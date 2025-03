Teruel carece "de forma habitual" de médico evaluador de incapacidad laboral

La provincia de Teruel carece de médico evaluador de incapacidades laborales de forma recurrente desde hace un lustro. "Está generando un problema muy importante para todo el mundo. Para el trabajador, lo primero, porque no sabe si su situación es incapacitante o si va a volver a trabajar. Y para la empresa, también, porque no sabe si puede ejecutar una restitución definitiva o esperar al empleado", ha denunciado este viernes Francisco Ibáñez, el asesor en materia laboral de la CEOE Teruel.

Un trabajador debe tener resuelto su expediente a los 540 días, plazo máximo en la un tribunal evaluador debe resolver si existe una incapacidad permanente o no. "De forma habitual se están excediendo esos 18 meses y lo difícil en los últimos años es que un proceso se resuelva en plazo", ha denunciado Ibáñez. La designación de este médico especialista es responsabilidad del Instituto Nacional de Seguridad Social, un organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "No hay médicos evaluadores. No es un problema que acabe de ocurrir, sino que se repite desde hace cuatro, cinco o seis años. Las plazas no se cubren y desde el Instituto Nacional de Seguridad Social la respuesta que nos dan es que no encuentran médicos", ha insistido Ibáñez.

La situación en Teruel solo es un reflejo del incremento del absentismo laboral que denuncia la patronal CEOE Aragón, que ha reunido este viernes a su comisión de Relaciones Laborales, donde se ha acordado crear un grupo de trabajo para ahondar en "este grave problema". Según los datos aportados por el presidente de la comisión, Salvador Sánchez, la tasa de absentismo en Aragón ronda ya el 5,5% en lo relativo a enfermedades comunes. "La situación es insostenible. La tasa sigue creciendo y estamos en el punto más alto de absentismo desde que hay estadísticas", ha apuntado Sánchez, citando que el sector industrial es el que más bajas acapara, seguido de servicios y construcción.

Sánchez se ha mostrado "sorprendido" de que la cifra de incapacidades temporales esté aumentando en la franja de edad comprendida entre los 40 y los 55 años más que la siguiente, que llega hasta los 65. "Hay que hacer un análisis reposado porque no dice lo que todos llevamos en la cabeza", ha dicho el responsable empresarial.

"La situación desde 2020 ha cambiado notablemente en la gestión de la incapacidad transitoria. Se ha sustituido la atención presencial por la telefónica y está provocando que esa atención no sea lo rápida que debe ser para un control correcto de las incapacidades. Si una persona es diagnosticada en un plazo mayor al que debería de estarlo, las bajas de 90 días se están alargando muchísimo", ha apuntado Sánchez, citando que los accidentes de traumatología se "resuelven en un plazo muy inferior" si se gestionan a través de mutuas.

Salud mental, un problema en auge

Preocupa también sobremanera el incremento de casos relacionados con salud mental. "No hay profesionales a quien derivar estos casos, por lo que esta incapacidad se convierte en bajas de larga duración, sino que luego la reincorporación al puesto de trabajo es prácticamente imposible porque el trabajador no ha sido tratado", ha criticado Sánchez.

Las bajas por ansiedad, estrés y otras dolencias de la mente se han incrementado, y aunque no hay datos fiables, Sánchez ha citado a una gran empresa de Aragón, de la que no ha dado el nombre, en la que entre un 20 y un 25% se deben a esta casuística.