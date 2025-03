La línea de alta velocidad recupera la normalidad en Zaragoza: “Hemos estado casi tres horas en un tren sin lavabo ni luz”

Una avería en una catenaria en la salida de la estación Barcelona-Sants ha provocado fuertes afecciones a la circulación de la alta velocidad, viéndose afectados varios convoyes con parada en Zaragoza. Por parte de la operadora española Renfe, dos trenes Barcelona-Zaragoza-Madrid, los que tienen salida a las 8.00 y las 8.25 horas, han sufrido retrasos de unos 40 minutos. Otros tres trenes no han podido salir todavía de Barcelona, respondiendo a los enlaces con Granada (6.45 horas) y Sevilla (8.35 horas).

En esta ocasión el incidente se ha producido por un incidente de un convoy de Ouigo con la catenaria de la estación barcelonesa, que ha obligado a evacuar a cerca de 400 pasajeros de un tren del operador francés con destino a Madrid. Una avería en una catenaria en la salida de la estación Barcelona-Sants ha provocado fuertes afecciones a la circulación de la alta velocidad, viéndose afectados varios convoyes con parada en Zaragoza.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informa de que se ha restablecido toda la circulación a las 10.20 horas, por lo que la circulación ferroviaria de la línea de alta velocidad "tiende a normalizarse de forma progresiva" este sábado por la mañana. Técnicos de Adif "han restablecido la tensión" en la vía II entre Barcelona Sants y El Prat de Llobregat (Barcelona), así como en las vías 2 y 3 de la terminal de Barcelona, que por la composición de los dos ramales de alta velocidad que conectan el túnel con la estación (uno de salida y otro de entrada), solo se puede utilizar una vía, ya que la otra está cortada por el tren que se ha quedado parado en el túnel.

Por parte de la operadora española Renfe, dos trenes Barcelona-Zaragoza-Madrid, los que tienen salida a las 8.00 y las 8.25 horas, han sufrido retrasos de unos 40 minutos. Otros tres trenes no han podido salir todavía de Barcelona, respondiendo a los enlaces con Granada (6.45 horas), Sevilla (8.35 horas) y Castejón.

Ouigo y la italiana Iryo no han informado todavía de cuántos convoyes se han visto afectados.

"Tres horas sin luz en el tren"

Montse, una de las pasajeras, venía a Zaragoza a ver el partido de waterpolo del CN Barceloneta en el que juega su nieta - todas ellas también esperando en la estación-. “Hemos estado casi tres horas en un tren sin lavabo ni luz”, cuenta, pasajera del tren dirección Granada de las 6:45 que iba justo detrás del tren afectado. “En vez de colocarnos en un tren dirección Madrid nos han abandonado sin información ninguna”, denuncia resignada mientras espera para que le den información; ya da por hecho que se perderá el partido.

El CN Barcelona femenino, que disputa un partido de waterpolo a las 16 horas en Zaragoza, tiene previsto coger el tren de las 12 horas para poder estar en la piscina a las 14:15 horas, con la incertidumbre del retraso que puede llegar a acumular. Eso sí, apuntan, los árbitros van en el mismo tren.

"Había gente caminando por las vías"

Sergio, que por trabajo tenía que ir a Zaragoza con el tren de las 8 horas, ha decidido comprar otro billete para las 12:40 horas confiando en que le devuelvan el billete del tren que tenía que coger en un principio. “Cuando he llegado había muchísima gente y se hablaba de que había humo en las vías, gente volviendo caminando por las vías… pero no había comunicación oficial, todo era lo que se hablaba, con lo que el mensaje quizás estaba distorsionado”. “Lo más fuerte es que he llamado a Renfe y me han dicho que no tenían información cuando ya salía por la tele”.