial (Pearson Education) un centro de representación y distribución para España y Portugal. En este sentido, Markham reconoce que “en aquellos años, en el mundo editorial predominaban las mujeres, incluso en puestos directivos, y en lugares tan distintos como Londres o Nueva York, así que tuve la suerte de no sufrir trabas al progreso de la mujer en mi propio grupo editorial”.

Cuando Markham y su marido Piers decidieron poner en marcha su proyecto de hotel restaurante, fue Markham quién se ocupó de buscar la finca más apropiada dónde empezar el negocio. “Creo que cuando eres extranjera no te miran de la misma manera cuando haces un proyecto distinto. Pero como anécdota, diré que cuando llamaba para interesarme por alguna finca en particular, lo más habitual era que al teléfono me respondiera alguna mujer, y cuando les preguntaba por el precio de la finca, respondían que esos asuntos los llevaba el marido. Sin duda, era algo significativo de la época, pero, por suerte, las cosas han cambiado”, explica Markham.

Otra imagen de Jemma Markham / SERVICIO ESPECIAL

En ese sentido, Merkham considera que uno de los logros más importantes en materia de derechos e igualdad de las mujeres, “quizás fue la paridad de sueldos. Es fundamental, porque la autonomía económica de la mujer es un paso fundamental para avanzar en su vida. En La Torre del Visco, el 75% del personal son mujeres y del mundo rural, que aportan inteligencia emocional y tiene una gran capacidad de aprendizaje”, matiza Markham.

"En La Torre del Visco, el 75% del personal son mujeres y del mundo rural, que aportan inteligencia emocional y tienen una gran capacidad de aprendizaje"

En cuanto al mensaje que lanza a las niñas y jóvenes de hoy en día, la propietaria de La Torre del Visco opina que “hay que fomentar entre las chicas la formación y dedicación en ciencias, matemáticas, o tecnología. Y para eso, tiene que haber un cambio de mentalidad, que sepan que son capaces de todo. Que sean perseverantes, que crean en sí mismas y que no tengan miedo a pensar de forma independiente, porque las redes están imponiendo un modelo de conformidad de pensamiento que, en mi opinión, será difícil de romper”, concluye Markham.

Trayectoria

Jemma Markham es licenciada en Historia. Estudió en el King´s College de la Universidad de Londres, junto al catedrático Sir John Elliott, uno de los más reconocidos hispanistas de todos los tiempos. En 1973 se traslada a Madrid para aprender español y comienza una andadura en el sector editorial. Durante 15 años fue directora para España y Portugal de diversas editoriales, como Longman (en la actualidad Pearson Education) y Penguin Books.

En 1975 aparte funda la Librería Turner y Turner Música Clásica en el centro de Madrid, junto a su esposo Piers Dutton y el editor Manuel Arroyo. En 1993, compraron La Torre del Visco, un complejo de edificios medievales y su finca agrícola de 90 hectáreas en el término de Fuentespalda, en la comarca del Matarraña (Teruel).

Después de 2 años de una restauración a fondo respetando las tradiciones constructivas y materiales de la zona, abrió sus puertas como hotel y restaurante La Torre del Visco. Desde sus inicios han sido defensores de un modelo de agricultura ecológica y sostenible y han apoyado la economía circular en el medio rural.