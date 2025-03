La lucha feminista, una brecha entre los jóvenes en Aragón

Aragón no se escapa a las tendencias nacionales y los jóvenes cada vez andan más polarizados respecto de la lucha feminista: mientras ellas defienden la pelea por la igualdad entre hombres y mujeres, ellos detectan que esta reivindicación ha llegado «muy lejos». Lo puso de manifiesto una investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas y el análisis de los expertos señala que el ascenso de la ultraderecha, el consumo masivo de redes sociales y la falta de empatía de los jóvenes hacia sus compañeras está detrás de una brecha profunda que puede seguir agudizándose conforme avancen las opciones políticas que niegan la lucha feminista.

Diego Gastón, profesor de Sociología de la facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, docente en el máster de la Universidad de Zaragoza sobre Relaciones de Género y miembro del grupo de investigación GISCI (Sociedad, Creatividad e Incertidumbre), asegura que es una «tendencia que ha ido a más» y que tiene su origen en un movimiento internacional que culmina con el ascenso de nuevo de Trump a la Casa Blanca. «Hay muchos motivos detrás de esta brecha entre chicos y chicas jóvenes, pero uno de ellos es que los límites de lo políticamente incorrecto se han diluido y ya se puede ser machista o racista sin complejos», explica.

El caldo de cultivo que promueven las redes sociales también explica este cambio de comportamientos. «Las redes sociales han hecho que los mensajes políticamente incorrectos tengan voz y se difundan de forma cotidiana. Hay influencers y políticos utilizando el feminismo como motivo de crítica y ridiculización», expresa Gastón, que también explica en la «falta de empatía» las grandes diferencias que reflejan las encuestas entre ellos y ellas. «Las mujeres sufren directamente la discriminación y todo lo que implica el machismo; ellos no. Y cuando no lo sufres, no lo ves: el miedo a ir sola por la calle los hombres no lo vemos», insistió.

A todo ello se suma la «sensación injustificada de que el feminismo perjudica a los varones», añadió Gastón. «De la igualdad nos beneficiamos todos, pero ese mensaje no cala. La baja de paternidad ha sido una lucha feminista que ha beneficiado a los hombres», ejemplifica. «Y sin embargo, el mensaje que cala es que los hombres están en riesgo de ser detenidos, y las malas interpretaciones de la ley del solo sí es sí», añadió.

Coincide en este análisis la politóloga Carmen Lumbierres. «Hay una brecha evidente que se ve incluso en el voto de los chicos y las chicas jóvenes. La polarización política ha afectado también al feminismo y hay un sector antifeminista que entiende que el feminismo es un ataque al hombre», señala. Así, también considera que ellas son más feministas porque «son conscientes de lo que se ha ganado», mientras ellos «no tienen la percepción de que son desiguales».

Lumbierres también subraya una tendencia creciente, la de las mujeres del sector más conservador que buscan posiciones «rupturistas» con una «vuelta a las tradiciones». Lo mismo para ellos, que buscan «referentes en la nueva masculinidad, lo que se ha traducido en un ascenso del movimiento cripto-bro».

Así, la tendencia actual empuja a una distancia cada vez más profunda entre mujeres y varones. Pero Gastón considera que es una distancia más discursiva que real. «Cuando estas generaciones vayan asumiendo responsabilidades familiares, probablemente se notará que han recibido una educación más igualitaria, con paternidades más compartidas que todas las generaciones anteriores». El tiempo lo dirá.

Aragón roza el 41% de mujeres en alta dirección Aragón cierra el podio de las comunidades con un mayor porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección en España. Aunque las cifras nacionales han empeorado en el último año, Aragón es una de las comunidades que mejor parada sale en la foto del informe Women in Business 2025, elaborado desde hace 21 años por la firma de servicios profesionales Grant Thornton en España y a nivel mundial. Un informe que comprende toda la tipología de puestos de responsabilidad ejercidos por mujeres, en empresas privadas, públicas, cotizadas, familiares, etc. El estudio señala que Aragón cuenta con una presencia femenina del 40,9% en puestos de dirección en empresas del segmento middle-market, 2,5 puntos por encima de la media nacional (38,4%). Además, el porcentaje registrado este año en la comunidad ha aumentado en 6,9 puntos en comparación con el año pasado. Así, Aragón se sitúa por encima del porcentaje de mujeres directivas alcanzado en el conjunto de la Unión Europea y también a nivel global, con un 34,6% y un 34% respectivamente. A nivel autonómico, solo está por detrás de Cataluña (44,2%) y la Comunidad de Madrid (42,2%). Detrás de Aragón se sitúan Navarra (39,7%), Galicia (36,8%) y la Comunidad Valenciana (36,1%).

