Muface ya nota la salida de DKV en Aragón: "Ha sido un imprevisto"

Los funcionarios aragoneses han acudido con normalidad a sus citas médicas después de que Muface cerrara definitivamente este miércoles uno de los capítulos más convulsos de su historia. Las compañías Asisa y Adeslas, las cuales ya habían oficializado que acudirían al concierto para los próximos tres años, serán las encargadas de ofrecer la atención sanitaria a los funcionarios en 2025, 2026 y 2027 después de que DKV haya decidido abandonar el modelo. Miles de aragoneses que tenían su cobertura sanitaria asegurada con la compañía alemana mantendrán las condiciones actuales hasta que se formalice el nuevo contrato. Una vez concretado, los funcionarios tendrán la opción de elegir entre las concertadas Adeslas o Asisa, o bien optar por la sanidad pública.

La jornada que se ha vivido este jueves tanto en los centros médicos de Adeslas como de Asisa de la capital aragonesa no fue muy diferente a la de estos días previos. Tras la oficialización por parte de la mesa de contratación de Muface de que estas dos compañías habían sido las únicas en presentarse como licitadoras, los funcionarios aragoneses han asistido a sus citas médicas sin alteraciones de ningún tipo.

«Estoy al tanto de lo ocurrido, pero en mi caso no he notado ningún problema», declaraba un usuario de mediana edad a su salida de la consulta. «Por suerte, no me he visto afectado para nada porque yo ya tenía mi seguro médico en esta compañía, pero sí conozco gente que tiene incertidumbre ante el cambio», ha señalado sonriente un joven funcionario.

Incertidumbre en DKV

La historia cambia al acercarse a las puertas de las consultas de la que hasta ahora era la tercera aseguradora que participaba en el convenio. Los rostros de los usuarios que salían del centro médico de DKV ubicado en la Gran Vía de Zaragoza no se mostraban precisamente sonrientes a diferencia de los que abandonaban las instalaciones de Adeslas y Asisa. Para ellos la situación es diferente pues, cuando se formalice el contrato de la nueva licitación, estos funcionarios se verán obligados a abandonar la compañía alemana y decidir si trasladan su seguro médico a una de las adjudicadas o empiezan a utilizar el servicio público.

«Ha sido un imprevisto para mí. Siempre he tenido mi seguro médico aquí y tener que realizar el cambio es una faena. Desgraciadamente, hemos sido los que pertenecemos a DKV los afectados», ha comentado una funcionaria zaragozana sobre el anuncio. Aclara que no es la única en esta situación y que tanto ella como varios de sus compañeros de trabajo han vivido fechas con bastante incertidumbre ante los rumores de que su compañía iba a abandonar el convenio definitivamente.

Al ser preguntada por la posibilidad de pasarse al sistema sanitario público ante este imprevisto, la funcionaria descarta la idea. «Aunque cambiar de compañía me ha resultado inesperado y no me hace mucha gracia, prefiero hacer todo el papeleo y seguir en la privada. La seguridad social está colapsada y las listas de espera echan para atrás», aseguró desconfiante la mujer.

Cabe recordar que la mesa de contratación de Muface volverá a reunirse el próximo 17 de marzo para proceder a la apertura definitiva de los sobres con las ofertas económicas y técnicas. DKV ya no estará en dicha mesa, al igual que Mapfre o Axa, que tras dejar de prestar este servicio hace ya varios años y dejar abierta la puerta a un regreso, han descartado la opción. El contrato para el trienio 2025, 2026 y 2027 asciende a 4.808,5 millones de euros, 1.276,5 más que el concierto vigente, con un aumento acumulado de la prima media ponderada al final del periodo del 41,2%.

