Cristina Fallarás, escritora: "Las mujeres no podemos volver al silencio, porque ya sabemos que tenemos razón"

La periodista, escritora y activista Cristina Fallarás (Zaragoza, 1968), con más de cuarenta años de trayectoria en medios de comunicación, publicó en 2024 su último libro ‘No publiques mi nombre’ en el que se recoge cerca de un millar de testimonios de casos de abuso y violencia sexual contra las mujeres denunciados en las redes sociales.

Fue en 2018, inspirada en el #Metoo surgido en 2017, y a raíz del juicio a ‘La Manada’ por la violación grupal a una joven en Sanfermines, cuando Fallarás puso en marcha el #Cuéntalo, animando a las mujeres a denunciar las violaciones, agresiones y el acoso que habían sufrido. Al #Cuéntalo, le siguió el #Seacabó, en 2023, lanzado por la escritora zaragozana tras la agresión sexual contra Jennifer Hermoso, futbolista de la selección española de fútbol femenina, por parte del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol y vicepresidente de la UEFA, Luis Rubiales.

Un relato colectivo

La gestación de este movimiento español de denuncia en las redes sociales parte de la observación y la necesidad de darles voz a colectivos tradicionalmente silenciados. Según Cristina Fallarás, "cuando aparecieron las redes sociales me di cuenta de que brindaban una posibilidad de relatar a aquellos grupos que estaban en los márgenes del sistema y no estaban reflejados en los medios de comunicación tradicionales. Hablo de las mujeres violentadas y la violencia contra las mujeres, pero también de las republicanas y republicanos, de los represaliados y represaliadas del franquismo, de las familias relacionadas con los bebés robados, o de las mujeres y hombres violados en el seno de la iglesia católica. Pensé que, pese a todo lo malo que tienen las redes sociales, había una parte buena, que era la posibilidad de crear un relato colectivo”, explica la periodista.

Nombre: Cristina Fallarás Sánchez Formación: Licenciada en Ciencias de la Información Lugar de nacimiento: Zaragoza, 1968 Profesión: Periodista, escritora y activista Su lema de vida: “No te lo calles, el silencio lo pudre todo”

Según Fallarás, el punto de inflexión al lanzar el #Seacabó “fue un discurso de Luis Rubiales tras el episodio de agresión, cuando dijo que existían falsas víctimas. Entendí que ese mensaje de Rubiales iba a enfadar a muchas mujeres porque, quién más o quién menos, las mujeres hemos sufrido algún tipo de agresión o conocemos casos en nuestro entorno. Y que dijera que eso era falso, animaría a muchas mujeres a denunciar casos”.

Si cuando lanzó el #Cuéntalo, Fallarás recibió en solo dos semanas en su cuenta de Twitter cerca de tres millones de acciones desde 60 países diferentes, con el #Seacabó aumentó exponencialmente las denuncias de casos de acoso y agresión sexual contra las mujeres, alguna de ellas tan mediática como el caso del político madrileño Íñigo Errejón.

Denuncias públicas

Pero en febrero de 2024, Instagram cerró la cuenta de la periodista, que decidió plasmar en un formato más tradicional, un libro, parte de las denuncias que había ido recopilando y compartiendo en redes sociales a lo largo de los años. “Cuando me cerraron la cuenta, me di cuenta de que, por mucho que guardara los mensajes, eso no les daba visibilidad, que era lo que yo pretendía. Así que era necesario utilizar un archivo de uso común, el más básico, el más popular: el libro. Además, hay muchas mujeres que no tienen redes sociales, por diversos motivos. Con esta publicación se daba el acceso de esas denuncias a mujeres que no tienen redes y, por otra parte, conseguía que los testimonios constaran, que permanecieran públicos y visibles. Y como aún no quemamos libros -ironiza la escritora-, me parece que esta publicación tiene mucho recorrido”, afirma la activista zaragozana.

Fallarás quiere dejar muy claro que “este libro no contiene denuncias anónimas, como han llegado a decir. Yo sé quién las mandan, con nombres, pero son testimonios confidenciales. Además, todo lo recaudado por los derechos de autoría del libro 'No publiques mi nombre' va destinado a una asociación sin ánimo de lucro, cuyo principal trabajo es visibilizar el testimonio de las mujeres. Este libro no es un proyecto profesional, es una acción de activismo”, explica la periodista.

A las niñas de hoy en día, la activista les diría “que no tengan miedo. Y sobre todo que tengan amigas, que creen grupos de amigas y que estén pendientes de ellas, que se cuiden entre ellas. Les intentarán convencer de que lo que tienen que tener es una pareja, y no. Son las amigas las que las van a acompañar siempre”, concluye Fallarás.

Fallarás, con un ejemplar de 'No publiques mi nombre', en la librería La Pantera Rossa de Zaragoza, hace unos días / LAURA TRIVES

Trayectoria

Cristina Fallarás estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Trabajó en diversos medios como Cadena Ser, Radio Nacional de España, Telecinco y El Periódico de Catalunya. Fue redactora jefa de la edición catalana de El Mundo y, más tarde, subdirectora del diario gratuito ADN.

También fue directora de la versión digital de Diario 16, puesto del que dimitió con un comunicado en que criticaba las condiciones laborales de la empresa editora.

En el ámbito político formó parte del grupo fundador del movimiento cívico Cataluña Siglo XXI, vinculado al partido socialista.

En julio de 2018, fue propuesta como consejera de RTVE a instancias del partido Podemos, pero fue rechazada.

En las elecciones municipales de 2019 anunció que participaría cerrando simbólicamente la lista de Barcelona en Común.

Actualmente, colabora como columnista con Público y participa como analista en distintos programas televisivos.

En paralelo, ha desarrollado una carrera literaria y ha publicado los libros: 'Rupturas' (2003), 'No acaba la noche' (2006), 'Así murió el poeta Guadalupe' (2009), 'Ahora contamos nosotras' (2009), 'Las niñas perdidas' (2011), 'Últimos días en el Puesto del Este' (2011), 'A la puta calle: crónica de un desahucio' (2012), 'Honrarás a tu padre y a tu madre' (2018), 'Posibilidad de un nido' (2020), 'El Evangelio según María Magdalena' (2021) y 'La loca' (2022). 'Ahora contamos nosotras: #Cuéntalo: una memoria colectiva de la violencia' (2023). 'No publique mi nombre' (2024) y 'El final de todo'.

Ha recibido el Premio de Novela Negra L'H Confidencial 2011 por 'Las niñas perdidas'; Premio Ciudad de Barbastro de Novela Breve 2011 por 'Últimos días en el Puesto del Este'; Premio Hammett 2012 (Semana Negra de Gijón) por 'Las niñas perdidas'; y el Premio Buenas Prácticas de Comunicación no sexista, otorgado por la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña. (2018);

También ha recibido el premio de periodismo feminista María Luz Morales, otorgado por el Observatorio Cultural de Género, la Fundación Catalunya la Pedrera y la colaboración del periódico Ara. (2019); el reconocimiento del Ministerio de Igualdad por su labor en la erradicación de la violencia contra las mujeres por la iniciativa en concienciación social #Cuéntalo. (2020); y el Premio Periodista lince, otorgados por el Instituto República y Democracia. (2023).